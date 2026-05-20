All Times EDT
Sunday’s Games
Vancouver 7, Everett 4
Hillsboro 4, Spokane 2
Eugene 8, Tri-City 3
Tuesday’s Games
Eugene 2, Hillsboro 1
Spokane 9, Vancouver 2
Tri-City 9, Everett 2
Wednesday’s Games
Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.
Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.
Tri-City at Everett, 10:05 p.m.
Thursday’s Games
Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.
Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.
Tri-City at Everett, 10:05 p.m.
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