Insperity Invitational Tour Scores

Friday
At Tournament Course
The Woodlands, Texas
Purse: $3 million
Yardage: 7,002; Par: 72
First Round
|Ben Crane
|31-34—65
|Shane Bertsch
|33-33—66
|Richard Green
|34-32—66
|Thongchai Jaidee
|31-35—66
|Boo Weekley
|33-33—66
|Steven Alker
|34-33—67
|Ernie Els
|34-33—67
|Rory Sabbatini
|35-32—67
|Charlie Wi
|33-34—67
|Y.E. Yang
|33-34—67
|Stewart Cink
|37-31—68
|Darren Clarke
|35-33—68
|David Duval
|34-34—68
|Tommy Gainey
|34-34—68
|Zach Johnson
|34-34—68
|Robert Karlsson
|32-36—68
|Mike Weir
|36-32—68
|Chad Campbell
|37-32—69
|Alex Cejka
|34-35—69
|Chris DiMarco
|33-36—69
|Retief Goosen
|35-34—69
|Jay Haas
|34-35—69
|Miguel Angel Jimenez
|34-35—69
|Soren Kjeldsen
|34-35—69
|Justin Leonard
|34-35—69
|Cameron Percy
|35-34—69
|Tom Pernice
|35-34—69
|Gene Sauers
|35-34—69
|Michael Wright
|35-34—69
|Steve Allan
|36-34—70
|Jason Caron
|35-35—70
|Ken Duke
|34-36—70
|Brian Gay
|32-38—70
|Matt Gogel
|35-35—70
|Padraig Harrington
|35-35—70
|Fredrik Jacobson
|36-34—70
|Bernhard Langer
|35-35—70
|Scott McCarron
|35-35—70
|Colin Montgomerie
|34-36—70
|Timothy O’Neal
|36-34—70
|Scott Parel
|37-33—70
|Tag Ridings
|35-35—70
|Paul Stankowski
|35-35—70
|Ken Tanigawa
|35-35—70
|David Toms
|35-35—70
|Stuart Appleby
|35-36—71
|Doug Barron
|35-36—71
|Joe Durant
|38-33—71
|Steve Flesch
|35-36—71
|Ricardo Gonzalez
|36-35—71
|Jeff Maggert
|37-34—71
|Kenny Perry
|37-34—71
|Tim Petrovic
|38-33—71
|Heath Slocum
|36-35—71
|Bo Van Pelt
|37-34—71
|Stephen Ames
|35-37—72
|Woody Austin
|37-35—72
|Greg Chalmers
|37-35—72
|Scott Dunlap
|38-34—72
|Paul Goydos
|37-35—72
|J.J. Henry
|36-36—72
|Mark Hensby
|35-37—72
|Dicky Pride
|35-37—72
|Angel Cabrera
|37-36—73
|Glen Day
|37-36—73
|Tom Lehman
|37-36—73
|Jerry Kelly
|37-37—74
|Vijay Singh
|38-36—74
|Bob Estes
|39-36—75
|Fred Funk
|38-37—75
|Stephen Gallacher
|36-39—75
|Lee Janzen
|38-37—75
|Billy Mayfair
|39-36—75
|Kirk Triplett
|37-38—75
|Rod Pampling
|39-37—76
|Mark Calcavecchia
|37-42—79
|Corey Pavin
|38-44—82
|John Daly
|WD
