Insperity Invitational Tour Scores

The Associated Press

May 8, 2026, 5:04 PM

Friday

At Tournament Course

The Woodlands, Texas

Purse: $3 million

Yardage: 7,002; Par: 72

First Round

Ben Crane 31-34—65
Shane Bertsch 33-33—66
Richard Green 34-32—66
Thongchai Jaidee 31-35—66
Boo Weekley 33-33—66
Steven Alker 34-33—67
Ernie Els 34-33—67
Rory Sabbatini 35-32—67
Charlie Wi 33-34—67
Y.E. Yang 33-34—67
Stewart Cink 37-31—68
Darren Clarke 35-33—68
David Duval 34-34—68
Tommy Gainey 34-34—68
Zach Johnson 34-34—68
Robert Karlsson 32-36—68
Mike Weir 36-32—68
Chad Campbell 37-32—69
Alex Cejka 34-35—69
Chris DiMarco 33-36—69
Retief Goosen 35-34—69
Jay Haas 34-35—69
Miguel Angel Jimenez 34-35—69
Soren Kjeldsen 34-35—69
Justin Leonard 34-35—69
Cameron Percy 35-34—69
Tom Pernice 35-34—69
Gene Sauers 35-34—69
Michael Wright 35-34—69
Steve Allan 36-34—70
Jason Caron 35-35—70
Ken Duke 34-36—70
Brian Gay 32-38—70
Matt Gogel 35-35—70
Padraig Harrington 35-35—70
Fredrik Jacobson 36-34—70
Bernhard Langer 35-35—70
Scott McCarron 35-35—70
Colin Montgomerie 34-36—70
Timothy O’Neal 36-34—70
Scott Parel 37-33—70
Tag Ridings 35-35—70
Paul Stankowski 35-35—70
Ken Tanigawa 35-35—70
David Toms 35-35—70
Stuart Appleby 35-36—71
Doug Barron 35-36—71
Joe Durant 38-33—71
Steve Flesch 35-36—71
Ricardo Gonzalez 36-35—71
Jeff Maggert 37-34—71
Kenny Perry 37-34—71
Tim Petrovic 38-33—71
Heath Slocum 36-35—71
Bo Van Pelt 37-34—71
Stephen Ames 35-37—72
Woody Austin 37-35—72
Greg Chalmers 37-35—72
Scott Dunlap 38-34—72
Paul Goydos 37-35—72
J.J. Henry 36-36—72
Mark Hensby 35-37—72
Dicky Pride 35-37—72
Angel Cabrera 37-36—73
Glen Day 37-36—73
Tom Lehman 37-36—73
Jerry Kelly 37-37—74
Vijay Singh 38-36—74
Bob Estes 39-36—75
Fred Funk 38-37—75
Stephen Gallacher 36-39—75
Lee Janzen 38-37—75
Billy Mayfair 39-36—75
Kirk Triplett 37-38—75
Rod Pampling 39-37—76
Mark Calcavecchia 37-42—79
Corey Pavin 38-44—82
John Daly WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

