Mizuho Americas Open Scores

The Associated Press

May 7, 2026, 7:32 PM

Thursday

At Mountain Ridge Country Club

West Caldwell , N.J.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,735; Par: 72

First Round

Andrea Lee 32-34—66
Lydia Ko 35-32—67
Jeeno Thitikul 32-35—67
Hye Jin Choi 36-32—68
Brooke Matthews 29-39—68
Hannah Green 35-34—69
Nasa Hataoka 35-34—69
Gina Kim 34-35—69
Polly Mack 36-33—69
Na Rin An 34-36—70
Lauren Coughlin 33-37—70
Linn Grant 36-34—70
Erika Hara 35-35—70
Ariya Jutanugarn 35-35—70
MinJi Kang 38-32—70
Minami Katsu 34-36—70
Jennifer Kupcho 34-36—70
Ruoning Yin 35-35—70
Angel Yin 32-38—70
Helen Briem 34-37—71
Robyn Choi 36-35—71
Chella Choi 33-38—71
Allisen Corpuz 34-37—71
Perrine Delacour 36-35—71
Ayaka Furue 36-35—71
You Min Hwang 35-36—71
Moriya Jutanugarn 35-36—71
Megan Khang 35-36—71
Auston Kim 34-37—71
Ingrid Lindblad 38-33—71
Yan Liu 35-36—71
Yu Liu 34-37—71
Gaby Lopez 36-35—71
Alexa Pano 36-35—71
Paula Reto 36-35—71
Jasmine Suwannapura 33-38—71
Pajaree Anannarukarn 35-37—72
Saki Baba 36-36—72
In Gee Chun 36-36—72
Carlota Ciganda 35-37—72
Karis Davidson 35-37—72
Lindy Duncan 38-34—72
Melanie Green 37-35—72
Nataliya Guseva 37-35—72
Akie Iwai 36-36—72
Grace Kim 35-37—72
A Lim Kim 35-37—72
Jin Young Ko 33-39—72
Aline Krauter 37-35—72
Mi Hyang Lee 37-35—72
Kum Kang Park 35-37—72
Cassie Porter 35-37—72
Hae-Ran Ryu 38-34—72
Mao Saigo 36-36—72
Rose Zhang 35-37—72
Aditi Ashok 35-38—73
Jenny Bae 35-38—73
Laetitia Beck 35-38—73
Celine Boutier 35-38—73
Charley Hull 36-37—73
Gurleen Kaur 35-38—73
Nanna Koerstz Madsen 33-40—73
Alison Lee 36-37—73
Anna Nordqvist 36-37—73
Natasha Andrea Oon 40-33—73
Sophia Schubert 37-36—73
Maja Stark 34-39—73
Rio Takeda 35-38—73
Amari Avery 37-37—74
Briana Chacon 36-38—74
Brooke Henderson 36-38—74
Wei-Ling Hsu 36-38—74
Soo Bin Joo 37-37—74
Julia Lopez Ramirez 36-38—74
Benedetta Moresco 38-36—74
Madelene Sagstrom 36-38—74
Jenny Shin 36-38—74
Lexi Thompson 36-38—74
Yana Wilson 37-37—74
Miyu Yamashita 35-39—74
Ina Yoon 36-38—74
Arpichaya Yubol 39-35—74
Celine Borge 37-38—75
Ssu-Chia Cheng 37-38—75
Gemma Dryburgh 38-37—75
Jeong Eun Lee5 34-41—75
Ryann O’Toole 35-40—75
Patty Tavatanakit 35-40—75
Albane Valenzuela 39-36—75
Lilia Vu 38-37—75
Dewi Weber 36-39—75
Amy Yang 38-37—75
Yuri Yoshida 38-37—75
Ashleigh Buhai 39-37—76
Hailee Cooper 39-37—76
Esther Henseleit 37-39—76
Chisato Iwai 37-39—76
Sei Young Kim 38-38—76
Stephanie Kyriacou 38-38—76
Ilhee Lee 37-39—76
Leona Maguire 37-39—76
Yealimi Noh 41-35—76
Pauline Roussin 38-38—76
Gabriela Ruffels 36-40—76
Yuka Saso 37-39—76
Chanettee Wannasaen 37-39—76
Weiwei Zhang 40-36—76
Manon De Roey 39-38—77
Lucy Li 37-40—77
Ruixin Liu 39-38—77
Mary Liu 38-39—77
Emily Pedersen 38-39—77
Lizette Salas 38-39—77
Kokona Sakurai 38-41—79
Riley Smyth 38-41—79
Brianna Do 39-41—80
Lottie Woad 43-37—80
Michelle Wie West 44-38—82
Ami Gianchandani 42-43—85
Haeji Kang WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

