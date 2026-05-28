Austrian Alpine Open presented by Kitzbuhel Tirol Scores

Thursday
At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith
Kitzbuhel, Austria
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,822; Par: 70
First Round
|Yanhan Zhou, China
|30-32—62
|Ricardo Gouveia, Portugal
|33-30—63
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|29-35—64
|Davis Bryant, United States
|32-32—64
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|31-33—64
|Tobias Jonsson, Sweden
|33-31—64
|Brandon Robinson-Thompson, England
|33-31—64
|Marcel Schneider, Germany
|33-31—64
|Fred Biondi, Brazil
|33-32—65
|Sean Crocker, United States
|34-31—65
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|32-33—65
|Andreas Halvorsen, Norway
|34-31—65
|Calum Hill, Scotland
|31-34—65
|Kota Kaneko, Japan
|33-32—65
|Alexander Levy, France
|30-35—65
|Maximilian Steinlechner, Austria
|33-32—65
|Matthew Jordan, England
|36-30—66
|Nathan Kimsey, England
|33-33—66
|Oliver Lindell, Finland
|33-33—66
|James Morrison, England
|34-32—66
|Yurav Premlall, South Africa
|33-33—66
|Jason Scrivener, Australia
|32-34—66
|Johannes Veerman, United States
|33-33—66
|Bernd Wiesberger, Austria
|33-33—66
|Filippo Celli, Italy
|35-32—67
|MJ Daffue, South Africa
|35-32—67
|Ewen Ferguson, Scotland
|34-33—67
|Julien Guerrier, France
|32-35—67
|Andrew Johnston, England
|33-34—67
|Francesco Laporta, Italy
|32-35—67
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|34-33—67
|Felix Mory, France
|36-31—67
|Kevin Na, United States
|32-35—67
|Richie Ramsay, Scotland
|33-34—67
|Sepp Straka, Austria
|33-34—67
|Tom Vaillant, France
|33-34—67
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|35-33—68
|Joshua Berry, England
|36-32—68
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|33-35—68
|Martin Couvra, France
|36-32—68
|Gregorio De Leo, Italy
|33-35—68
|Manuel Elvira, Spain
|34-34—68
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|34-34—68
|Oihan Guillamoundeguy, France
|35-33—68
|Yuto Katsuragawa, Japan
|34-34—68
|Thriston Lawrence, South Africa
|34-34—68
|Mikael Lindberg, Sweden
|33-35—68
|Stefano Mazzoli, Italy
|31-37—68
|Edoardo Molinari, Italy
|35-33—68
|JC Ritchie, South Africa
|33-35—68
|Matthias Schwab, Austria
|33-35—68
|Sebastian Soderberg, Sweden
|35-33—68
|Richard Sterne, South Africa
|33-35—68
|Darius Van Driel, Netherlands
|35-33—68
|Robin Williams, South Africa
|35-33—68
|Daniel Young, Scotland
|36-32—68
|Cameron Adam, Scotland
|36-33—69
|Austin Bautista, Australia
|35-34—69
|Albin Bergstrom, Sweden
|36-33—69
|Jonathan Broomhead, South Africa
|36-33—69
|Clement Charmasson, France
|36-33—69
|Tom De Herrypon, France
|33-36—69
|Joe Dean, England
|35-34—69
|Wenyi Ding, China
|34-35—69
|Hennie Du Plessis, South Africa
|34-35—69
|Grant Forrest, Scotland
|34-35—69
|Daniel Hillier, New Zealand
|34-35—69
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|34-35—69
|Jeong-Weon Ko, France
|34-35—69
|Kazuma Kobori, New Zealand
|35-34—69
|Alexander Kopp, Austria
|35-34—69
|Joakim Lagergren, Sweden
|35-34—69
|Romain Langasque, France
|33-36—69
|Joost Luiten, Netherlands
|36-33—69
|Dylan Naidoo, South Africa
|33-36—69
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|35-34—69
|Renato Paratore, Italy
|32-37—69
|David Ravetto, France
|35-34—69
|Antoine Rozner, France
|35-34—69
|Benjamin Schmidt, England
|37-32—69
|Brandon Stone, South Africa
|38-31—69
|Euan Walker, Scotland
|38-31—69
|Marcus Armitage, England
|38-32—70
|Sam Bairstow, England
|35-35—70
|Jens Dantorp, Sweden
|35-35—70
|Nacho Elvira, Spain
|37-33—70
|Dylan Frittelli, South Africa
|38-32—70
|Joel Girrbach, Switzerland
|37-33—70
|Marcus Helligkilde, Denmark
|37-33—70
|Rikuya Hoshino, Japan
|35-35—70
|Casey Jarvis, South Africa
|36-34—70
|Ryggs Johnston, United States
|36-34—70
|Pablo Larrazabal, Spain
|36-34—70
|David Micheluzzi, Australia
|37-33—70
|Yannik Paul, Germany
|36-34—70
|Anthony Quayle, Australia
|40-30—70
|Callum Tarren, England
|35-35—70
|Hugo Townsend, Sweden
|35-35—70
|Ashun Wu, China
|34-36—70
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|36-34—70
|Adri Arnaus, Spain
|37-34—71
|John Catlin, United States
|37-34—71
|Ugo Coussaud, France
|36-35—71
|Jordan Gumberg, United States
|35-36—71
|Junghwan Lee, South Korea
|35-36—71
|Hunter Logan, United States
|37-34—71
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|36-35—71
|Ryan Peake, Australia
|35-36—71
|Eddie Pepperell, England
|35-36—71
|Yuvraj Sandhu, India
|38-33—71
|Quim Vidal, Spain
|35-36—71
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|36-35—71
|Jack Yule, England
|38-33—71
|Adam Blomme, Sweden
|37-35—72
|Quentin Debove, France
|37-35—72
|Ross Fisher, England
|37-35—72
|Simon Forsstrom, Sweden
|36-36—72
|Angel Hidalgo, Spain
|36-36—72
|Tim Hofmann, Austria
|36-36—72
|Marcus Kinhult, Sweden
|36-36—72
|David Law, Scotland
|37-35—72
|Niklas Lemke, Sweden
|37-35—72
|Zander Lombard, South Africa
|38-34—72
|Jakob Lotschak, Austria
|36-36—72
|Matteo Manassero, Italy
|37-35—72
|Guido Migliozzi, Italy
|38-34—72
|Lukas Nemecz, Austria
|35-37—72
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|39-33—72
|Jack Senior, England
|38-34—72
|Connor Syme, Scotland
|36-36—72
|Marc Warren, Scotland
|37-35—72
|Christoph Bleier, Austria
|39-34—73
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|36-37—73
|Andres Gallegos, Argentina
|36-37—73
|Gavin Green, Malaysia
|34-39—73
|Michael Hollick, South Africa
|37-36—73
|Scott Jamieson, Scotland
|36-37—73
|Daniel Rodrigues, Portugal
|37-36—73
|Freddy Schott, Germany
|36-37—73
|Florian Schweighofer, Austria
|36-37—73
|Jeff Winther, Denmark
|37-36—73
|Timon Baltl, Austria
|36-38—74
|Jack Buchanan, Australia
|39-35—74
|Alejandro Del Rey, Spain
|36-38—74
|David Ennsmann, Austria
|39-35—74
|Per Langfors, Sweden
|35-39—74
|Niklas Regner, Austria
|36-38—74
|Matthew Baldwin, England
|39-36—75
|Lukas Boandl, Austria
|39-36—75
|Todd Clements, England
|39-36—75
|Daniel Gavins, England
|36-39—75
|Connor McKinney, Australia
|37-38—75
|Kipp Popert, England
|39-36—75
|Richard Sarkozi, Hungary
|37-38—75
|Marcel Siem, Germany
|38-37—75
|Mike Toorop, Netherlands
|46-35—81
