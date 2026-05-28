Charles Schwab Challenge Scores

Thursday
At Colonial Country Club
Fort Worth, Texas
Purse: $9.9 million
Yardage: 7,289; Par: 70
First Round
|Ryan Gerard
|31-33—64
|Lee Hodges
|31-33—64
|Tom Kim
|33-31—64
|Matthew McCarty
|31-33—64
|Andrew Putnam
|31-33—64
|J.J. Spaun
|31-33—64
|Keegan Bradley
|33-32—65
|Ricky Castillo
|32-33—65
|Luke Clanton
|33-32—65
|Doug Ghim
|34-31—65
|Brian Harman
|33-32—65
|Billy Horschel
|30-35—65
|Rasmus Neergaard-Petersen
|32-33—65
|Alex Smalley
|33-32—65
|Jordan L. Smith
|33-32—65
|Erik Van Rooyen
|35-30—65
|Gary Woodland
|33-32—65
|Kevin Yu
|32-33—65
|Ludvig Aberg
|35-31—66
|Adrien Dumont De Chassart
|33-33—66
|Nicolas Echavarria
|33-33—66
|Brice Garnett
|32-34—66
|Russell Henley
|35-31—66
|Ryo Hisatsune
|32-34—66
|Max Homa
|33-33—66
|Mackenzie Hughes
|33-33—66
|Hideki Matsuyama
|34-32—66
|Mac Meissner
|34-32—66
|Davis Riley
|32-34—66
|Adam Schenk
|34-32—66
|Michael Thorbjornsen
|34-32—66
|Akshay Bhatia
|36-31—67
|Michael Brennan
|33-34—67
|Eric Cole
|34-33—67
|Kensei Hirata
|34-33—67
|Kevin Kisner
|34-33—67
|Matt Kuchar
|35-32—67
|Max McGreevy
|33-34—67
|Kevin Roy
|33-34—67
|Sahith Theegala
|33-34—67
|Christiaan Bezuidenhout
|33-35—68
|Chandler Blanchet
|36-32—68
|Austin Eckroat
|34-34—68
|Steven Fisk
|32-36—68
|Ben Griffin
|34-34—68
|Harry Hall
|33-35—68
|Rico Hoey
|35-33—68
|Tom Hoge
|33-35—68
|Mark Hubbard
|36-32—68
|Jeffrey Kang
|35-33—68
|Robert MacIntyre
|33-35—68
|Austin Smotherman
|34-34—68
|Jimmy Stanger
|34-34—68
|Sam Stevens
|35-33—68
|Kevin Streelman
|33-35—68
|John VanDerLaan
|34-34—68
|Daniel Brown
|36-33—69
|Davis Chatfield
|35-34—69
|Joel Dahmen
|34-35—69
|Garrick Higgo
|34-35—69
|Beau Hossler
|34-35—69
|Takumi Kanaya
|35-34—69
|Ben Kohles
|35-34—69
|Christo Lamprecht
|34-35—69
|Hank Lebioda
|35-34—69
|Hao-Tong Li
|34-35—69
|Taylor Moore
|36-33—69
|Keita Nakajima
|35-34—69
|Andrew Novak
|35-34—69
|Thorbjorn Olesen
|35-34—69
|Paul Peterson
|34-35—69
|J.T. Poston
|35-34—69
|Seamus Power
|33-36—69
|Chad Ramey
|35-34—69
|Patrick Rodgers
|36-33—69
|Sam Ryder
|36-33—69
|Adrien Saddier
|35-34—69
|Jackson Suber
|35-34—69
|Justin Thomas
|33-36—69
|Davis Thompson
|33-36—69
|Kris Ventura
|34-35—69
|Camilo Villegas
|34-35—69
|Brian Campbell
|39-31—70
|Nick Dunlap
|36-34—70
|A.J. Ewart
|36-34—70
|Tony Finau
|35-35—70
|Patrick Fishburn
|36-34—70
|Rickie Fowler
|34-36—70
|Lucas Glover
|34-36—70
|Emiliano Grillo
|33-37—70
|Charley Hoffman
|35-35—70
|Rasmus Hojgaard
|35-35—70
|Sungjae Im
|34-36—70
|Michael Kim
|35-35—70
|Chris Kirk
|35-35—70
|Pontus Nyholm
|35-35—70
|Marcelo Rozo
|35-35—70
|David Skinns
|38-32—70
|Brandt Snedeker
|38-32—70
|Adam Svensson
|36-34—70
|Danny Walker
|36-34—70
|Dylan Wu
|35-35—70
|Zachary Bauchou
|36-35—71
|Zac Blair
|37-34—71
|Pierceson Coody
|37-34—71
|Trace Crowe
|37-34—71
|Lanto Griffin
|37-34—71
|John Keefer
|34-37—71
|Keith Mitchell
|33-38—71
|William Mouw
|34-37—71
|Matthieu Pavon
|34-37—71
|Neal Shipley
|35-36—71
|Webb Simpson
|36-35—71
|Hayden Springer
|34-37—71
|Vince Whaley
|38-33—71
|Sudarshan Yellamaraju
|37-34—71
|Cameron Davis
|38-34—72
|Nick Hardy
|38-34—72
|Mason Howell
|35-37—72
|Ryan Palmer
|37-35—72
|Alejandro Tosti
|35-37—72
|Zecheng Dou
|37-36—73
|Albert Hansson
|36-37—73
|Patton Kizzire
|38-35—73
|David Lipsky
|37-36—73
|Ben Martin
|39-34—73
|John Parry
|38-35—73
|Max Greyserman
|37-37—74
|Chandler Phillips
|37-37—74
|Stephan Jaeger
|37-38—75
|Joe Highsmith
|40-36—76
|Karl Vilips
|42-37—79
