Kroger Queen City Championship presented by P&G Scores

The Associated Press

May 14, 2026, 7:32 PM

Thursday

At Maketewah Country Club

Cincinnati

Purse: $2 million

Yardage: 6,423; Par: 70

First Round

Chella Choi 34-32—66
Rio Takeda 33-33—66
Ina Yoon 33-33—66
Amanda Doherty 32-35—67
Jin Young Ko 35-32—67
Lilia Vu 32-35—67
Charley Hull 34-34—68
Lydia Ko 35-33—68
Celine Boutier 33-36—69
Adela Cernousek 36-33—69
Lindy Duncan 33-36—69
Erika Hara 35-34—69
Lauren Hartlage 35-34—69
Muni He 32-37—69
Wei-Ling Hsu 33-36—69
A Lim Kim 34-35—69
Frida Kinhult 33-36—69
Nelly Korda 34-35—69
Maude-Aimee Leblanc 34-35—69
Andrea Lee 32-37—69
Jeongeun Lee6 33-36—69
Cassie Porter 36-33—69
Mao Saigo 35-34—69
Kokona Sakurai 34-35—69
Sophia Schubert 34-35—69
Jenny Shin 34-35—69
Jasmine Suwannapura 33-36—69
Jeeno Thitikul 35-34—69
Michelle Zhang 33-36—69
Na Rin An 33-37—70
Anne Chen 34-36—70
Gemma Dryburgh 36-34—70
Jin Hee Im 34-36—70
Ariya Jutanugarn 35-35—70
Megan Khang 37-33—70
Aline Krauter 34-36—70
Jennifer Kupcho 33-37—70
Ingrid Lindblad 35-35—70
Emma McMyler 36-34—70
Anna Nordqvist 37-33—70
Ryann O’Toole 35-35—70
Pornanong Phatlum 34-36—70
Hinako Shibuno 32-38—70
Patty Tavatanakit 37-33—70
Carla Tejedo 35-35—70
Lottie Woad 36-34—70
Miyu Yamashita 33-37—70
Ruoning Yin 33-37—70
Rose Zhang 35-35—70
Ssu-Chia Cheng 34-37—71
Robyn Choi 34-37—71
Jodi Ewart Shadoff 36-35—71
Akie Iwai 35-36—71
MinJi Kang 35-36—71
Sei Young Kim 33-38—71
Mina Kreiter 33-38—71
Dongeun Lee 36-35—71
Jeong Eun Lee5 34-37—71
Mary Liu 36-35—71
Leona Maguire 37-34—71
Carolina Melgrati 35-36—71
Yuna Nishimura 35-36—71
Paula Reto 36-35—71
Hae-Ran Ryu 34-37—71
Maja Stark 35-36—71
Albane Valenzuela 38-33—71
Chanettee Wannasaen 36-35—71
Yana Wilson 35-36—71
Jing Yan 36-35—71
Arpichaya Yubol 35-36—71
Weiwei Zhang 37-34—71
Aditi Ashok 37-35—72
Ana Belac 35-37—72
Camille Boyd 36-36—72
Hye Jin Choi 33-39—72
Olivia Cowan 36-36—72
Manon De Roey 37-35—72
Isabella Fierro 36-36—72
Chisato Iwai 36-36—72
Moriya Jutanugarn 35-37—72
Nanna Koerstz Madsen 35-37—72
Alison Lee 38-34—72
Yan Liu 39-33—72
Polly Mack 36-36—72
Yealimi Noh 35-37—72
Emily Pedersen 35-37—72
Mimi Rhodes 34-38—72
Ellise Rymer 37-35—72
Yuka Saso 38-34—72
Lauren Walsh 36-36—72
Pajaree Anannarukarn 34-39—73
Lauren Coughlin 37-36—73
Melanie Green 36-37—73
Nasa Hataoka 36-37—73
Yu Liu 37-36—73
Julia Lopez Ramirez 36-37—73
Riley Smyth 36-37—73
Linnea Strom 34-39—73
Chiara Tamburlini 38-35—73
Lexi Thompson 35-38—73
Amy Yang 36-37—73
Celine Borge 35-39—74
In Gee Chun 37-37—74
Perrine Delacour 36-38—74
Mariel Galdiano 35-39—74
Gurleen Kaur 37-37—74
Brooke Matthews 38-36—74
Azahara Munoz 37-37—74
Nastasia Nadaud 34-40—74
Pauline Roussin 36-38—74
Alexandra Swayne 37-37—74
Yuri Yoshida 39-35—74
Saki Baba 38-37—75
Jenny Bae 34-41—75
Ashleigh Buhai 36-39—75
Peiyun Chien 38-37—75
Hailee Cooper 37-38—75
Allisen Corpuz 39-36—75
Brianna Do 35-40—75
Isi Gabsa 36-39—75
Savannah Grewal 37-38—75
Nataliya Guseva 36-39—75
Soo Bin Joo 38-37—75
Haeji Kang 36-39—75
Minami Katsu 36-39—75
Auston Kim 38-37—75
Carolina Lopez-Chacarra Coto 38-37—75
Natasha Andrea Oon 36-39—75
Jessica Porvasnik 37-38—75
Laetitia Beck 36-40—76
Briana Chacon 39-37—76
Laney Frye 37-39—76
Jiwon Jeon 37-39—76
Gina Kim 39-37—76
Hira Naveed 39-37—76
Kum Kang Park 38-38—76
Gigi Stoll 34-43—77
Dewi Weber 36-41—77
Madison Young 35-42—77
Sofia Garcia 40-38—78
Alexa Pano 39-39—78
Madison Reemsnyder 39-39—78
Suvichaya Vinijchaitham 36-42—78
Danielle Kang WD

