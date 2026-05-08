Insperity Invitational Par Scores

Friday
At Tournament Course
The Woodlands, Texas
Purse: $3 million
Yardage: 7,002; Par: 72
First Round
|Ben Crane
|31-34—65
|-7
|Shane Bertsch
|33-33—66
|-6
|Richard Green
|34-32—66
|-6
|Thongchai Jaidee
|31-35—66
|-6
|Boo Weekley
|33-33—66
|-6
|Steven Alker
|34-33—67
|-5
|Ernie Els
|34-33—67
|-5
|Rory Sabbatini
|35-32—67
|-5
|Charlie Wi
|33-34—67
|-5
|Y.E. Yang
|33-34—67
|-5
|Stewart Cink
|37-31—68
|-4
|Darren Clarke
|35-33—68
|-4
|David Duval
|34-34—68
|-4
|Tommy Gainey
|34-34—68
|-4
|Zach Johnson
|34-34—68
|-4
|Robert Karlsson
|32-36—68
|-4
|Mike Weir
|36-32—68
|-4
|Chad Campbell
|37-32—69
|-3
|Alex Cejka
|34-35—69
|-3
|Chris DiMarco
|33-36—69
|-3
|Retief Goosen
|35-34—69
|-3
|Jay Haas
|34-35—69
|-3
|Miguel Angel Jimenez
|34-35—69
|-3
|Soren Kjeldsen
|34-35—69
|-3
|Justin Leonard
|34-35—69
|-3
|Cameron Percy
|35-34—69
|-3
|Tom Pernice
|35-34—69
|-3
|Gene Sauers
|35-34—69
|-3
|Michael Wright
|35-34—69
|-3
|Steve Allan
|36-34—70
|-2
|Jason Caron
|35-35—70
|-2
|Ken Duke
|34-36—70
|-2
|Brian Gay
|32-38—70
|-2
|Matt Gogel
|35-35—70
|-2
|Padraig Harrington
|35-35—70
|-2
|Fredrik Jacobson
|36-34—70
|-2
|Bernhard Langer
|35-35—70
|-2
|Scott McCarron
|35-35—70
|-2
|Colin Montgomerie
|34-36—70
|-2
|Timothy O’Neal
|36-34—70
|-2
|Scott Parel
|37-33—70
|-2
|Tag Ridings
|35-35—70
|-2
|Paul Stankowski
|35-35—70
|-2
|Ken Tanigawa
|35-35—70
|-2
|David Toms
|35-35—70
|-2
|Stuart Appleby
|35-36—71
|-1
|Doug Barron
|35-36—71
|-1
|Joe Durant
|38-33—71
|-1
|Steve Flesch
|35-36—71
|-1
|Ricardo Gonzalez
|36-35—71
|-1
|Jeff Maggert
|37-34—71
|-1
|Kenny Perry
|37-34—71
|-1
|Tim Petrovic
|38-33—71
|-1
|Heath Slocum
|36-35—71
|-1
|Bo Van Pelt
|37-34—71
|-1
|Stephen Ames
|35-37—72
|E
|Woody Austin
|37-35—72
|E
|Greg Chalmers
|37-35—72
|E
|Scott Dunlap
|38-34—72
|E
|Paul Goydos
|37-35—72
|E
|J.J. Henry
|36-36—72
|E
|Mark Hensby
|35-37—72
|E
|Dicky Pride
|35-37—72
|E
|Angel Cabrera
|37-36—73
|+1
|Glen Day
|37-36—73
|+1
|Tom Lehman
|37-36—73
|+1
|Jerry Kelly
|37-37—74
|+2
|Vijay Singh
|38-36—74
|+2
|Bob Estes
|39-36—75
|+3
|Fred Funk
|38-37—75
|+3
|Stephen Gallacher
|36-39—75
|+3
|Lee Janzen
|38-37—75
|+3
|Billy Mayfair
|39-36—75
|+3
|Kirk Triplett
|37-38—75
|+3
|Rod Pampling
|39-37—76
|+4
|Mark Calcavecchia
|37-42—79
|+7
|Corey Pavin
|38-44—82
|+10
|John Daly
|WD
