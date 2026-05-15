Kroger Queen City Championship presented by P&G Scores

The Associated Press

May 15, 2026, 7:29 PM

Friday

At Maketewah Country Club

Cincinnati

Purse: $2 million

Yardage: 6,423; Par: 70

Second Round

Amanda Doherty 67-66—133
Jin Young Ko 67-66—133
Lottie Woad 70-64—134
Lydia Ko 68-67—135
Chella Choi 66-70—136
Nelly Korda 69-67—136
Jennifer Kupcho 70-66—136
Rio Takeda 66-70—136
Jeeno Thitikul 69-67—136
Jodi Ewart Shadoff 71-66—137
Cassie Porter 69-68—137
Hae-Ran Ryu 71-66—137
Sophia Schubert 69-68—137
Ruoning Yin 70-67—137
Ina Yoon 66-71—137
Robyn Choi 71-67—138
In Gee Chun 74-64—138
Lindy Duncan 69-69—138
Erika Hara 69-69—138
MinJi Kang 71-67—138
Frida Kinhult 69-69—138
Anna Nordqvist 70-68—138
Patty Tavatanakit 70-68—138
Jing Yan 71-67—138
Adela Cernousek 69-70—139
Anne Chen 70-69—139
Perrine Delacour 74-65—139
Muni He 69-70—139
Sei Young Kim 71-68—139
A Lim Kim 69-70—139
Alison Lee 72-67—139
Jeongeun Lee6 69-70—139
Pornanong Phatlum 70-69—139
Mao Saigo 69-70—139
Hinako Shibuno 70-69—139
Maja Stark 71-68—139
Carla Tejedo 70-69—139
Rose Zhang 70-69—139
Lauren Hartlage 69-71—140
Charley Hull 68-72—140
Ariya Jutanugarn 70-70—140
Megan Khang 70-70—140
Andrea Lee 69-71—140
Yan Liu 72-68—140
Julia Lopez Ramirez 73-67—140
Emma McMyler 70-70—140
Carolina Melgrati 71-69—140
Lilia Vu 67-73—140
Miyu Yamashita 70-70—140
Yuri Yoshida 74-66—140
Na Rin An 70-71—141
Celine Boutier 69-72—141
Nasa Hataoka 73-68—141
Wei-Ling Hsu 69-72—141
Jin Hee Im 70-71—141
Nanna Koerstz Madsen 72-69—141
Aline Krauter 70-71—141
Ryann O’Toole 70-71—141
Emily Pedersen 72-69—141
Jenny Shin 69-72—141
Lexi Thompson 73-68—141
Yana Wilson 71-70—141
Arpichaya Yubol 71-70—141
Michelle Zhang 69-72—141
Pajaree Anannarukarn 73-69—142
Hye Jin Choi 72-70—142
Allisen Corpuz 75-67—142
Olivia Cowan 72-70—142
Manon De Roey 72-70—142
Brianna Do 75-67—142
Gemma Dryburgh 70-72—142
Maude-Aimee Leblanc 69-73—142
Ingrid Lindblad 70-72—142
Polly Mack 72-70—142
Leona Maguire 71-71—142
Yealimi Noh 72-70—142
Kokona Sakurai 69-73—142
Aditi Ashok 72-71—143
Laetitia Beck 76-67—143
Celine Borge 74-69—143
Ssu-Chia Cheng 71-72—143
Chisato Iwai 72-71—143
Yu Liu 73-70—143
Mary Liu 71-72—143
Yuna Nishimura 71-72—143
Mimi Rhodes 72-71—143
Jasmine Suwannapura 69-74—143
Jenny Bae 75-69—144
Ashleigh Buhai 75-69—144
Lauren Coughlin 73-71—144
Isabella Fierro 72-72—144
Isi Gabsa 75-69—144
Melanie Green 73-71—144
Akie Iwai 71-73—144
Soo Bin Joo 75-69—144
Gurleen Kaur 74-70—144
Yuka Saso 72-72—144
Chiara Tamburlini 73-71—144
Albane Valenzuela 71-73—144
Chanettee Wannasaen 71-73—144
Weiwei Zhang 71-73—144
Nataliya Guseva 75-70—145
Moriya Jutanugarn 72-73—145
Minami Katsu 75-70—145
Dongeun Lee 71-74—145
Jeong Eun Lee5 71-74—145
Paula Reto 71-74—145
Amy Yang 73-72—145
Camille Boyd 72-74—146
Gina Kim 76-70—146
Nastasia Nadaud 74-72—146
Natasha Andrea Oon 75-71—146
Alexa Pano 78-68—146
Suvichaya Vinijchaitham 78-68—146
Dewi Weber 77-69—146
Ana Belac 72-75—147
Auston Kim 75-72—147
Mina Kreiter 71-76—147
Carolina Lopez-Chacarra Coto 75-72—147
Jessica Porvasnik 75-72—147
Pauline Roussin 74-73—147
Linnea Strom 73-74—147
Lauren Walsh 72-75—147
Laney Frye 76-72—148
Mariel Galdiano 74-75—149
Sofia Garcia 78-71—149
Azahara Munoz 74-75—149
Saki Baba 75-75—150
Jiwon Jeon 76-74—150
Madison Young 77-73—150
Briana Chacon 76-76—152
Brooke Matthews 74-78—152
Kum Kang Park 76-76—152
Madison Reemsnyder 78-74—152
Ellise Rymer 72-80—152
Hailee Cooper 75-78—153
Savannah Grewal 75-78—153
Riley Smyth 73-80—153
Gigi Stoll 77-76—153
Alexandra Swayne 74-79—153
Hira Naveed 76-78—154
Peiyun Chien 75-WD
Haeji Kang 75-WD

