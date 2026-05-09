Estrella Damm Catalunya Championship Scores

The Associated Press

May 9, 2026, 11:20 AM

Saturday

At Real Club de Golf El Prat

Barcelona, Spain

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,057; Par: 72

Third Round

Yurav Premlall, South Africa 70-64-63—197
Stefano Mazzoli, Italy 66-67-69—202
JC Ritchie, South Africa 71-64-69—204
Lucas Bjerregaard, Denmark 66-67-72—205
David Law, Scotland 65-71-69—205
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 73-66-67—206
Ricardo Gouveia, Portugal 67-68-71—206
Shaun Norris, South Africa 64-74-68—206
Dan Bradbury, England 70-68-69—207
Alejandro Del Rey, Spain 70-69-68—207
Oliver Lindell, Finland 71-71-65—207
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-71-67—207
Bernd Wiesberger, Austria 69-68-70—207
Matthew Baldwin, England 68-72-68—208
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 68-71-69—208
Martin Couvra, France 68-69-71—208
Oihan Guillamoundeguy, France 67-72-69—208
Nacho Elvira, Spain 70-68-71—209
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 68-73-68—209
Andreas Halvorsen, Norway 69-69-71—209
Rikuya Hoshino, Japan 70-70-69—209
Kazuma Kobori, New Zealand 71-70-68—209
Alexander Levy, France 65-72-72—209
Jason Scrivener, Australia 70-72-67—209
Jack Senior, England 69-67-73—209
Jeff Winther, Denmark 71-66-72—209
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-71-69—210
Jorge Campillo, Spain 70-71-69—210
Ugo Coussaud, France 69-69-72—210
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 71-69-70—210
Joakim Lagergren, Sweden 69-70-71—210
Richie Ramsay, Scotland 72-68-70—210
Jovan Rebula, South Africa 70-69-71—210
Antoine Rozner, France 68-73-69—210
Jayden Trey Schaper, South Africa 72-70-68—210
Hugo Townsend, Sweden 70-68-72—210
Paul Waring, England 70-69-71—210
Davis Bryant, United States 67-71-73—211
Aaron Cockerill, Canada 67-69-75—211
Ewen Ferguson, Scotland 65-76-70—211
Yuto Katsuragawa, Japan 67-71-73—211
Dylan Naidoo, South Africa 69-72-70—211
Yannik Paul, Germany 69-71-71—211
Eddie Pepperell, England 70-68-73—211
Marcel Schneider, Germany 73-67-71—211
Adri Arnaus, Spain 71-70-71—212
Albin Bergstrom, Sweden 69-71-72—212
Adam Blomme, Sweden 70-71-71—212
Jonathan Broomhead, South Africa 70-71-71—212
Tobias Jonsson, Sweden 67-74-71—212
Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-69-70—212
Daniel Rodrigues, Portugal 70-71-71—212
Yuvraj Sandhu, India 68-72-72—212
Tom Vaillant, France 67-74-71—212
Jack Yule, England 69-71-72—212
Filippo Celli, Italy 71-71-71—213
Wenyi Ding, China 69-73-71—213
Ross Fisher, England 69-72-72—213
Andres Gallegos, Argentina 72-70-71—213
Andrew Johnston, England 73-69-71—213
Jacques Kruyswijk, South Africa 70-68-75—213
Zander Lombard, South Africa 68-71-74—213
Quim Vidal, Spain 70-72-71—213
MJ Daffue, South Africa 72-68-74—214
Marcus Kinhult, Sweden 72-70-72—214
David Ravetto, France 69-69-76—214
Sam Bairstow, England 70-72-73—215
Joe Dean, England 68-73-74—215
Angel Hidalgo, Spain 72-70-73—215
Callum Tarren, England 71-71-73—215
Michael Hollick, South Africa 66-76-74—216
Scott Jamieson, Scotland 71-71-74—216
Gregorio De Leo, Italy 70-71-76—217
Sadom Kaewkanjana, Thailand 70-71-76—217
Rocco Repetto Taylor, Spain 71-71-76—218
Romain Langasque, France 70-71-78—219
James Morrison, England 68-74-78—220

