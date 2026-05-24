NASCAR Craftsman Truck North Carolina Education Lottery 200 Results

Sunday
At Charlotte Motor Speedway
Concord, N.C.
Lap length: 1.50 miles
(Start position in parentheses)
1. (2) Layne Riggs, Ford, 110 laps, 73 points.
2. (3) Kaden Honeycutt, Toyota, 110, 46.
3. (24) Connor Zilisch, Chevrolet, 110, 0.
4. (17) Ben Rhodes, Ford, 110, 36.
5. (16) Giovanni Ruggiero, Toyota, 110, 32.
6. (7) Christian Eckes, Chevrolet, 110, 50.
7. (5) Brandon Jones, Toyota, 110, 0.
8. (19) Tanner Gray, Toyota, 110, 29.
9. (34) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 110, 0.
10. (13) William Sawalich, Toyota, 110, 0.
11. (28) Daniel Hemric, Chevrolet, 110, 33.
12. (10) Corey LaJoie, RAM, 110, 25.
13. (9) Jake Garcia, Ford, 110, 28.
14. (22) Conner Jones, Chevrolet, 110, 23.
15. (35) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 110, 0.
16. (18) Grant Enfinger, Chevrolet, 110, 28.
17. (12) Justin Haley, RAM, 110, 20.
18. (36) Timmy Hill, Toyota, 110, 19.
19. (27) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 110, 18.
20. (21) Tyler Ankrum, Chevrolet, 110, 18.
21. (29) Travis Pastrana, RAM, 110, 16.
22. (23) Dawson Sutton, Chevrolet, 110, 16.
23. (6) Leland Honeyman, Toyota, 110, 14.
24. (26) Frankie Muniz, Ford, 110, 13.
25. (25) Spencer Boyd, Chevrolet, 110, 12.
26. (11) Stewart Friesen, Toyota, 110, 15.
27. (31) Cole Butcher, Ford, 110, 10.
28. (33) Josh Reaume, Ford, 109, 9.
29. (14) Ross Chastain, Chevrolet, 107, 0.
30. (8) Chandler Smith, Ford, 106, 7.
31. (20) Kris Wright, Chevrolet, accident, 87, 6.
32. (15) Brenden Queen, RAM, accident, 87, 5.
33. (4) Ty Majeski, Ford, 51, 4.
34. (30) Mini Tyrrell, RAM, accident, 47, 3.
35. (1) Corey Day, Chevrolet, accident, 46, 0.
36. (32) Luke Baldwin, Ford, engine, 37, 1.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 83.983 mph.
Time of Race: 1 hour, 57 minutes, 52 seconds.
Margin of Victory: Under Caution.
Caution Flags: 11 for 53 laps.
Lead Changes: 18 among 9 drivers.
Lap Leaders: C.Day 0-1; L.Riggs 2-13; C.Eckes 14-25; J.Haley 26-28; C.Eckes 29-34; B.Jones 35; C.Eckes 36-45; L.Riggs 46-61; C.Eckes 62; G.Enfinger 63-66; G.Ruggiero 67-71; C.Zilisch 72; G.Ruggiero 73-79; T.Ankrum 80-82; L.Riggs 83-93; C.Eckes 94-96; L.Riggs 97-102; C.Eckes 103; L.Riggs 104-110
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): L.Riggs, 5 times for 52 laps; C.Eckes, 6 times for 33 laps; G.Ruggiero, 2 times for 12 laps; G.Enfinger, 1 time for 4 laps; J.Haley, 1 time for 3 laps; T.Ankrum, 1 time for 3 laps; C.Zilisch, 1 time for 1 lap; B.Jones, 1 time for 1 lap; C.Day, 1 time for 1 lap.
Wins: C.Heim, 2; K.Honeycutt, 1; L.Riggs, 1; C.Smith, 1.
Top 16 in Points: 1. K.Honeycutt, 347; 2. L.Riggs, 309; 3. C.Smith, 308; 4. G.Ruggiero, 286; 5. T.Majeski, 277; 6. C.Eckes, 271; 7. B.Rhodes, 246; 8. J.Garcia, 213; 9. S.Friesen, 208; 10. T.Ankrum, 206; 11. C.Heim, 204; 12. D.Hemric, 196; 13. B.Queen, 196; 14. J.Haley, 195; 15. A.Perez De Lara, 166; 16. T.Gray, 166.
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
