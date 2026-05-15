Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

Friday
At Maketewah Country Club
Cincinnati
Purse: $2 million
Yardage: 6,423; Par: 70
Second Round
|Amanda Doherty
|67-66—133
|-7
|Jin Young Ko
|67-66—133
|-7
|Lottie Woad
|70-64—134
|-6
|Lydia Ko
|68-67—135
|-5
|Chella Choi
|66-70—136
|-4
|Nelly Korda
|69-67—136
|-4
|Jennifer Kupcho
|70-66—136
|-4
|Rio Takeda
|66-70—136
|-4
|Jeeno Thitikul
|69-67—136
|-4
|Jodi Ewart Shadoff
|71-66—137
|-3
|Cassie Porter
|69-68—137
|-3
|Hae-Ran Ryu
|71-66—137
|-3
|Sophia Schubert
|69-68—137
|-3
|Ruoning Yin
|70-67—137
|-3
|Ina Yoon
|66-71—137
|-3
|Robyn Choi
|71-67—138
|-2
|In Gee Chun
|74-64—138
|-2
|Lindy Duncan
|69-69—138
|-2
|Erika Hara
|69-69—138
|-2
|MinJi Kang
|71-67—138
|-2
|Frida Kinhult
|69-69—138
|-2
|Anna Nordqvist
|70-68—138
|-2
|Patty Tavatanakit
|70-68—138
|-2
|Jing Yan
|71-67—138
|-2
|Adela Cernousek
|69-70—139
|-1
|Anne Chen
|70-69—139
|-1
|Perrine Delacour
|74-65—139
|-1
|Muni He
|69-70—139
|-1
|Sei Young Kim
|71-68—139
|-1
|A Lim Kim
|69-70—139
|-1
|Alison Lee
|72-67—139
|-1
|Jeongeun Lee6
|69-70—139
|-1
|Pornanong Phatlum
|70-69—139
|-1
|Mao Saigo
|69-70—139
|-1
|Hinako Shibuno
|70-69—139
|-1
|Maja Stark
|71-68—139
|-1
|Carla Tejedo
|70-69—139
|-1
|Rose Zhang
|70-69—139
|-1
|Lauren Hartlage
|69-71—140
|E
|Charley Hull
|68-72—140
|E
|Ariya Jutanugarn
|70-70—140
|E
|Megan Khang
|70-70—140
|E
|Andrea Lee
|69-71—140
|E
|Yan Liu
|72-68—140
|E
|Julia Lopez Ramirez
|73-67—140
|E
|Emma McMyler
|70-70—140
|E
|Carolina Melgrati
|71-69—140
|E
|Lilia Vu
|67-73—140
|E
|Miyu Yamashita
|70-70—140
|E
|Yuri Yoshida
|74-66—140
|E
|Na Rin An
|70-71—141
|+1
|Celine Boutier
|69-72—141
|+1
|Nasa Hataoka
|73-68—141
|+1
|Wei-Ling Hsu
|69-72—141
|+1
|Jin Hee Im
|70-71—141
|+1
|Nanna Koerstz Madsen
|72-69—141
|+1
|Aline Krauter
|70-71—141
|+1
|Ryann O’Toole
|70-71—141
|+1
|Emily Pedersen
|72-69—141
|+1
|Jenny Shin
|69-72—141
|+1
|Lexi Thompson
|73-68—141
|+1
|Yana Wilson
|71-70—141
|+1
|Arpichaya Yubol
|71-70—141
|+1
|Michelle Zhang
|69-72—141
|+1
|Pajaree Anannarukarn
|73-69—142
|+2
|Hye Jin Choi
|72-70—142
|+2
|Allisen Corpuz
|75-67—142
|+2
|Olivia Cowan
|72-70—142
|+2
|Manon De Roey
|72-70—142
|+2
|Brianna Do
|75-67—142
|+2
|Gemma Dryburgh
|70-72—142
|+2
|Maude-Aimee Leblanc
|69-73—142
|+2
|Ingrid Lindblad
|70-72—142
|+2
|Polly Mack
|72-70—142
|+2
|Leona Maguire
|71-71—142
|+2
|Yealimi Noh
|72-70—142
|+2
|Kokona Sakurai
|69-73—142
|+2
|Aditi Ashok
|72-71—143
|+3
|Laetitia Beck
|76-67—143
|+3
|Celine Borge
|74-69—143
|+3
|Ssu-Chia Cheng
|71-72—143
|+3
|Chisato Iwai
|72-71—143
|+3
|Yu Liu
|73-70—143
|+3
|Mary Liu
|71-72—143
|+3
|Yuna Nishimura
|71-72—143
|+3
|Mimi Rhodes
|72-71—143
|+3
|Jasmine Suwannapura
|69-74—143
|+3
|Jenny Bae
|75-69—144
|+4
|Ashleigh Buhai
|75-69—144
|+4
|Lauren Coughlin
|73-71—144
|+4
|Isabella Fierro
|72-72—144
|+4
|Isi Gabsa
|75-69—144
|+4
|Melanie Green
|73-71—144
|+4
|Akie Iwai
|71-73—144
|+4
|Soo Bin Joo
|75-69—144
|+4
|Gurleen Kaur
|74-70—144
|+4
|Yuka Saso
|72-72—144
|+4
|Chiara Tamburlini
|73-71—144
|+4
|Albane Valenzuela
|71-73—144
|+4
|Chanettee Wannasaen
|71-73—144
|+4
|Weiwei Zhang
|71-73—144
|+4
|Nataliya Guseva
|75-70—145
|+5
|Moriya Jutanugarn
|72-73—145
|+5
|Minami Katsu
|75-70—145
|+5
|Dongeun Lee
|71-74—145
|+5
|Jeong Eun Lee5
|71-74—145
|+5
|Paula Reto
|71-74—145
|+5
|Amy Yang
|73-72—145
|+5
|Camille Boyd
|72-74—146
|+6
|Gina Kim
|76-70—146
|+6
|Nastasia Nadaud
|74-72—146
|+6
|Natasha Andrea Oon
|75-71—146
|+6
|Alexa Pano
|78-68—146
|+6
|Suvichaya Vinijchaitham
|78-68—146
|+6
|Dewi Weber
|77-69—146
|+6
|Ana Belac
|72-75—147
|+7
|Auston Kim
|75-72—147
|+7
|Mina Kreiter
|71-76—147
|+7
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|75-72—147
|+7
|Jessica Porvasnik
|75-72—147
|+7
|Pauline Roussin
|74-73—147
|+7
|Linnea Strom
|73-74—147
|+7
|Lauren Walsh
|72-75—147
|+7
|Laney Frye
|76-72—148
|+8
|Mariel Galdiano
|74-75—149
|+9
|Sofia Garcia
|78-71—149
|+9
|Azahara Munoz
|74-75—149
|+9
|Saki Baba
|75-75—150
|+10
|Jiwon Jeon
|76-74—150
|+10
|Madison Young
|77-73—150
|+10
|Briana Chacon
|76-76—152
|+12
|Brooke Matthews
|74-78—152
|+12
|Kum Kang Park
|76-76—152
|+12
|Madison Reemsnyder
|78-74—152
|+12
|Ellise Rymer
|72-80—152
|+12
|Hailee Cooper
|75-78—153
|+13
|Savannah Grewal
|75-78—153
|+13
|Riley Smyth
|73-80—153
|+13
|Gigi Stoll
|77-76—153
|+13
|Alexandra Swayne
|74-79—153
|+13
|Hira Naveed
|76-78—154
|+14
|Peiyun Chien
|75-WD
|Haeji Kang
|75-WD
