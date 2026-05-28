Austrian Alpine Open presented by Kitzbuhel Tirol Scores

The Associated Press

May 28, 2026, 1:57 PM

Thursday

At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith

Kitzbuhel, Austria

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,822; Par: 70

First Round

Yanhan Zhou, China 30-32—62
Ricardo Gouveia, Portugal 33-30—63
Lucas Bjerregaard, Denmark 29-35—64
Davis Bryant, United States 32-32—64
Rafa Cabrera Bello, Spain 31-33—64
Tobias Jonsson, Sweden 33-31—64
Brandon Robinson-Thompson, England 33-31—64
Marcel Schneider, Germany 33-31—64
Fred Biondi, Brazil 33-32—65
Sean Crocker, United States 34-31—65
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 32-33—65
Andreas Halvorsen, Norway 34-31—65
Calum Hill, Scotland 31-34—65
Kota Kaneko, Japan 33-32—65
Alexander Levy, France 30-35—65
Maximilian Steinlechner, Austria 33-32—65
Matthew Jordan, England 36-30—66
Nathan Kimsey, England 33-33—66
Oliver Lindell, Finland 33-33—66
James Morrison, England 34-32—66
Yurav Premlall, South Africa 33-33—66
Jason Scrivener, Australia 32-34—66
Johannes Veerman, United States 33-33—66
Bernd Wiesberger, Austria 33-33—66
Filippo Celli, Italy 35-32—67
MJ Daffue, South Africa 35-32—67
Ewen Ferguson, Scotland 34-33—67
Julien Guerrier, France 32-35—67
Andrew Johnston, England 33-34—67
Francesco Laporta, Italy 32-35—67
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 34-33—67
Felix Mory, France 36-31—67
Kevin Na, United States 32-35—67
Richie Ramsay, Scotland 33-34—67
Sepp Straka, Austria 33-34—67
Tom Vaillant, France 33-34—67
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-33—68
Joshua Berry, England 36-32—68
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 33-35—68
Martin Couvra, France 36-32—68
Gregorio De Leo, Italy 33-35—68
Manuel Elvira, Spain 34-34—68
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 34-34—68
Oihan Guillamoundeguy, France 35-33—68
Yuto Katsuragawa, Japan 34-34—68
Thriston Lawrence, South Africa 34-34—68
Mikael Lindberg, Sweden 33-35—68
Stefano Mazzoli, Italy 31-37—68
Edoardo Molinari, Italy 35-33—68
JC Ritchie, South Africa 33-35—68
Matthias Schwab, Austria 33-35—68
Sebastian Soderberg, Sweden 35-33—68
Richard Sterne, South Africa 33-35—68
Darius Van Driel, Netherlands 35-33—68
Robin Williams, South Africa 35-33—68
Daniel Young, Scotland 36-32—68
Cameron Adam, Scotland 36-33—69
Austin Bautista, Australia 35-34—69
Albin Bergstrom, Sweden 36-33—69
Jonathan Broomhead, South Africa 36-33—69
Clement Charmasson, France 36-33—69
Tom De Herrypon, France 33-36—69
Joe Dean, England 35-34—69
Wenyi Ding, China 34-35—69
Hennie Du Plessis, South Africa 34-35—69
Grant Forrest, Scotland 34-35—69
Daniel Hillier, New Zealand 34-35—69
Sadom Kaewkanjana, Thailand 34-35—69
Jeong-Weon Ko, France 34-35—69
Kazuma Kobori, New Zealand 35-34—69
Alexander Kopp, Austria 35-34—69
Joakim Lagergren, Sweden 35-34—69
Romain Langasque, France 33-36—69
Joost Luiten, Netherlands 36-33—69
Dylan Naidoo, South Africa 33-36—69
Jacob Skov Olesen, Denmark 35-34—69
Renato Paratore, Italy 32-37—69
David Ravetto, France 35-34—69
Antoine Rozner, France 35-34—69
Benjamin Schmidt, England 37-32—69
Brandon Stone, South Africa 38-31—69
Euan Walker, Scotland 38-31—69
Marcus Armitage, England 38-32—70
Sam Bairstow, England 35-35—70
Jens Dantorp, Sweden 35-35—70
Nacho Elvira, Spain 37-33—70
Dylan Frittelli, South Africa 38-32—70
Joel Girrbach, Switzerland 37-33—70
Marcus Helligkilde, Denmark 37-33—70
Rikuya Hoshino, Japan 35-35—70
Casey Jarvis, South Africa 36-34—70
Ryggs Johnston, United States 36-34—70
Pablo Larrazabal, Spain 36-34—70
David Micheluzzi, Australia 37-33—70
Yannik Paul, Germany 36-34—70
Anthony Quayle, Australia 40-30—70
Callum Tarren, England 35-35—70
Hugo Townsend, Sweden 35-35—70
Ashun Wu, China 34-36—70
Fabrizio Zanotti, Paraguay 36-34—70
Adri Arnaus, Spain 37-34—71
John Catlin, United States 37-34—71
Ugo Coussaud, France 36-35—71
Jordan Gumberg, United States 35-36—71
Junghwan Lee, South Korea 35-36—71
Hunter Logan, United States 37-34—71
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-35—71
Ryan Peake, Australia 35-36—71
Eddie Pepperell, England 35-36—71
Yuvraj Sandhu, India 38-33—71
Quim Vidal, Spain 35-36—71
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 36-35—71
Jack Yule, England 38-33—71
Adam Blomme, Sweden 37-35—72
Quentin Debove, France 37-35—72
Ross Fisher, England 37-35—72
Simon Forsstrom, Sweden 36-36—72
Angel Hidalgo, Spain 36-36—72
Tim Hofmann, Austria 36-36—72
Marcus Kinhult, Sweden 36-36—72
David Law, Scotland 37-35—72
Niklas Lemke, Sweden 37-35—72
Zander Lombard, South Africa 38-34—72
Jakob Lotschak, Austria 36-36—72
Matteo Manassero, Italy 37-35—72
Guido Migliozzi, Italy 38-34—72
Lukas Nemecz, Austria 35-37—72
Rocco Repetto Taylor, Spain 39-33—72
Jack Senior, England 38-34—72
Connor Syme, Scotland 36-36—72
Marc Warren, Scotland 37-35—72
Christoph Bleier, Austria 39-34—73
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 36-37—73
Andres Gallegos, Argentina 36-37—73
Gavin Green, Malaysia 34-39—73
Michael Hollick, South Africa 37-36—73
Scott Jamieson, Scotland 36-37—73
Daniel Rodrigues, Portugal 37-36—73
Freddy Schott, Germany 36-37—73
Florian Schweighofer, Austria 36-37—73
Jeff Winther, Denmark 37-36—73
Timon Baltl, Austria 36-38—74
Jack Buchanan, Australia 39-35—74
Alejandro Del Rey, Spain 36-38—74
David Ennsmann, Austria 39-35—74
Per Langfors, Sweden 35-39—74
Niklas Regner, Austria 36-38—74
Matthew Baldwin, England 39-36—75
Lukas Boandl, Austria 39-36—75
Todd Clements, England 39-36—75
Daniel Gavins, England 36-39—75
Connor McKinney, Australia 37-38—75
Kipp Popert, England 39-36—75
Richard Sarkozi, Hungary 37-38—75
Marcel Siem, Germany 38-37—75
Mike Toorop, Netherlands 46-35—81

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

