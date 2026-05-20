All Times EDT Sunday’s Games Vancouver 7, Everett 4 Hillsboro 4, Spokane 2 Eugene 8, Tri-City 3 Tuesday’s Games Eugene…

All Times EDT

Sunday’s Games

Vancouver 7, Everett 4

Hillsboro 4, Spokane 2

Eugene 8, Tri-City 3

Tuesday’s Games

Eugene 2, Hillsboro 1

Spokane 9, Vancouver 2

Tri-City 9, Everett 2

Wednesday’s Games

Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

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