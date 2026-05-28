Charles Schwab Challenge Par Scores

The Associated Press

May 28, 2026, 9:58 PM

Thursday

At Colonial Country Club

Fort Worth, Texas

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,289; Par: 70

First Round

Ryan Gerard 31-33—64 -6
Lee Hodges 31-33—64 -6
Tom Kim 33-31—64 -6
Matthew McCarty 31-33—64 -6
Andrew Putnam 31-33—64 -6
J.J. Spaun 31-33—64 -6
Keegan Bradley 33-32—65 -5
Ricky Castillo 32-33—65 -5
Luke Clanton 33-32—65 -5
Doug Ghim 34-31—65 -5
Brian Harman 33-32—65 -5
Billy Horschel 30-35—65 -5
Rasmus Neergaard-Petersen 32-33—65 -5
Alex Smalley 33-32—65 -5
Jordan L. Smith 33-32—65 -5
Erik Van Rooyen 35-30—65 -5
Gary Woodland 33-32—65 -5
Kevin Yu 32-33—65 -5
Ludvig Aberg 35-31—66 -4
Adrien Dumont De Chassart 33-33—66 -4
Nicolas Echavarria 33-33—66 -4
Brice Garnett 32-34—66 -4
Russell Henley 35-31—66 -4
Ryo Hisatsune 32-34—66 -4
Max Homa 33-33—66 -4
Mackenzie Hughes 33-33—66 -4
Hideki Matsuyama 34-32—66 -4
Mac Meissner 34-32—66 -4
Davis Riley 32-34—66 -4
Adam Schenk 34-32—66 -4
Michael Thorbjornsen 34-32—66 -4
Akshay Bhatia 36-31—67 -3
Michael Brennan 33-34—67 -3
Eric Cole 34-33—67 -3
Kensei Hirata 34-33—67 -3
Kevin Kisner 34-33—67 -3
Matt Kuchar 35-32—67 -3
Max McGreevy 33-34—67 -3
Kevin Roy 33-34—67 -3
Sahith Theegala 33-34—67 -3
Christiaan Bezuidenhout 33-35—68 -2
Chandler Blanchet 36-32—68 -2
Austin Eckroat 34-34—68 -2
Steven Fisk 32-36—68 -2
Ben Griffin 34-34—68 -2
Harry Hall 33-35—68 -2
Rico Hoey 35-33—68 -2
Tom Hoge 33-35—68 -2
Mark Hubbard 36-32—68 -2
Jeffrey Kang 35-33—68 -2
Robert MacIntyre 33-35—68 -2
Austin Smotherman 34-34—68 -2
Jimmy Stanger 34-34—68 -2
Sam Stevens 35-33—68 -2
Kevin Streelman 33-35—68 -2
John VanDerLaan 34-34—68 -2
Daniel Brown 36-33—69 -1
Davis Chatfield 35-34—69 -1
Joel Dahmen 34-35—69 -1
Garrick Higgo 34-35—69 -1
Beau Hossler 34-35—69 -1
Takumi Kanaya 35-34—69 -1
Ben Kohles 35-34—69 -1
Christo Lamprecht 34-35—69 -1
Hank Lebioda 35-34—69 -1
Hao-Tong Li 34-35—69 -1
Taylor Moore 36-33—69 -1
Keita Nakajima 35-34—69 -1
Andrew Novak 35-34—69 -1
Thorbjorn Olesen 35-34—69 -1
Paul Peterson 34-35—69 -1
J.T. Poston 35-34—69 -1
Seamus Power 33-36—69 -1
Chad Ramey 35-34—69 -1
Patrick Rodgers 36-33—69 -1
Sam Ryder 36-33—69 -1
Adrien Saddier 35-34—69 -1
Jackson Suber 35-34—69 -1
Justin Thomas 33-36—69 -1
Davis Thompson 33-36—69 -1
Kris Ventura 34-35—69 -1
Camilo Villegas 34-35—69 -1
Brian Campbell 39-31—70 E
Nick Dunlap 36-34—70 E
A.J. Ewart 36-34—70 E
Tony Finau 35-35—70 E
Patrick Fishburn 36-34—70 E
Rickie Fowler 34-36—70 E
Lucas Glover 34-36—70 E
Emiliano Grillo 33-37—70 E
Charley Hoffman 35-35—70 E
Rasmus Hojgaard 35-35—70 E
Sungjae Im 34-36—70 E
Michael Kim 35-35—70 E
Chris Kirk 35-35—70 E
Pontus Nyholm 35-35—70 E
Marcelo Rozo 35-35—70 E
David Skinns 38-32—70 E
Brandt Snedeker 38-32—70 E
Adam Svensson 36-34—70 E
Danny Walker 36-34—70 E
Dylan Wu 35-35—70 E
Zachary Bauchou 36-35—71 +1
Zac Blair 37-34—71 +1
Pierceson Coody 37-34—71 +1
Trace Crowe 37-34—71 +1
Lanto Griffin 37-34—71 +1
John Keefer 34-37—71 +1
Keith Mitchell 33-38—71 +1
William Mouw 34-37—71 +1
Matthieu Pavon 34-37—71 +1
Neal Shipley 35-36—71 +1
Webb Simpson 36-35—71 +1
Hayden Springer 34-37—71 +1
Vince Whaley 38-33—71 +1
Sudarshan Yellamaraju 37-34—71 +1
Cameron Davis 38-34—72 +2
Nick Hardy 38-34—72 +2
Mason Howell 35-37—72 +2
Ryan Palmer 37-35—72 +2
Alejandro Tosti 35-37—72 +2
Zecheng Dou 37-36—73 +3
Albert Hansson 36-37—73 +3
Patton Kizzire 38-35—73 +3
David Lipsky 37-36—73 +3
Ben Martin 39-34—73 +3
John Parry 38-35—73 +3
Max Greyserman 37-37—74 +4
Chandler Phillips 37-37—74 +4
Stephan Jaeger 37-38—75 +5
Joe Highsmith 40-36—76 +6
Karl Vilips 42-37—79 +9

