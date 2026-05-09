NASCAR-O’Reilly Mission 200 at The Glen Results

Saturday
At Watkins Glen International
Watkins Glen, N.Y.
Lap length: 2.45 miles
(Start position in parentheses)
1. (17) Connor Zilisch, Chevrolet, 82 laps, 0 points.
2. (8) Jesse Love, Chevrolet, 82, 48.
3. (25) Taylor Gray, Toyota, 82, 39.
4. (29) Ross Chastain, Chevrolet, 82, 0.
5. (7) Brandon Jones, Toyota, 82, 39.
6. (4) Brent Crews, Toyota, 82, 51.
7. (6) Parker Retzlaff, Chevrolet, 82, 33.
8. (12) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 82, 0.
9. (35) Austin Green, Chevrolet, 82, 28.
10. (2) Justin Allgaier, Chevrolet, 82, 42.
11. (9) Austin Hill, Chevrolet, 82, 35.
12. (1) Rajah Caruth, Chevrolet, 82, 29.
13. (5) Sam Mayer, Chevrolet, 82, 36.
14. (34) Carson Kvapil, Chevrolet, 82, 23.
15. (27) Corey Day, Chevrolet, 82, 22.
16. (10) Sammy Smith, Chevrolet, 82, 23.
17. (22) Harrison Burton, Toyota, 82, 20.
18. (18) Brennan Poole, Chevrolet, 82, 19.
19. (30) Alex Labbe, Chevrolet, 82, 18.
20. (36) Will Rodgers, Chevrolet, 82, 17.
21. (38) Preston Pardus, Chevrolet, 82, 16.
22. (26) Josh Bilicki, Chevrolet, 82, 15.
23. (13) Ryan Sieg, Chevrolet, 82, 15.
24. (15) Anthony Alfredo, Chevrolet, 82, 13.
25. (23) Jeb Burton, Chevrolet, 82, 12.
26. (24) Blaine Perkins, Chevrolet, garage, 81, 11.
27. (20) Lavar Scott, Chevrolet, garage, 81, 10.
28. (21) Alex Guenette, Chevrolet, 81, 9.
29. (3) Sheldon Creed, Chevrolet, 81, 8.
30. (32) Glen Reen, Chevrolet, 81, 7.
31. (33) Kyle Sieg, Chevrolet, 81, 6.
32. (31) Derek White, Chevrolet, 78, 5.
33. (11) Jeremy Clements, Chevrolet, 74, 4.
34. (28) Ryan Ellis, Chevrolet, suspension, 72, 3.
35. (16) Dean Thompson, Toyota, transmission, 54, 2.
36. (14) William Sawalich, Toyota, engine, 15, 1.
37. (37) Matt Wilson, Chevrolet, accident, 5, 1.
38. (19) Patrick Staropoli, Chevrolet, engine, 4, 1.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 92.649 mph.
Time of Race: 2 hours, 10 minutes, 7 seconds.
Margin of Victory: .262 seconds.
Caution Flags: 5 for 13 laps.
Lead Changes: 13 among 6 drivers.
Lap Leaders: R.Caruth 0; S.Mayer 1-3; B.Crews 4-22; C.Zilisch 23-28; S.Van Gisbergen 29; C.Zilisch 30-35; S.Van Gisbergen 36; C.Zilisch 37-42; B.Crews 43-55; C.Zilisch 56; S.Van Gisbergen 57-61; R.Caruth 62-63; J.Love 64-81; C.Zilisch 82
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): B.Crews, 2 times for 32 laps; C.Zilisch, 5 times for 20 laps; J.Love, 1 time for 18 laps; S.Van Gisbergen, 3 times for 7 laps; S.Mayer, 1 time for 3 laps; R.Caruth, 1 time for 2 laps.
Wins: J.Allgaier, 3; S.Creed, 1; C.Day, 1; A.Hill, 1; T.Gray, 1; W.Sawalich, 1.
Top 16 in Points: 1. J.Allgaier, 640; 2. S.Creed, 485; 3. J.Love, 479; 4. B.Jones, 433; 5. C.Day, 422; 6. S.Smith, 399; 7. A.Hill, 392; 8. C.Kvapil, 380; 9. P.Retzlaff, 362; 10. T.Gray, 345; 11. B.Crews, 324; 12. S.Mayer, 321; 13. W.Sawalich, 304; 14. R.Caruth, 300; 15. R.Sieg, 292; 16. B.Poole, 257.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
