Mizuho Americas Open Par Scores

Thursday
At Mountain Ridge Country Club
West Caldwell , N.J.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,735; Par: 72
First Round
|Andrea Lee
|32-34—66
|-6
|Lydia Ko
|35-32—67
|-5
|Jeeno Thitikul
|32-35—67
|-5
|Hye Jin Choi
|36-32—68
|-4
|Brooke Matthews
|29-39—68
|-4
|Hannah Green
|35-34—69
|-3
|Nasa Hataoka
|35-34—69
|-3
|Gina Kim
|34-35—69
|-3
|Polly Mack
|36-33—69
|-3
|Na Rin An
|34-36—70
|-2
|Lauren Coughlin
|33-37—70
|-2
|Linn Grant
|36-34—70
|-2
|Erika Hara
|35-35—70
|-2
|Ariya Jutanugarn
|35-35—70
|-2
|MinJi Kang
|38-32—70
|-2
|Minami Katsu
|34-36—70
|-2
|Jennifer Kupcho
|34-36—70
|-2
|Ruoning Yin
|35-35—70
|-2
|Angel Yin
|32-38—70
|-2
|Helen Briem
|34-37—71
|-1
|Robyn Choi
|36-35—71
|-1
|Chella Choi
|33-38—71
|-1
|Allisen Corpuz
|34-37—71
|-1
|Perrine Delacour
|36-35—71
|-1
|Ayaka Furue
|36-35—71
|-1
|You Min Hwang
|35-36—71
|-1
|Moriya Jutanugarn
|35-36—71
|-1
|Megan Khang
|35-36—71
|-1
|Auston Kim
|34-37—71
|-1
|Ingrid Lindblad
|38-33—71
|-1
|Yan Liu
|35-36—71
|-1
|Yu Liu
|34-37—71
|-1
|Gaby Lopez
|36-35—71
|-1
|Alexa Pano
|36-35—71
|-1
|Paula Reto
|36-35—71
|-1
|Jasmine Suwannapura
|33-38—71
|-1
|Pajaree Anannarukarn
|35-37—72
|E
|Saki Baba
|36-36—72
|E
|In Gee Chun
|36-36—72
|E
|Carlota Ciganda
|35-37—72
|E
|Karis Davidson
|35-37—72
|E
|Lindy Duncan
|38-34—72
|E
|Melanie Green
|37-35—72
|E
|Nataliya Guseva
|37-35—72
|E
|Akie Iwai
|36-36—72
|E
|Grace Kim
|35-37—72
|E
|A Lim Kim
|35-37—72
|E
|Jin Young Ko
|33-39—72
|E
|Aline Krauter
|37-35—72
|E
|Mi Hyang Lee
|37-35—72
|E
|Kum Kang Park
|35-37—72
|E
|Cassie Porter
|35-37—72
|E
|Hae-Ran Ryu
|38-34—72
|E
|Mao Saigo
|36-36—72
|E
|Rose Zhang
|35-37—72
|E
|Aditi Ashok
|35-38—73
|+1
|Jenny Bae
|35-38—73
|+1
|Laetitia Beck
|35-38—73
|+1
|Celine Boutier
|35-38—73
|+1
|Charley Hull
|36-37—73
|+1
|Gurleen Kaur
|35-38—73
|+1
|Nanna Koerstz Madsen
|33-40—73
|+1
|Alison Lee
|36-37—73
|+1
|Anna Nordqvist
|36-37—73
|+1
|Natasha Andrea Oon
|40-33—73
|+1
|Sophia Schubert
|37-36—73
|+1
|Maja Stark
|34-39—73
|+1
|Rio Takeda
|35-38—73
|+1
|Amari Avery
|37-37—74
|+2
|Briana Chacon
|36-38—74
|+2
|Brooke Henderson
|36-38—74
|+2
|Wei-Ling Hsu
|36-38—74
|+2
|Soo Bin Joo
|37-37—74
|+2
|Julia Lopez Ramirez
|36-38—74
|+2
|Benedetta Moresco
|38-36—74
|+2
|Madelene Sagstrom
|36-38—74
|+2
|Jenny Shin
|36-38—74
|+2
|Lexi Thompson
|36-38—74
|+2
|Yana Wilson
|37-37—74
|+2
|Miyu Yamashita
|35-39—74
|+2
|Ina Yoon
|36-38—74
|+2
|Arpichaya Yubol
|39-35—74
|+2
|Celine Borge
|37-38—75
|+3
|Ssu-Chia Cheng
|37-38—75
|+3
|Gemma Dryburgh
|38-37—75
|+3
|Jeong Eun Lee5
|34-41—75
|+3
|Ryann O’Toole
|35-40—75
|+3
|Patty Tavatanakit
|35-40—75
|+3
|Albane Valenzuela
|39-36—75
|+3
|Lilia Vu
|38-37—75
|+3
|Dewi Weber
|36-39—75
|+3
|Amy Yang
|38-37—75
|+3
|Yuri Yoshida
|38-37—75
|+3
|Ashleigh Buhai
|39-37—76
|+4
|Hailee Cooper
|39-37—76
|+4
|Esther Henseleit
|37-39—76
|+4
|Chisato Iwai
|37-39—76
|+4
|Sei Young Kim
|38-38—76
|+4
|Stephanie Kyriacou
|38-38—76
|+4
|Ilhee Lee
|37-39—76
|+4
|Leona Maguire
|37-39—76
|+4
|Yealimi Noh
|41-35—76
|+4
|Pauline Roussin
|38-38—76
|+4
|Gabriela Ruffels
|36-40—76
|+4
|Yuka Saso
|37-39—76
|+4
|Chanettee Wannasaen
|37-39—76
|+4
|Weiwei Zhang
|40-36—76
|+4
|Manon De Roey
|39-38—77
|+5
|Lucy Li
|37-40—77
|+5
|Ruixin Liu
|39-38—77
|+5
|Mary Liu
|38-39—77
|+5
|Emily Pedersen
|38-39—77
|+5
|Lizette Salas
|38-39—77
|+5
|Kokona Sakurai
|38-41—79
|+7
|Riley Smyth
|38-41—79
|+7
|Brianna Do
|39-41—80
|+8
|Lottie Woad
|43-37—80
|+8
|Michelle Wie West
|44-38—82
|+10
|Ami Gianchandani
|42-43—85
|+13
|Haeji Kang
|WD
