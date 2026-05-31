Austrian Alpine Open presented by Kitzbuhel Tirol Par Scores

The Associated Press

May 31, 2026, 8:13 AM

Sunday

At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith

Kitzbuhel, Austria

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,822; Par: 70

Final Round

Kota Kaneko, Japan 65-65-65-67—262 -18
Davis Bryant, United States 64-70-65-65—264 -16
Ricardo Gouveia, Portugal 63-70-63-68—264 -16
Rafa Cabrera Bello, Spain 64-66-70-65—265 -15
Gregorio De Leo, Italy 68-66-66-65—265 -15
Bernd Wiesberger, Austria 66-69-64-66—265 -15
Manuel Elvira, Spain 68-65-68-65—266 -14
Daniel Hillier, New Zealand 69-67-65-65—266 -14
Joost Luiten, Netherlands 69-64-65-68—266 -14
Maximilian Steinlechner, Austria 65-68-68-65—266 -14
Joel Girrbach, Switzerland 70-66-65-66—267 -13
Joe Dean, England 69-64-66-69—268 -12
Grant Forrest, Scotland 69-65-67-67—268 -12
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 67-69-66-66—268 -12
Sepp Straka, Austria 67-66-68-67—268 -12
Yanhan Zhou, China 62-70-65-71—268 -12
Filippo Celli, Italy 67-68-66-68—269 -11
Ugo Coussaud, France 71-64-69-65—269 -11
Ewen Ferguson, Scotland 67-68-67-67—269 -11
Calum Hill, Scotland 65-65-69-70—269 -11
Andrew Johnston, England 67-62-70-70—269 -11
Nathan Kimsey, England 66-69-70-64—269 -11
Alexander Levy, France 65-67-69-68—269 -11
JC Ritchie, South Africa 68-67-69-65—269 -11
Marcel Schneider, Germany 64-68-70-67—269 -11
Marcus Armitage, England 70-66-67-67—270 -10
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 68-68-66-68—270 -10
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-65-69-68—270 -10
Rikuya Hoshino, Japan 70-66-69-65—270 -10
Yuto Katsuragawa, Japan 68-69-69-64—270 -10
Felix Mory, France 67-66-68-69—270 -10
Jacob Skov Olesen, Denmark 69-67-69-65—270 -10
Antoine Rozner, France 69-67-67-67—270 -10
Tom Vaillant, France 67-65-68-70—270 -10
Martin Couvra, France 68-67-68-68—271 -9
MJ Daffue, South Africa 67-70-65-69—271 -9
Oihan Guillamoundeguy, France 68-66-70-67—271 -9
James Morrison, England 66-67-68-70—271 -9
David Ravetto, France 69-67-66-69—271 -9
Hennie Du Plessis, South Africa 69-67-72-64—272 -8
Matthew Jordan, England 66-69-68-69—272 -8
Francesco Laporta, Italy 67-70-69-66—272 -8
Kevin Na, United States 67-68-67-70—272 -8
Yurav Premlall, South Africa 66-68-69-69—272 -8
Brandon Robinson-Thompson, England 64-68-68-72—272 -8
Darius Van Driel, Netherlands 68-65-67-72—272 -8
Cameron Adam, Scotland 69-68-69-67—273 -7
Tobias Jonsson, Sweden 64-68-75-66—273 -7
Oliver Lindell, Finland 66-70-69-68—273 -7
Renato Paratore, Italy 69-68-68-68—273 -7
Richard Sterne, South Africa 68-65-66-74—273 -7
Brandon Stone, South Africa 69-68-68-68—273 -7
Hugo Townsend, Sweden 70-67-68-68—273 -7
Romain Langasque, France 69-65-73-67—274 -6
Marc Warren, Scotland 72-64-71-67—274 -6
Albin Bergstrom, Sweden 69-65-71-70—275 -5
Wenyi Ding, China 69-66-71-70—276 -4
Ross Fisher, England 72-64-72-68—276 -4
Lucas Bjerregaard, Denmark 64-72-74-67—277 -3
Andreas Halvorsen, Norway 65-70-69-73—277 -3
Ryggs Johnston, United States 70-67-72-68—277 -3
Anthony Quayle, Australia 70-67-69-71—277 -3
Sean Crocker, United States 65-70-70-73—278 -2
Simon Forsstrom, Sweden 72-65-71-70—278 -2
Edoardo Molinari, Italy 68-69-72-69—278 -2
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 65-69-73-72—279 -1

