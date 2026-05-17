NCAA Division I Softball Regionals Glance

All Times EDT
(Double elimination; x-if necessary)
Athens (Ga.) Regional Friday, May 15
Game 1 – UNC Greensboro 1, No. 6 Clemson 0
Game 2 – Georgia 5, Charleston 2
Saturday, May 16
Game 3 – Georgia 8, UNC Greensboro 0, 5 innings
Game 4 – Clemson 3, Charleston 1, Charleston eliminated
Game 5 – Clemson 4, UNC Greensboro 1, UNC Greensboro eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – Georgia vs. Clemson, noon
x-Game 7 – Georgia vs. Clemson, 2:30 p.m.
Austin (Texas) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 8 Wisconsin 2, Baylor 1, 9 innings
Game 2 – No. 1 Texas 9, Wagner 1
Saturday, May 16
Game 3 – Texas 9, Wisconsin 0, 6 innings
Game 4 – Baylor 9, Wagner 0, 5 innings, Wagner eliminated
Game 5 – Baylor 5, Wisconsin 2, Wisconsin eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – Texas vs. Baylor, 1 p.m.
x-Game 7 – Texas vs. Baylor, 3:30 p.m.
Baton Rouge (La.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 5 Virginia Tech 6, South Alabama 0
Game 2 – No. 4 LSU 8, Akron 0, 6 innings
Saturday, May 16
Game 3 – LSU 8, Virginia Tech 0, 6 innings
Game 4 – Akron 1, South Alabama 0, 8 innings, South Alabama eliminated
Game 5 – Virginia Tech 7, Akron 6, Akron eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – LSU vs. Virginia Tech, 2 p.m.
x-Game 7 – LSU vs. Virginia Tech,, 4:30 p.m.
Bryan-College Station (Texas) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 4 Texas A&M 17, UConn 3, 5 innings
Game 2 – No. 5 Arizona St. 8, McNeese 0
Saturday, May 16
Game 3 – Arizona St. 4, Texas A&M 3
Game 4 – UConn 5, McNeese 1, McNeese eliminated
Game 5 – Texas A&M 10, UConn 3, UConn eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – Arizona St. vs. Texas A&M, 3 p.m.
x-Game 7 – Arizona St. vs. Texas A&M, 5:30 p.m.
Durham (N.C.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – Duke 10, Howard 1, 5 innings
Game 2 – No. 6 Arizona 7, Marshall 5
Saturday, May 16
Game 3 – Arizona 10, Duke 1, 5 innings
Game 4 – Marshall 4, Howard 2, Howard eliminated
Game 5 – Duke 11, Marshall 1, Marshall eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – Arizona vs. Duke, noon
x-Game 7 – Arizona vs. Duke, 2:30 p.m.
Eugene (Ore.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 5 Mississippi St. 3, St. Mary’s 2, 8 innings
Game 2 – No. 4 Oregon 5, Idaho St. 1
Saturday, May 16
Game 3 – Mississippi St. 4, Oregon 0
Game 4 – St. Mary’s 3, Idaho St. 1, Idaho St. eliminated
Game 5 – St. Mary’s 5, Oregon 4, Oregon eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – Mississippi St. vs. St. Mary’s, 7:30 p.m.
x-Game 7 – Mississippi St. vs. St. Mary’s, 10 p.m.
Fayetteville (Ark.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 2 Arkansas 8, Fordham 0, 6 innings
Game 2 – South Florida 3, No. 7 Washington 1
Saturday, May 16
Game 3 – Arkansas 9, South Florida 1, 6 innings
Game 4 – Washington 5, Fordham 2, Fordham eliminated
Game 5 – South Florida 6, Washington 4, Washington eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – Arkansas vs. South Florida, 2 p.m.
x-Game 7 – Arkansas vs. South Florida, 4:30 p.m.
Gainesville (Fla.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 2 Florida 12, Florida A&M 0, 5 innings
Game 2 – Georgia Tech 2, No. 7 Texas St. 1
Saturday, May 16
Game 3 – Florida 8, Georgia Tech 0, 5 innings
Game 4 – Texas St. 6, Florida A&M 0, Florida A&M eliminated
Game 5 – Georgia Tech 4, Texas St. 1, Texas St. eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – Florida vs. Georgia Tech, noon
x-Game 7 – Florida vs. Georgia Tech, 2:30 p.m.
Knoxville (Tenn.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 2 Tennessee 3, Northern Kentucky 1
Game 2 – No. 7 Virginia 8, Indiana 7
Saturday, May 16
Game 3 – Tennessee 7, Virginia 5
Game 4 – Indiana 8, Northern Kentucky 0, Northern Kentucky eliminated
Game 5 – Virginia 9, Indiana 7, Indiana eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – Tennessee vs. Virginia, 2 p.m.
x-Game 7 – Tennessee vs. Virginia, 4:30 p.m.
Lincoln (Neb.) Regional Friday, May 15
Game 1 – No. 8 Grand Canyon 5, Louisville 1
Game 2 – No. 1 Nebraska 4, South Dakota 1
Saturday, May 16
Game 3 – Nebraska 2, Grand Canyon 0
Game 4 – South Dakota 4, Louisville 2, Louisville eliminated
Game 5 – Grand Canyon 5, South Dakota 4, 8 innings, South Dakota eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – Nebraska vs. Grand Canyon, 3 p.m.
x-Game 7 – Nebraska vs. Grand Canyon, 5:30 p.m.
Los Angeles Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 7 South Carolina 7, Cal St. Fullerton 4
Game 2 – No. 2 UCLA 12, Cal. Baptist 11
Saturday, May 16
Game 3 – UCLA 7, South Carolina 2
Game 4 – Cal St. Fullerton 3, Cal. Baptist 2, Cal. Baptist eliminated
Game 5 – South Carolina 4, Cal St. Fullerton 2, Cal St. Fullerton eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – UCLA vs. South Carolina, 7:30 p.m.
x-Game 7 – UCLA vs. South Carolina, 10 p.m.
Lubbock (Texas) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 6 Mississippi 8, Boston U 6
Game 2 – No. 3 Texas Tech 10, Marist 3
Saturday, May 16
Game 3 – Texas Tech 10, Mississippi 9
Game 4 – Boston U 10, Marist 2, 5 innings, Marist eliminated
Game 5 – Mississippi 9, Boston U 4, Boston U eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – Texas Tech vs. Mississippi, 4 p.m.
x-Game 7 – Texas Tech vs. Mississippi, 6:30 p.m.
Norman (Okla.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 1 Oklahoma 11, Binghamton 0, 5 innings
Game 2 – No. 8 Kansas 1, Michigan 0, 8 innings
Saturday, May 16
Game 3 – Oklahoma 9, Kansas 0, 5 innings
Game 4 – Michigan 6, Binghamton 0, Binghamton eliminated
Game 5 – Michigan 12, Kansas 10, Kansas eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – Oklahoma vs. Michigan, 3 p.m.
x-Game 7 – Oklahoma vs. Michigan, 5:30 p.m.
Stillwater (Okla.) Regional Friday, May 15
Game 1 – No. 4 Oklahoma St. 16, Eastern Illinois 0
Game 2 – No. 5 Stanford 8, Princeton 2
Saturday, May 16
Game 3 – Oklahoma St. 7, Stanford 2
Game 4 – Princeton 2, Eastern Illinois 1, Eastern Illinois eliminated
Game 5 – Stanford 13 Princeton 5, Princeton eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – Oklahoma St. vs. Stanford, 4 p.m.
x-Game 7 – Oklahoma St. vs. Stanford, 6:30 p.m.
Tallahassee (Fla.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – Stetson 8, Florida St. 3
Game 2 – UCF 2, Jacksonville St. 1, 8 innings
Saturday, May 16
Game 3 – UCF 10, Stetson 1, 5 innings
Game 4 – Florida St. 11, Jacksonville St. 0, Jacksonville St. eliminated
Game 5 – Florida St. 11, Stetson 3, Stetson eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – UCF vs. Florida St., noon
x-Game 7 – UCF vs. Florida St., 2:30 p.m.
Tuscaloosa (Ala.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 1 Alabama 8, SC-Upstate 0, 5 innings
Game 2 – Belmont 2, No. 8 SE Louisiana 0
Saturday, May 16
Game 3 – Alabama 3, Belmont 0
Game 4 – SC-Upstate 5, SE Louisiana 4, SE Louisiana eliminated
Game 5 – SC-Upstate 10, Belmont 1, Belmont eliminated
Sunday, May 17
Game 6 – Alabama vs. SC-Upstate, 1 p.m.
x-Game 7 – Alabama vs. SC-Upstate, 3:30 p.m.
