Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

Thursday
At Maketewah Country Club
Cincinnati
Purse: $2 million
Yardage: 6,423; Par: 70
First Round
|Chella Choi
|34-32—66
|-4
|Rio Takeda
|33-33—66
|-4
|Ina Yoon
|33-33—66
|-4
|Amanda Doherty
|32-35—67
|-3
|Jin Young Ko
|35-32—67
|-3
|Lilia Vu
|32-35—67
|-3
|Charley Hull
|34-34—68
|-2
|Lydia Ko
|35-33—68
|-2
|Celine Boutier
|33-36—69
|-1
|Adela Cernousek
|36-33—69
|-1
|Lindy Duncan
|33-36—69
|-1
|Erika Hara
|35-34—69
|-1
|Lauren Hartlage
|35-34—69
|-1
|Muni He
|32-37—69
|-1
|Wei-Ling Hsu
|33-36—69
|-1
|A Lim Kim
|34-35—69
|-1
|Frida Kinhult
|33-36—69
|-1
|Nelly Korda
|34-35—69
|-1
|Maude-Aimee Leblanc
|34-35—69
|-1
|Andrea Lee
|32-37—69
|-1
|Jeongeun Lee6
|33-36—69
|-1
|Cassie Porter
|36-33—69
|-1
|Mao Saigo
|35-34—69
|-1
|Kokona Sakurai
|34-35—69
|-1
|Sophia Schubert
|34-35—69
|-1
|Jenny Shin
|34-35—69
|-1
|Jasmine Suwannapura
|33-36—69
|-1
|Jeeno Thitikul
|35-34—69
|-1
|Michelle Zhang
|33-36—69
|-1
|Na Rin An
|33-37—70
|E
|Anne Chen
|34-36—70
|E
|Gemma Dryburgh
|36-34—70
|E
|Jin Hee Im
|34-36—70
|E
|Ariya Jutanugarn
|35-35—70
|E
|Megan Khang
|37-33—70
|E
|Aline Krauter
|34-36—70
|E
|Jennifer Kupcho
|33-37—70
|E
|Ingrid Lindblad
|35-35—70
|E
|Emma McMyler
|36-34—70
|E
|Anna Nordqvist
|37-33—70
|E
|Ryann O’Toole
|35-35—70
|E
|Pornanong Phatlum
|34-36—70
|E
|Hinako Shibuno
|32-38—70
|E
|Patty Tavatanakit
|37-33—70
|E
|Carla Tejedo
|35-35—70
|E
|Lottie Woad
|36-34—70
|E
|Miyu Yamashita
|33-37—70
|E
|Ruoning Yin
|33-37—70
|E
|Rose Zhang
|35-35—70
|E
|Ssu-Chia Cheng
|34-37—71
|+1
|Robyn Choi
|34-37—71
|+1
|Jodi Ewart Shadoff
|36-35—71
|+1
|Akie Iwai
|35-36—71
|+1
|MinJi Kang
|35-36—71
|+1
|Sei Young Kim
|33-38—71
|+1
|Mina Kreiter
|33-38—71
|+1
|Dongeun Lee
|36-35—71
|+1
|Jeong Eun Lee5
|34-37—71
|+1
|Mary Liu
|36-35—71
|+1
|Leona Maguire
|37-34—71
|+1
|Carolina Melgrati
|35-36—71
|+1
|Yuna Nishimura
|35-36—71
|+1
|Paula Reto
|36-35—71
|+1
|Hae-Ran Ryu
|34-37—71
|+1
|Maja Stark
|35-36—71
|+1
|Albane Valenzuela
|38-33—71
|+1
|Chanettee Wannasaen
|36-35—71
|+1
|Yana Wilson
|35-36—71
|+1
|Jing Yan
|36-35—71
|+1
|Arpichaya Yubol
|35-36—71
|+1
|Weiwei Zhang
|37-34—71
|+1
|Aditi Ashok
|37-35—72
|+2
|Ana Belac
|35-37—72
|+2
|Camille Boyd
|36-36—72
|+2
|Hye Jin Choi
|33-39—72
|+2
|Olivia Cowan
|36-36—72
|+2
|Manon De Roey
|37-35—72
|+2
|Isabella Fierro
|36-36—72
|+2
|Chisato Iwai
|36-36—72
|+2
|Moriya Jutanugarn
|35-37—72
|+2
|Nanna Koerstz Madsen
|35-37—72
|+2
|Alison Lee
|38-34—72
|+2
|Yan Liu
|39-33—72
|+2
|Polly Mack
|36-36—72
|+2
|Yealimi Noh
|35-37—72
|+2
|Emily Pedersen
|35-37—72
|+2
|Mimi Rhodes
|34-38—72
|+2
|Ellise Rymer
|37-35—72
|+2
|Yuka Saso
|38-34—72
|+2
|Lauren Walsh
|36-36—72
|+2
|Pajaree Anannarukarn
|34-39—73
|+3
|Lauren Coughlin
|37-36—73
|+3
|Melanie Green
|36-37—73
|+3
|Nasa Hataoka
|36-37—73
|+3
|Yu Liu
|37-36—73
|+3
|Julia Lopez Ramirez
|36-37—73
|+3
|Riley Smyth
|36-37—73
|+3
|Linnea Strom
|34-39—73
|+3
|Chiara Tamburlini
|38-35—73
|+3
|Lexi Thompson
|35-38—73
|+3
|Amy Yang
|36-37—73
|+3
|Celine Borge
|35-39—74
|+4
|In Gee Chun
|37-37—74
|+4
|Perrine Delacour
|36-38—74
|+4
|Mariel Galdiano
|35-39—74
|+4
|Gurleen Kaur
|37-37—74
|+4
|Brooke Matthews
|38-36—74
|+4
|Azahara Munoz
|37-37—74
|+4
|Nastasia Nadaud
|34-40—74
|+4
|Pauline Roussin
|36-38—74
|+4
|Alexandra Swayne
|37-37—74
|+4
|Yuri Yoshida
|39-35—74
|+4
|Saki Baba
|38-37—75
|+5
|Jenny Bae
|34-41—75
|+5
|Ashleigh Buhai
|36-39—75
|+5
|Peiyun Chien
|38-37—75
|+5
|Hailee Cooper
|37-38—75
|+5
|Allisen Corpuz
|39-36—75
|+5
|Brianna Do
|35-40—75
|+5
|Isi Gabsa
|36-39—75
|+5
|Savannah Grewal
|37-38—75
|+5
|Nataliya Guseva
|36-39—75
|+5
|Soo Bin Joo
|38-37—75
|+5
|Haeji Kang
|36-39—75
|+5
|Minami Katsu
|36-39—75
|+5
|Auston Kim
|38-37—75
|+5
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|38-37—75
|+5
|Natasha Andrea Oon
|36-39—75
|+5
|Jessica Porvasnik
|37-38—75
|+5
|Laetitia Beck
|36-40—76
|+6
|Briana Chacon
|39-37—76
|+6
|Laney Frye
|37-39—76
|+6
|Jiwon Jeon
|37-39—76
|+6
|Gina Kim
|39-37—76
|+6
|Hira Naveed
|39-37—76
|+6
|Kum Kang Park
|38-38—76
|+6
|Gigi Stoll
|34-43—77
|+7
|Dewi Weber
|36-41—77
|+7
|Madison Young
|35-42—77
|+7
|Sofia Garcia
|40-38—78
|+8
|Alexa Pano
|39-39—78
|+8
|Madison Reemsnyder
|39-39—78
|+8
|Suvichaya Vinijchaitham
|36-42—78
|+8
|Danielle Kang
|WD
