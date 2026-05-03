F1 Miami Grand Prix Results

The Associated Press

May 3, 2026, 4:37 PM

Sunday

At Miami International Autodrome

Miami, FL, Fla.

Lap length: 5.00 kilometers

(Start position in parentheses)

1. (1) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 57 laps, 1:33:19.273, 25 points.

2. (4) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 57, +3.264 seconds, 18.

3. (7) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 57, +27.092, 15.

4. (5) George Russell, Great Britain, Mercedes, 57, +43.051, 12.

5. (2) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 57, +43.949, 10.

6. (3) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 57, +44.245, 8.

7. (6) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 57, +53.753, 6.

8. (8) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 57, +1:01.871, 4.

9. (13) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 57, +1:22.072, 2.

10. (15) Alexander Albon, Thailand, Williams, 57, +1:30.971, 1.

11. (12) Oliver Bearman, England, Haas, 56, 1L.

12. (21) Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 56, 1L.

13. (14) Esteban Ocon, France, Haas, 56, 1L.

14. (16) Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 56, 1L.

15. (17) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 56, 1L.

16. (20) Sergio Perez, Mexico, Cadillac, 56, 1L.

17. (18) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 56, 1L.

18. (19) Valtteri Bottas, Finland, Cadillac, 55, 2L.

19. (10) Nico Hulkenberg, Germany, Audi F1 Team, did not finish, 7, 50L.

20. (11) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, did not finish, 6, 51L.

21. (9) Pierre Gasly, France, Alpine, did not finish, 4, 53L.

22. (22) Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, did not finish, 4, 53L.

Driver Standings

1. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 100 points.

2. George Russell, Great Britain, Mercedes, 80.

3. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 63.

4. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 51.

5. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 49.

6. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 43.

7. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 26.

8. Oliver Bearman, England, Haas, 17.

9. Pierre Gasly, France, Alpine, 16.

10. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 10.

11. Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 5.

12. Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 4.

13. Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 4.

14. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 4.

15. Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 2.

16. Esteban Ocon, France, Haas, 1.

17. Alexander Albon, Thailand, Williams, 1.

Manufacturers Standings

1. Mercedes, 180.

2. Ferrari, 112.

3. McLaren, 94.

4. Red Bull Racing, 30.

5. Alpine, 21.

6. Haas, 18.

7. Racing Bulls, 14.

8. Williams, 5.

9. Audi F1 Team, 2.

10. Aston Martin, 0.

11. Cadillac, 0.

