IndyCar Indianapolis 500 Results

Sunday
At Indianapolis Motor Speedway
Indianapolis
Lap length: 2.5 miles
(Start position in parentheses)
1. (4) Felix Rosenqvist, Dallara-Honda, 200 laps, Running.
2. (3) David Malukas, Dallara-Chevrolet, 200, Running.
3. (9) Scott McLaughlin, Dallara-Chevrolet, 200, Running.
4. (6) Pato O’Ward, Dallara-Chevrolet, 200, Running.
5. (16) Marcus Armstrong, Dallara-Honda, 200, Running.
6. (11) Rinus VeeKay, Dallara-Honda, 200, Running.
7. (1) Alex Palou, Dallara-Honda, 200, Running.
8. (5) Santino Ferrucci, Dallara-Chevrolet, 200, Running.
9. (24) Romain Grosjean, Dallara-Chevrolet, 200, Running.
10. (12) Takuma Sato, Dallara-Honda, 200, Running.
11. (20) Nolan Siegel, Dallara-Chevrolet, 200, Running.
12. (8) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 200, Running.
13. (17) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 200, Running.
14. (7) Kyffin Simpson, Dallara-Honda, 200, Running.
15. (10) Scott Dixon, Dallara-Honda, 200, Running.
16. (25) Kyle Kirkwood, Dallara-Honda, 200, Running.
17. (18) Christian Lundgaard, Dallara-Chevrolet, 200, Running.
18. (27) Mick Schumacher, 200, Running.
19. (29) Dennis Hauger, 199, Running.
20. (28) Graham Rahal, Dallara-Honda, 199, Running.
21. (21) Louis Foster, Dallara-Honda, 199, Running.
22. (33) Jack Harvey, Dallara-Chevrolet, 199, Running.
23. (31) Sting Ray Robb, Dallara-Chevrolet, 199, Running.
24. (30) Jacob Abel, Dallara-Honda, 198, Running.
25. (14) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 194, Did not finish.
26. (32) Caio Collet, 191, Did not finish.
27. (15) Christian Rasmussen, Dallara-Chevrolet, 144, Did not finish.
28. (23) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 124, Did not finish.
29. (19) Will Power, Dallara-Chevrolet, 91, Did not finish.
30. (2) Alexander Rossi, Dallara-Chevrolet, 91, Did not finish.
31. (13) Ed Carpenter, Dallara-Chevrolet, 26, Did not finish.
32. (22) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevrolet, 17, Did not finish.
33. (26) Katherine Legge, 17, Did not finish.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 162.021 mph.
Time of Race: 03:05:09.6471.
Margin of Victory: 0.0233 seconds.
Cautions: 7 for 51 laps.
Lead Changes: 70 among 14 drivers.
Lap Leaders: Rossi 1, Palou 2-4, Rossi 5, Palou 6, Rossi 7, Palou 8, Rossi 9, Palou 10-11, Rossi 12, Palou 13-16, Rossi 17, Palou 18-19, VeeKay 20-25, Grosjean 26, VeeKay 27-28, Grosjean 29-30, Collet 31-39, Daly 40, Palou 41-61, Dixon 62, Rasmussen 63-65, Palou 66-68, Dixon 69, Palou 70-71, Dixon 72, Palou 73, Dixon 74, Palou 75, Dixon 76, Palou 77, Dixon 78, Palou 79, Dixon 80, Palou 81, Dixon 82, Palou 83, Dixon 84, Palou 85, Dixon 86.
Points: Palou 278, Malukas 236, Kirkwood 224, Lundgaard 195, O’Ward 188, McLaughlin 181, Rosenqvist 176, Dixon 167, Newgarden 167, Armstrong 154.
