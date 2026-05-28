Charles Schwab Challenge Scores

The Associated Press

May 28, 2026, 9:58 PM

Thursday

At Colonial Country Club

Fort Worth, Texas

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,289; Par: 70

First Round

Ryan Gerard 31-33—64
Lee Hodges 31-33—64
Tom Kim 33-31—64
Matthew McCarty 31-33—64
Andrew Putnam 31-33—64
J.J. Spaun 31-33—64
Keegan Bradley 33-32—65
Ricky Castillo 32-33—65
Luke Clanton 33-32—65
Doug Ghim 34-31—65
Brian Harman 33-32—65
Billy Horschel 30-35—65
Rasmus Neergaard-Petersen 32-33—65
Alex Smalley 33-32—65
Jordan L. Smith 33-32—65
Erik Van Rooyen 35-30—65
Gary Woodland 33-32—65
Kevin Yu 32-33—65
Ludvig Aberg 35-31—66
Adrien Dumont De Chassart 33-33—66
Nicolas Echavarria 33-33—66
Brice Garnett 32-34—66
Russell Henley 35-31—66
Ryo Hisatsune 32-34—66
Max Homa 33-33—66
Mackenzie Hughes 33-33—66
Hideki Matsuyama 34-32—66
Mac Meissner 34-32—66
Davis Riley 32-34—66
Adam Schenk 34-32—66
Michael Thorbjornsen 34-32—66
Akshay Bhatia 36-31—67
Michael Brennan 33-34—67
Eric Cole 34-33—67
Kensei Hirata 34-33—67
Kevin Kisner 34-33—67
Matt Kuchar 35-32—67
Max McGreevy 33-34—67
Kevin Roy 33-34—67
Sahith Theegala 33-34—67
Christiaan Bezuidenhout 33-35—68
Chandler Blanchet 36-32—68
Austin Eckroat 34-34—68
Steven Fisk 32-36—68
Ben Griffin 34-34—68
Harry Hall 33-35—68
Rico Hoey 35-33—68
Tom Hoge 33-35—68
Mark Hubbard 36-32—68
Jeffrey Kang 35-33—68
Robert MacIntyre 33-35—68
Austin Smotherman 34-34—68
Jimmy Stanger 34-34—68
Sam Stevens 35-33—68
Kevin Streelman 33-35—68
John VanDerLaan 34-34—68
Daniel Brown 36-33—69
Davis Chatfield 35-34—69
Joel Dahmen 34-35—69
Garrick Higgo 34-35—69
Beau Hossler 34-35—69
Takumi Kanaya 35-34—69
Ben Kohles 35-34—69
Christo Lamprecht 34-35—69
Hank Lebioda 35-34—69
Hao-Tong Li 34-35—69
Taylor Moore 36-33—69
Keita Nakajima 35-34—69
Andrew Novak 35-34—69
Thorbjorn Olesen 35-34—69
Paul Peterson 34-35—69
J.T. Poston 35-34—69
Seamus Power 33-36—69
Chad Ramey 35-34—69
Patrick Rodgers 36-33—69
Sam Ryder 36-33—69
Adrien Saddier 35-34—69
Jackson Suber 35-34—69
Justin Thomas 33-36—69
Davis Thompson 33-36—69
Kris Ventura 34-35—69
Camilo Villegas 34-35—69
Brian Campbell 39-31—70
Nick Dunlap 36-34—70
A.J. Ewart 36-34—70
Tony Finau 35-35—70
Patrick Fishburn 36-34—70
Rickie Fowler 34-36—70
Lucas Glover 34-36—70
Emiliano Grillo 33-37—70
Charley Hoffman 35-35—70
Rasmus Hojgaard 35-35—70
Sungjae Im 34-36—70
Michael Kim 35-35—70
Chris Kirk 35-35—70
Pontus Nyholm 35-35—70
Marcelo Rozo 35-35—70
David Skinns 38-32—70
Brandt Snedeker 38-32—70
Adam Svensson 36-34—70
Danny Walker 36-34—70
Dylan Wu 35-35—70
Zachary Bauchou 36-35—71
Zac Blair 37-34—71
Pierceson Coody 37-34—71
Trace Crowe 37-34—71
Lanto Griffin 37-34—71
John Keefer 34-37—71
Keith Mitchell 33-38—71
William Mouw 34-37—71
Matthieu Pavon 34-37—71
Neal Shipley 35-36—71
Webb Simpson 36-35—71
Hayden Springer 34-37—71
Vince Whaley 38-33—71
Sudarshan Yellamaraju 37-34—71
Cameron Davis 38-34—72
Nick Hardy 38-34—72
Mason Howell 35-37—72
Ryan Palmer 37-35—72
Alejandro Tosti 35-37—72
Zecheng Dou 37-36—73
Albert Hansson 36-37—73
Patton Kizzire 38-35—73
David Lipsky 37-36—73
Ben Martin 39-34—73
John Parry 38-35—73
Max Greyserman 37-37—74
Chandler Phillips 37-37—74
Stephan Jaeger 37-38—75
Joe Highsmith 40-36—76
Karl Vilips 42-37—79

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

