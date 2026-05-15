Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

The Associated Press

May 15, 2026, 7:29 PM

Friday

At Maketewah Country Club

Cincinnati

Purse: $2 million

Yardage: 6,423; Par: 70

Second Round

Amanda Doherty 67-66—133 -7
Jin Young Ko 67-66—133 -7
Lottie Woad 70-64—134 -6
Lydia Ko 68-67—135 -5
Chella Choi 66-70—136 -4
Nelly Korda 69-67—136 -4
Jennifer Kupcho 70-66—136 -4
Rio Takeda 66-70—136 -4
Jeeno Thitikul 69-67—136 -4
Jodi Ewart Shadoff 71-66—137 -3
Cassie Porter 69-68—137 -3
Hae-Ran Ryu 71-66—137 -3
Sophia Schubert 69-68—137 -3
Ruoning Yin 70-67—137 -3
Ina Yoon 66-71—137 -3
Robyn Choi 71-67—138 -2
In Gee Chun 74-64—138 -2
Lindy Duncan 69-69—138 -2
Erika Hara 69-69—138 -2
MinJi Kang 71-67—138 -2
Frida Kinhult 69-69—138 -2
Anna Nordqvist 70-68—138 -2
Patty Tavatanakit 70-68—138 -2
Jing Yan 71-67—138 -2
Adela Cernousek 69-70—139 -1
Anne Chen 70-69—139 -1
Perrine Delacour 74-65—139 -1
Muni He 69-70—139 -1
Sei Young Kim 71-68—139 -1
A Lim Kim 69-70—139 -1
Alison Lee 72-67—139 -1
Jeongeun Lee6 69-70—139 -1
Pornanong Phatlum 70-69—139 -1
Mao Saigo 69-70—139 -1
Hinako Shibuno 70-69—139 -1
Maja Stark 71-68—139 -1
Carla Tejedo 70-69—139 -1
Rose Zhang 70-69—139 -1
Lauren Hartlage 69-71—140 E
Charley Hull 68-72—140 E
Ariya Jutanugarn 70-70—140 E
Megan Khang 70-70—140 E
Andrea Lee 69-71—140 E
Yan Liu 72-68—140 E
Julia Lopez Ramirez 73-67—140 E
Emma McMyler 70-70—140 E
Carolina Melgrati 71-69—140 E
Lilia Vu 67-73—140 E
Miyu Yamashita 70-70—140 E
Yuri Yoshida 74-66—140 E
Na Rin An 70-71—141 +1
Celine Boutier 69-72—141 +1
Nasa Hataoka 73-68—141 +1
Wei-Ling Hsu 69-72—141 +1
Jin Hee Im 70-71—141 +1
Nanna Koerstz Madsen 72-69—141 +1
Aline Krauter 70-71—141 +1
Ryann O’Toole 70-71—141 +1
Emily Pedersen 72-69—141 +1
Jenny Shin 69-72—141 +1
Lexi Thompson 73-68—141 +1
Yana Wilson 71-70—141 +1
Arpichaya Yubol 71-70—141 +1
Michelle Zhang 69-72—141 +1
Pajaree Anannarukarn 73-69—142 +2
Hye Jin Choi 72-70—142 +2
Allisen Corpuz 75-67—142 +2
Olivia Cowan 72-70—142 +2
Manon De Roey 72-70—142 +2
Brianna Do 75-67—142 +2
Gemma Dryburgh 70-72—142 +2
Maude-Aimee Leblanc 69-73—142 +2
Ingrid Lindblad 70-72—142 +2
Polly Mack 72-70—142 +2
Leona Maguire 71-71—142 +2
Yealimi Noh 72-70—142 +2
Kokona Sakurai 69-73—142 +2
Aditi Ashok 72-71—143 +3
Laetitia Beck 76-67—143 +3
Celine Borge 74-69—143 +3
Ssu-Chia Cheng 71-72—143 +3
Chisato Iwai 72-71—143 +3
Yu Liu 73-70—143 +3
Mary Liu 71-72—143 +3
Yuna Nishimura 71-72—143 +3
Mimi Rhodes 72-71—143 +3
Jasmine Suwannapura 69-74—143 +3
Jenny Bae 75-69—144 +4
Ashleigh Buhai 75-69—144 +4
Lauren Coughlin 73-71—144 +4
Isabella Fierro 72-72—144 +4
Isi Gabsa 75-69—144 +4
Melanie Green 73-71—144 +4
Akie Iwai 71-73—144 +4
Soo Bin Joo 75-69—144 +4
Gurleen Kaur 74-70—144 +4
Yuka Saso 72-72—144 +4
Chiara Tamburlini 73-71—144 +4
Albane Valenzuela 71-73—144 +4
Chanettee Wannasaen 71-73—144 +4
Weiwei Zhang 71-73—144 +4
Nataliya Guseva 75-70—145 +5
Moriya Jutanugarn 72-73—145 +5
Minami Katsu 75-70—145 +5
Dongeun Lee 71-74—145 +5
Jeong Eun Lee5 71-74—145 +5
Paula Reto 71-74—145 +5
Amy Yang 73-72—145 +5
Camille Boyd 72-74—146 +6
Gina Kim 76-70—146 +6
Nastasia Nadaud 74-72—146 +6
Natasha Andrea Oon 75-71—146 +6
Alexa Pano 78-68—146 +6
Suvichaya Vinijchaitham 78-68—146 +6
Dewi Weber 77-69—146 +6
Ana Belac 72-75—147 +7
Auston Kim 75-72—147 +7
Mina Kreiter 71-76—147 +7
Carolina Lopez-Chacarra Coto 75-72—147 +7
Jessica Porvasnik 75-72—147 +7
Pauline Roussin 74-73—147 +7
Linnea Strom 73-74—147 +7
Lauren Walsh 72-75—147 +7
Laney Frye 76-72—148 +8
Mariel Galdiano 74-75—149 +9
Sofia Garcia 78-71—149 +9
Azahara Munoz 74-75—149 +9
Saki Baba 75-75—150 +10
Jiwon Jeon 76-74—150 +10
Madison Young 77-73—150 +10
Briana Chacon 76-76—152 +12
Brooke Matthews 74-78—152 +12
Kum Kang Park 76-76—152 +12
Madison Reemsnyder 78-74—152 +12
Ellise Rymer 72-80—152 +12
Hailee Cooper 75-78—153 +13
Savannah Grewal 75-78—153 +13
Riley Smyth 73-80—153 +13
Gigi Stoll 77-76—153 +13
Alexandra Swayne 74-79—153 +13
Hira Naveed 76-78—154 +14
Peiyun Chien 75-WD
Haeji Kang 75-WD

