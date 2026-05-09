Estrella Damm Catalunya Championship Scores

Saturday
At Real Club de Golf El Prat
Barcelona, Spain
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,057; Par: 72
Third Round
|Yurav Premlall, South Africa
|70-64-63—197
|Stefano Mazzoli, Italy
|66-67-69—202
|JC Ritchie, South Africa
|71-64-69—204
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|66-67-72—205
|David Law, Scotland
|65-71-69—205
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|73-66-67—206
|Ricardo Gouveia, Portugal
|67-68-71—206
|Shaun Norris, South Africa
|64-74-68—206
|Dan Bradbury, England
|70-68-69—207
|Alejandro Del Rey, Spain
|70-69-68—207
|Oliver Lindell, Finland
|71-71-65—207
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-71-67—207
|Bernd Wiesberger, Austria
|69-68-70—207
|Matthew Baldwin, England
|68-72-68—208
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|68-71-69—208
|Martin Couvra, France
|68-69-71—208
|Oihan Guillamoundeguy, France
|67-72-69—208
|Nacho Elvira, Spain
|70-68-71—209
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|68-73-68—209
|Andreas Halvorsen, Norway
|69-69-71—209
|Rikuya Hoshino, Japan
|70-70-69—209
|Kazuma Kobori, New Zealand
|71-70-68—209
|Alexander Levy, France
|65-72-72—209
|Jason Scrivener, Australia
|70-72-67—209
|Jack Senior, England
|69-67-73—209
|Jeff Winther, Denmark
|71-66-72—209
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|70-71-69—210
|Jorge Campillo, Spain
|70-71-69—210
|Ugo Coussaud, France
|69-69-72—210
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|71-69-70—210
|Joakim Lagergren, Sweden
|69-70-71—210
|Richie Ramsay, Scotland
|72-68-70—210
|Jovan Rebula, South Africa
|70-69-71—210
|Antoine Rozner, France
|68-73-69—210
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|72-70-68—210
|Hugo Townsend, Sweden
|70-68-72—210
|Paul Waring, England
|70-69-71—210
|Davis Bryant, United States
|67-71-73—211
|Aaron Cockerill, Canada
|67-69-75—211
|Ewen Ferguson, Scotland
|65-76-70—211
|Yuto Katsuragawa, Japan
|67-71-73—211
|Dylan Naidoo, South Africa
|69-72-70—211
|Yannik Paul, Germany
|69-71-71—211
|Eddie Pepperell, England
|70-68-73—211
|Marcel Schneider, Germany
|73-67-71—211
|Adri Arnaus, Spain
|71-70-71—212
|Albin Bergstrom, Sweden
|69-71-72—212
|Adam Blomme, Sweden
|70-71-71—212
|Jonathan Broomhead, South Africa
|70-71-71—212
|Tobias Jonsson, Sweden
|67-74-71—212
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|73-69-70—212
|Daniel Rodrigues, Portugal
|70-71-71—212
|Yuvraj Sandhu, India
|68-72-72—212
|Tom Vaillant, France
|67-74-71—212
|Jack Yule, England
|69-71-72—212
|Filippo Celli, Italy
|71-71-71—213
|Wenyi Ding, China
|69-73-71—213
|Ross Fisher, England
|69-72-72—213
|Andres Gallegos, Argentina
|72-70-71—213
|Andrew Johnston, England
|73-69-71—213
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|70-68-75—213
|Zander Lombard, South Africa
|68-71-74—213
|Quim Vidal, Spain
|70-72-71—213
|MJ Daffue, South Africa
|72-68-74—214
|Marcus Kinhult, Sweden
|72-70-72—214
|David Ravetto, France
|69-69-76—214
|Sam Bairstow, England
|70-72-73—215
|Joe Dean, England
|68-73-74—215
|Angel Hidalgo, Spain
|72-70-73—215
|Callum Tarren, England
|71-71-73—215
|Michael Hollick, South Africa
|66-76-74—216
|Scott Jamieson, Scotland
|71-71-74—216
|Gregorio De Leo, Italy
|70-71-76—217
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|70-71-76—217
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|71-71-76—218
|Romain Langasque, France
|70-71-78—219
|James Morrison, England
|68-74-78—220
