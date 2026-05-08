Insperity Invitational Par Scores

The Associated Press

May 8, 2026, 5:04 PM

Friday

At Tournament Course

The Woodlands, Texas

Purse: $3 million

Yardage: 7,002; Par: 72

First Round

Ben Crane 31-34—65 -7
Shane Bertsch 33-33—66 -6
Richard Green 34-32—66 -6
Thongchai Jaidee 31-35—66 -6
Boo Weekley 33-33—66 -6
Steven Alker 34-33—67 -5
Ernie Els 34-33—67 -5
Rory Sabbatini 35-32—67 -5
Charlie Wi 33-34—67 -5
Y.E. Yang 33-34—67 -5
Stewart Cink 37-31—68 -4
Darren Clarke 35-33—68 -4
David Duval 34-34—68 -4
Tommy Gainey 34-34—68 -4
Zach Johnson 34-34—68 -4
Robert Karlsson 32-36—68 -4
Mike Weir 36-32—68 -4
Chad Campbell 37-32—69 -3
Alex Cejka 34-35—69 -3
Chris DiMarco 33-36—69 -3
Retief Goosen 35-34—69 -3
Jay Haas 34-35—69 -3
Miguel Angel Jimenez 34-35—69 -3
Soren Kjeldsen 34-35—69 -3
Justin Leonard 34-35—69 -3
Cameron Percy 35-34—69 -3
Tom Pernice 35-34—69 -3
Gene Sauers 35-34—69 -3
Michael Wright 35-34—69 -3
Steve Allan 36-34—70 -2
Jason Caron 35-35—70 -2
Ken Duke 34-36—70 -2
Brian Gay 32-38—70 -2
Matt Gogel 35-35—70 -2
Padraig Harrington 35-35—70 -2
Fredrik Jacobson 36-34—70 -2
Bernhard Langer 35-35—70 -2
Scott McCarron 35-35—70 -2
Colin Montgomerie 34-36—70 -2
Timothy O’Neal 36-34—70 -2
Scott Parel 37-33—70 -2
Tag Ridings 35-35—70 -2
Paul Stankowski 35-35—70 -2
Ken Tanigawa 35-35—70 -2
David Toms 35-35—70 -2
Stuart Appleby 35-36—71 -1
Doug Barron 35-36—71 -1
Joe Durant 38-33—71 -1
Steve Flesch 35-36—71 -1
Ricardo Gonzalez 36-35—71 -1
Jeff Maggert 37-34—71 -1
Kenny Perry 37-34—71 -1
Tim Petrovic 38-33—71 -1
Heath Slocum 36-35—71 -1
Bo Van Pelt 37-34—71 -1
Stephen Ames 35-37—72 E
Woody Austin 37-35—72 E
Greg Chalmers 37-35—72 E
Scott Dunlap 38-34—72 E
Paul Goydos 37-35—72 E
J.J. Henry 36-36—72 E
Mark Hensby 35-37—72 E
Dicky Pride 35-37—72 E
Angel Cabrera 37-36—73 +1
Glen Day 37-36—73 +1
Tom Lehman 37-36—73 +1
Jerry Kelly 37-37—74 +2
Vijay Singh 38-36—74 +2
Bob Estes 39-36—75 +3
Fred Funk 38-37—75 +3
Stephen Gallacher 36-39—75 +3
Lee Janzen 38-37—75 +3
Billy Mayfair 39-36—75 +3
Kirk Triplett 37-38—75 +3
Rod Pampling 39-37—76 +4
Mark Calcavecchia 37-42—79 +7
Corey Pavin 38-44—82 +10
John Daly WD

