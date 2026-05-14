Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

The Associated Press

May 14, 2026, 7:32 PM

Thursday

At Maketewah Country Club

Cincinnati

Purse: $2 million

Yardage: 6,423; Par: 70

First Round

Chella Choi 34-32—66 -4
Rio Takeda 33-33—66 -4
Ina Yoon 33-33—66 -4
Amanda Doherty 32-35—67 -3
Jin Young Ko 35-32—67 -3
Lilia Vu 32-35—67 -3
Charley Hull 34-34—68 -2
Lydia Ko 35-33—68 -2
Celine Boutier 33-36—69 -1
Adela Cernousek 36-33—69 -1
Lindy Duncan 33-36—69 -1
Erika Hara 35-34—69 -1
Lauren Hartlage 35-34—69 -1
Muni He 32-37—69 -1
Wei-Ling Hsu 33-36—69 -1
A Lim Kim 34-35—69 -1
Frida Kinhult 33-36—69 -1
Nelly Korda 34-35—69 -1
Maude-Aimee Leblanc 34-35—69 -1
Andrea Lee 32-37—69 -1
Jeongeun Lee6 33-36—69 -1
Cassie Porter 36-33—69 -1
Mao Saigo 35-34—69 -1
Kokona Sakurai 34-35—69 -1
Sophia Schubert 34-35—69 -1
Jenny Shin 34-35—69 -1
Jasmine Suwannapura 33-36—69 -1
Jeeno Thitikul 35-34—69 -1
Michelle Zhang 33-36—69 -1
Na Rin An 33-37—70 E
Anne Chen 34-36—70 E
Gemma Dryburgh 36-34—70 E
Jin Hee Im 34-36—70 E
Ariya Jutanugarn 35-35—70 E
Megan Khang 37-33—70 E
Aline Krauter 34-36—70 E
Jennifer Kupcho 33-37—70 E
Ingrid Lindblad 35-35—70 E
Emma McMyler 36-34—70 E
Anna Nordqvist 37-33—70 E
Ryann O’Toole 35-35—70 E
Pornanong Phatlum 34-36—70 E
Hinako Shibuno 32-38—70 E
Patty Tavatanakit 37-33—70 E
Carla Tejedo 35-35—70 E
Lottie Woad 36-34—70 E
Miyu Yamashita 33-37—70 E
Ruoning Yin 33-37—70 E
Rose Zhang 35-35—70 E
Ssu-Chia Cheng 34-37—71 +1
Robyn Choi 34-37—71 +1
Jodi Ewart Shadoff 36-35—71 +1
Akie Iwai 35-36—71 +1
MinJi Kang 35-36—71 +1
Sei Young Kim 33-38—71 +1
Mina Kreiter 33-38—71 +1
Dongeun Lee 36-35—71 +1
Jeong Eun Lee5 34-37—71 +1
Mary Liu 36-35—71 +1
Leona Maguire 37-34—71 +1
Carolina Melgrati 35-36—71 +1
Yuna Nishimura 35-36—71 +1
Paula Reto 36-35—71 +1
Hae-Ran Ryu 34-37—71 +1
Maja Stark 35-36—71 +1
Albane Valenzuela 38-33—71 +1
Chanettee Wannasaen 36-35—71 +1
Yana Wilson 35-36—71 +1
Jing Yan 36-35—71 +1
Arpichaya Yubol 35-36—71 +1
Weiwei Zhang 37-34—71 +1
Aditi Ashok 37-35—72 +2
Ana Belac 35-37—72 +2
Camille Boyd 36-36—72 +2
Hye Jin Choi 33-39—72 +2
Olivia Cowan 36-36—72 +2
Manon De Roey 37-35—72 +2
Isabella Fierro 36-36—72 +2
Chisato Iwai 36-36—72 +2
Moriya Jutanugarn 35-37—72 +2
Nanna Koerstz Madsen 35-37—72 +2
Alison Lee 38-34—72 +2
Yan Liu 39-33—72 +2
Polly Mack 36-36—72 +2
Yealimi Noh 35-37—72 +2
Emily Pedersen 35-37—72 +2
Mimi Rhodes 34-38—72 +2
Ellise Rymer 37-35—72 +2
Yuka Saso 38-34—72 +2
Lauren Walsh 36-36—72 +2
Pajaree Anannarukarn 34-39—73 +3
Lauren Coughlin 37-36—73 +3
Melanie Green 36-37—73 +3
Nasa Hataoka 36-37—73 +3
Yu Liu 37-36—73 +3
Julia Lopez Ramirez 36-37—73 +3
Riley Smyth 36-37—73 +3
Linnea Strom 34-39—73 +3
Chiara Tamburlini 38-35—73 +3
Lexi Thompson 35-38—73 +3
Amy Yang 36-37—73 +3
Celine Borge 35-39—74 +4
In Gee Chun 37-37—74 +4
Perrine Delacour 36-38—74 +4
Mariel Galdiano 35-39—74 +4
Gurleen Kaur 37-37—74 +4
Brooke Matthews 38-36—74 +4
Azahara Munoz 37-37—74 +4
Nastasia Nadaud 34-40—74 +4
Pauline Roussin 36-38—74 +4
Alexandra Swayne 37-37—74 +4
Yuri Yoshida 39-35—74 +4
Saki Baba 38-37—75 +5
Jenny Bae 34-41—75 +5
Ashleigh Buhai 36-39—75 +5
Peiyun Chien 38-37—75 +5
Hailee Cooper 37-38—75 +5
Allisen Corpuz 39-36—75 +5
Brianna Do 35-40—75 +5
Isi Gabsa 36-39—75 +5
Savannah Grewal 37-38—75 +5
Nataliya Guseva 36-39—75 +5
Soo Bin Joo 38-37—75 +5
Haeji Kang 36-39—75 +5
Minami Katsu 36-39—75 +5
Auston Kim 38-37—75 +5
Carolina Lopez-Chacarra Coto 38-37—75 +5
Natasha Andrea Oon 36-39—75 +5
Jessica Porvasnik 37-38—75 +5
Laetitia Beck 36-40—76 +6
Briana Chacon 39-37—76 +6
Laney Frye 37-39—76 +6
Jiwon Jeon 37-39—76 +6
Gina Kim 39-37—76 +6
Hira Naveed 39-37—76 +6
Kum Kang Park 38-38—76 +6
Gigi Stoll 34-43—77 +7
Dewi Weber 36-41—77 +7
Madison Young 35-42—77 +7
Sofia Garcia 40-38—78 +8
Alexa Pano 39-39—78 +8
Madison Reemsnyder 39-39—78 +8
Suvichaya Vinijchaitham 36-42—78 +8
Danielle Kang WD

