Kroger Queen City Championship presented by P&G Scores

Thursday
At Maketewah Country Club
Cincinnati
Purse: $2 million
Yardage: 6,423; Par: 70
First Round
|Chella Choi
|34-32—66
|Rio Takeda
|33-33—66
|Ina Yoon
|33-33—66
|Amanda Doherty
|32-35—67
|Jin Young Ko
|35-32—67
|Lilia Vu
|32-35—67
|Charley Hull
|34-34—68
|Lydia Ko
|35-33—68
|Celine Boutier
|33-36—69
|Adela Cernousek
|36-33—69
|Lindy Duncan
|33-36—69
|Erika Hara
|35-34—69
|Lauren Hartlage
|35-34—69
|Muni He
|32-37—69
|Wei-Ling Hsu
|33-36—69
|A Lim Kim
|34-35—69
|Frida Kinhult
|33-36—69
|Nelly Korda
|34-35—69
|Maude-Aimee Leblanc
|34-35—69
|Andrea Lee
|32-37—69
|Jeongeun Lee6
|33-36—69
|Cassie Porter
|36-33—69
|Mao Saigo
|35-34—69
|Kokona Sakurai
|34-35—69
|Sophia Schubert
|34-35—69
|Jenny Shin
|34-35—69
|Jasmine Suwannapura
|33-36—69
|Jeeno Thitikul
|35-34—69
|Michelle Zhang
|33-36—69
|Na Rin An
|33-37—70
|Anne Chen
|34-36—70
|Gemma Dryburgh
|36-34—70
|Jin Hee Im
|34-36—70
|Ariya Jutanugarn
|35-35—70
|Megan Khang
|37-33—70
|Aline Krauter
|34-36—70
|Jennifer Kupcho
|33-37—70
|Ingrid Lindblad
|35-35—70
|Emma McMyler
|36-34—70
|Anna Nordqvist
|37-33—70
|Ryann O’Toole
|35-35—70
|Pornanong Phatlum
|34-36—70
|Hinako Shibuno
|32-38—70
|Patty Tavatanakit
|37-33—70
|Carla Tejedo
|35-35—70
|Lottie Woad
|36-34—70
|Miyu Yamashita
|33-37—70
|Ruoning Yin
|33-37—70
|Rose Zhang
|35-35—70
|Ssu-Chia Cheng
|34-37—71
|Robyn Choi
|34-37—71
|Jodi Ewart Shadoff
|36-35—71
|Akie Iwai
|35-36—71
|MinJi Kang
|35-36—71
|Sei Young Kim
|33-38—71
|Mina Kreiter
|33-38—71
|Dongeun Lee
|36-35—71
|Jeong Eun Lee5
|34-37—71
|Mary Liu
|36-35—71
|Leona Maguire
|37-34—71
|Carolina Melgrati
|35-36—71
|Yuna Nishimura
|35-36—71
|Paula Reto
|36-35—71
|Hae-Ran Ryu
|34-37—71
|Maja Stark
|35-36—71
|Albane Valenzuela
|38-33—71
|Chanettee Wannasaen
|36-35—71
|Yana Wilson
|35-36—71
|Jing Yan
|36-35—71
|Arpichaya Yubol
|35-36—71
|Weiwei Zhang
|37-34—71
|Aditi Ashok
|37-35—72
|Ana Belac
|35-37—72
|Camille Boyd
|36-36—72
|Hye Jin Choi
|33-39—72
|Olivia Cowan
|36-36—72
|Manon De Roey
|37-35—72
|Isabella Fierro
|36-36—72
|Chisato Iwai
|36-36—72
|Moriya Jutanugarn
|35-37—72
|Nanna Koerstz Madsen
|35-37—72
|Alison Lee
|38-34—72
|Yan Liu
|39-33—72
|Polly Mack
|36-36—72
|Yealimi Noh
|35-37—72
|Emily Pedersen
|35-37—72
|Mimi Rhodes
|34-38—72
|Ellise Rymer
|37-35—72
|Yuka Saso
|38-34—72
|Lauren Walsh
|36-36—72
|Pajaree Anannarukarn
|34-39—73
|Lauren Coughlin
|37-36—73
|Melanie Green
|36-37—73
|Nasa Hataoka
|36-37—73
|Yu Liu
|37-36—73
|Julia Lopez Ramirez
|36-37—73
|Riley Smyth
|36-37—73
|Linnea Strom
|34-39—73
|Chiara Tamburlini
|38-35—73
|Lexi Thompson
|35-38—73
|Amy Yang
|36-37—73
|Celine Borge
|35-39—74
|In Gee Chun
|37-37—74
|Perrine Delacour
|36-38—74
|Mariel Galdiano
|35-39—74
|Gurleen Kaur
|37-37—74
|Brooke Matthews
|38-36—74
|Azahara Munoz
|37-37—74
|Nastasia Nadaud
|34-40—74
|Pauline Roussin
|36-38—74
|Alexandra Swayne
|37-37—74
|Yuri Yoshida
|39-35—74
|Saki Baba
|38-37—75
|Jenny Bae
|34-41—75
|Ashleigh Buhai
|36-39—75
|Peiyun Chien
|38-37—75
|Hailee Cooper
|37-38—75
|Allisen Corpuz
|39-36—75
|Brianna Do
|35-40—75
|Isi Gabsa
|36-39—75
|Savannah Grewal
|37-38—75
|Nataliya Guseva
|36-39—75
|Soo Bin Joo
|38-37—75
|Haeji Kang
|36-39—75
|Minami Katsu
|36-39—75
|Auston Kim
|38-37—75
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|38-37—75
|Natasha Andrea Oon
|36-39—75
|Jessica Porvasnik
|37-38—75
|Laetitia Beck
|36-40—76
|Briana Chacon
|39-37—76
|Laney Frye
|37-39—76
|Jiwon Jeon
|37-39—76
|Gina Kim
|39-37—76
|Hira Naveed
|39-37—76
|Kum Kang Park
|38-38—76
|Gigi Stoll
|34-43—77
|Dewi Weber
|36-41—77
|Madison Young
|35-42—77
|Sofia Garcia
|40-38—78
|Alexa Pano
|39-39—78
|Madison Reemsnyder
|39-39—78
|Suvichaya Vinijchaitham
|36-42—78
|Danielle Kang
|WD
