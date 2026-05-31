Austrian Alpine Open presented by Kitzbuhel Tirol Scores

Sunday
At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith
Kitzbuhel, Austria
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,822; Par: 70
Final Round
|Kota Kaneko, Japan
|65-65-65-67—262
|Davis Bryant, United States
|64-70-65-65—264
|Ricardo Gouveia, Portugal
|63-70-63-68—264
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|64-66-70-65—265
|Gregorio De Leo, Italy
|68-66-66-65—265
|Bernd Wiesberger, Austria
|66-69-64-66—265
|Manuel Elvira, Spain
|68-65-68-65—266
|Daniel Hillier, New Zealand
|69-67-65-65—266
|Joost Luiten, Netherlands
|69-64-65-68—266
|Maximilian Steinlechner, Austria
|65-68-68-65—266
|Joel Girrbach, Switzerland
|70-66-65-66—267
|Joe Dean, England
|69-64-66-69—268
|Grant Forrest, Scotland
|69-65-67-67—268
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|67-69-66-66—268
|Sepp Straka, Austria
|67-66-68-67—268
|Yanhan Zhou, China
|62-70-65-71—268
|Filippo Celli, Italy
|67-68-66-68—269
|Ugo Coussaud, France
|71-64-69-65—269
|Ewen Ferguson, Scotland
|67-68-67-67—269
|Calum Hill, Scotland
|65-65-69-70—269
|Andrew Johnston, England
|67-62-70-70—269
|Nathan Kimsey, England
|66-69-70-64—269
|Alexander Levy, France
|65-67-69-68—269
|JC Ritchie, South Africa
|68-67-69-65—269
|Marcel Schneider, Germany
|64-68-70-67—269
|Marcus Armitage, England
|70-66-67-67—270
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|68-68-66-68—270
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|68-65-69-68—270
|Rikuya Hoshino, Japan
|70-66-69-65—270
|Yuto Katsuragawa, Japan
|68-69-69-64—270
|Felix Mory, France
|67-66-68-69—270
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|69-67-69-65—270
|Antoine Rozner, France
|69-67-67-67—270
|Tom Vaillant, France
|67-65-68-70—270
|Martin Couvra, France
|68-67-68-68—271
|MJ Daffue, South Africa
|67-70-65-69—271
|Oihan Guillamoundeguy, France
|68-66-70-67—271
|James Morrison, England
|66-67-68-70—271
|David Ravetto, France
|69-67-66-69—271
|Hennie Du Plessis, South Africa
|69-67-72-64—272
|Matthew Jordan, England
|66-69-68-69—272
|Francesco Laporta, Italy
|67-70-69-66—272
|Kevin Na, United States
|67-68-67-70—272
|Yurav Premlall, South Africa
|66-68-69-69—272
|Brandon Robinson-Thompson, England
|64-68-68-72—272
|Darius Van Driel, Netherlands
|68-65-67-72—272
|Cameron Adam, Scotland
|69-68-69-67—273
|Tobias Jonsson, Sweden
|64-68-75-66—273
|Oliver Lindell, Finland
|66-70-69-68—273
|Renato Paratore, Italy
|69-68-68-68—273
|Richard Sterne, South Africa
|68-65-66-74—273
|Brandon Stone, South Africa
|69-68-68-68—273
|Hugo Townsend, Sweden
|70-67-68-68—273
|Romain Langasque, France
|69-65-73-67—274
|Marc Warren, Scotland
|72-64-71-67—274
|Albin Bergstrom, Sweden
|69-65-71-70—275
|Wenyi Ding, China
|69-66-71-70—276
|Ross Fisher, England
|72-64-72-68—276
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|64-72-74-67—277
|Andreas Halvorsen, Norway
|65-70-69-73—277
|Ryggs Johnston, United States
|70-67-72-68—277
|Anthony Quayle, Australia
|70-67-69-71—277
|Sean Crocker, United States
|65-70-70-73—278
|Simon Forsstrom, Sweden
|72-65-71-70—278
|Edoardo Molinari, Italy
|68-69-72-69—278
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|65-69-73-72—279
