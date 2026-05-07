Live Radio
Home » Sports » Mizuho Americas Open Par Scores

Mizuho Americas Open Par Scores

The Associated Press

May 7, 2026, 7:32 PM

Thursday

At Mountain Ridge Country Club

West Caldwell , N.J.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,735; Par: 72

First Round

Andrea Lee 32-34—66 -6
Lydia Ko 35-32—67 -5
Jeeno Thitikul 32-35—67 -5
Hye Jin Choi 36-32—68 -4
Brooke Matthews 29-39—68 -4
Hannah Green 35-34—69 -3
Nasa Hataoka 35-34—69 -3
Gina Kim 34-35—69 -3
Polly Mack 36-33—69 -3
Na Rin An 34-36—70 -2
Lauren Coughlin 33-37—70 -2
Linn Grant 36-34—70 -2
Erika Hara 35-35—70 -2
Ariya Jutanugarn 35-35—70 -2
MinJi Kang 38-32—70 -2
Minami Katsu 34-36—70 -2
Jennifer Kupcho 34-36—70 -2
Ruoning Yin 35-35—70 -2
Angel Yin 32-38—70 -2
Helen Briem 34-37—71 -1
Robyn Choi 36-35—71 -1
Chella Choi 33-38—71 -1
Allisen Corpuz 34-37—71 -1
Perrine Delacour 36-35—71 -1
Ayaka Furue 36-35—71 -1
You Min Hwang 35-36—71 -1
Moriya Jutanugarn 35-36—71 -1
Megan Khang 35-36—71 -1
Auston Kim 34-37—71 -1
Ingrid Lindblad 38-33—71 -1
Yan Liu 35-36—71 -1
Yu Liu 34-37—71 -1
Gaby Lopez 36-35—71 -1
Alexa Pano 36-35—71 -1
Paula Reto 36-35—71 -1
Jasmine Suwannapura 33-38—71 -1
Pajaree Anannarukarn 35-37—72 E
Saki Baba 36-36—72 E
In Gee Chun 36-36—72 E
Carlota Ciganda 35-37—72 E
Karis Davidson 35-37—72 E
Lindy Duncan 38-34—72 E
Melanie Green 37-35—72 E
Nataliya Guseva 37-35—72 E
Akie Iwai 36-36—72 E
Grace Kim 35-37—72 E
A Lim Kim 35-37—72 E
Jin Young Ko 33-39—72 E
Aline Krauter 37-35—72 E
Mi Hyang Lee 37-35—72 E
Kum Kang Park 35-37—72 E
Cassie Porter 35-37—72 E
Hae-Ran Ryu 38-34—72 E
Mao Saigo 36-36—72 E
Rose Zhang 35-37—72 E
Aditi Ashok 35-38—73 +1
Jenny Bae 35-38—73 +1
Laetitia Beck 35-38—73 +1
Celine Boutier 35-38—73 +1
Charley Hull 36-37—73 +1
Gurleen Kaur 35-38—73 +1
Nanna Koerstz Madsen 33-40—73 +1
Alison Lee 36-37—73 +1
Anna Nordqvist 36-37—73 +1
Natasha Andrea Oon 40-33—73 +1
Sophia Schubert 37-36—73 +1
Maja Stark 34-39—73 +1
Rio Takeda 35-38—73 +1
Amari Avery 37-37—74 +2
Briana Chacon 36-38—74 +2
Brooke Henderson 36-38—74 +2
Wei-Ling Hsu 36-38—74 +2
Soo Bin Joo 37-37—74 +2
Julia Lopez Ramirez 36-38—74 +2
Benedetta Moresco 38-36—74 +2
Madelene Sagstrom 36-38—74 +2
Jenny Shin 36-38—74 +2
Lexi Thompson 36-38—74 +2
Yana Wilson 37-37—74 +2
Miyu Yamashita 35-39—74 +2
Ina Yoon 36-38—74 +2
Arpichaya Yubol 39-35—74 +2
Celine Borge 37-38—75 +3
Ssu-Chia Cheng 37-38—75 +3
Gemma Dryburgh 38-37—75 +3
Jeong Eun Lee5 34-41—75 +3
Ryann O’Toole 35-40—75 +3
Patty Tavatanakit 35-40—75 +3
Albane Valenzuela 39-36—75 +3
Lilia Vu 38-37—75 +3
Dewi Weber 36-39—75 +3
Amy Yang 38-37—75 +3
Yuri Yoshida 38-37—75 +3
Ashleigh Buhai 39-37—76 +4
Hailee Cooper 39-37—76 +4
Esther Henseleit 37-39—76 +4
Chisato Iwai 37-39—76 +4
Sei Young Kim 38-38—76 +4
Stephanie Kyriacou 38-38—76 +4
Ilhee Lee 37-39—76 +4
Leona Maguire 37-39—76 +4
Yealimi Noh 41-35—76 +4
Pauline Roussin 38-38—76 +4
Gabriela Ruffels 36-40—76 +4
Yuka Saso 37-39—76 +4
Chanettee Wannasaen 37-39—76 +4
Weiwei Zhang 40-36—76 +4
Manon De Roey 39-38—77 +5
Lucy Li 37-40—77 +5
Ruixin Liu 39-38—77 +5
Mary Liu 38-39—77 +5
Emily Pedersen 38-39—77 +5
Lizette Salas 38-39—77 +5
Kokona Sakurai 38-41—79 +7
Riley Smyth 38-41—79 +7
Brianna Do 39-41—80 +8
Lottie Woad 43-37—80 +8
Michelle Wie West 44-38—82 +10
Ami Gianchandani 42-43—85 +13
Haeji Kang WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up