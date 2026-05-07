Mizuho Americas Open Scores

Thursday
At Mountain Ridge Country Club
West Caldwell , N.J.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,735; Par: 72
First Round
|Andrea Lee
|32-34—66
|Lydia Ko
|35-32—67
|Jeeno Thitikul
|32-35—67
|Hye Jin Choi
|36-32—68
|Brooke Matthews
|29-39—68
|Hannah Green
|35-34—69
|Nasa Hataoka
|35-34—69
|Gina Kim
|34-35—69
|Polly Mack
|36-33—69
|Na Rin An
|34-36—70
|Lauren Coughlin
|33-37—70
|Linn Grant
|36-34—70
|Erika Hara
|35-35—70
|Ariya Jutanugarn
|35-35—70
|MinJi Kang
|38-32—70
|Minami Katsu
|34-36—70
|Jennifer Kupcho
|34-36—70
|Ruoning Yin
|35-35—70
|Angel Yin
|32-38—70
|Helen Briem
|34-37—71
|Robyn Choi
|36-35—71
|Chella Choi
|33-38—71
|Allisen Corpuz
|34-37—71
|Perrine Delacour
|36-35—71
|Ayaka Furue
|36-35—71
|You Min Hwang
|35-36—71
|Moriya Jutanugarn
|35-36—71
|Megan Khang
|35-36—71
|Auston Kim
|34-37—71
|Ingrid Lindblad
|38-33—71
|Yan Liu
|35-36—71
|Yu Liu
|34-37—71
|Gaby Lopez
|36-35—71
|Alexa Pano
|36-35—71
|Paula Reto
|36-35—71
|Jasmine Suwannapura
|33-38—71
|Pajaree Anannarukarn
|35-37—72
|Saki Baba
|36-36—72
|In Gee Chun
|36-36—72
|Carlota Ciganda
|35-37—72
|Karis Davidson
|35-37—72
|Lindy Duncan
|38-34—72
|Melanie Green
|37-35—72
|Nataliya Guseva
|37-35—72
|Akie Iwai
|36-36—72
|Grace Kim
|35-37—72
|A Lim Kim
|35-37—72
|Jin Young Ko
|33-39—72
|Aline Krauter
|37-35—72
|Mi Hyang Lee
|37-35—72
|Kum Kang Park
|35-37—72
|Cassie Porter
|35-37—72
|Hae-Ran Ryu
|38-34—72
|Mao Saigo
|36-36—72
|Rose Zhang
|35-37—72
|Aditi Ashok
|35-38—73
|Jenny Bae
|35-38—73
|Laetitia Beck
|35-38—73
|Celine Boutier
|35-38—73
|Charley Hull
|36-37—73
|Gurleen Kaur
|35-38—73
|Nanna Koerstz Madsen
|33-40—73
|Alison Lee
|36-37—73
|Anna Nordqvist
|36-37—73
|Natasha Andrea Oon
|40-33—73
|Sophia Schubert
|37-36—73
|Maja Stark
|34-39—73
|Rio Takeda
|35-38—73
|Amari Avery
|37-37—74
|Briana Chacon
|36-38—74
|Brooke Henderson
|36-38—74
|Wei-Ling Hsu
|36-38—74
|Soo Bin Joo
|37-37—74
|Julia Lopez Ramirez
|36-38—74
|Benedetta Moresco
|38-36—74
|Madelene Sagstrom
|36-38—74
|Jenny Shin
|36-38—74
|Lexi Thompson
|36-38—74
|Yana Wilson
|37-37—74
|Miyu Yamashita
|35-39—74
|Ina Yoon
|36-38—74
|Arpichaya Yubol
|39-35—74
|Celine Borge
|37-38—75
|Ssu-Chia Cheng
|37-38—75
|Gemma Dryburgh
|38-37—75
|Jeong Eun Lee5
|34-41—75
|Ryann O’Toole
|35-40—75
|Patty Tavatanakit
|35-40—75
|Albane Valenzuela
|39-36—75
|Lilia Vu
|38-37—75
|Dewi Weber
|36-39—75
|Amy Yang
|38-37—75
|Yuri Yoshida
|38-37—75
|Ashleigh Buhai
|39-37—76
|Hailee Cooper
|39-37—76
|Esther Henseleit
|37-39—76
|Chisato Iwai
|37-39—76
|Sei Young Kim
|38-38—76
|Stephanie Kyriacou
|38-38—76
|Ilhee Lee
|37-39—76
|Leona Maguire
|37-39—76
|Yealimi Noh
|41-35—76
|Pauline Roussin
|38-38—76
|Gabriela Ruffels
|36-40—76
|Yuka Saso
|37-39—76
|Chanettee Wannasaen
|37-39—76
|Weiwei Zhang
|40-36—76
|Manon De Roey
|39-38—77
|Lucy Li
|37-40—77
|Ruixin Liu
|39-38—77
|Mary Liu
|38-39—77
|Emily Pedersen
|38-39—77
|Lizette Salas
|38-39—77
|Kokona Sakurai
|38-41—79
|Riley Smyth
|38-41—79
|Brianna Do
|39-41—80
|Lottie Woad
|43-37—80
|Michelle Wie West
|44-38—82
|Ami Gianchandani
|42-43—85
|Haeji Kang
|WD
