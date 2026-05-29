Austrian Alpine Open presented by Kitzbuhel Tirol Scores

Friday
At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith
Kitzbuhel, Austria
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,822; Par: 70
Second Round
|Andrew Johnston, England
|67-62—129
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|64-66—130
|Calum Hill, Scotland
|65-65—130
|Kota Kaneko, Japan
|65-65—130
|Tobias Jonsson, Sweden
|64-68—132
|Alexander Levy, France
|65-67—132
|Brandon Robinson-Thompson, England
|64-68—132
|Marcel Schneider, Germany
|64-68—132
|Tom Vaillant, France
|67-65—132
|Yanhan Zhou, China
|62-70—132
|Joe Dean, England
|69-64—133
|Manuel Elvira, Spain
|68-65—133
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|68-65—133
|Ricardo Gouveia, Portugal
|63-70—133
|Joost Luiten, Netherlands
|69-64—133
|James Morrison, England
|66-67—133
|Felix Mory, France
|67-66—133
|Maximilian Steinlechner, Austria
|65-68—133
|Richard Sterne, South Africa
|68-65—133
|Sepp Straka, Austria
|67-66—133
|Darius Van Driel, Netherlands
|68-65—133
|Albin Bergstrom, Sweden
|69-65—134
|Davis Bryant, United States
|64-70—134
|Gregorio De Leo, Italy
|68-66—134
|Grant Forrest, Scotland
|69-65—134
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|65-69—134
|Oihan Guillamoundeguy, France
|68-66—134
|Romain Langasque, France
|69-65—134
|Yurav Premlall, South Africa
|66-68—134
|Filippo Celli, Italy
|67-68—135
|Ugo Coussaud, France
|71-64—135
|Martin Couvra, France
|68-67—135
|Sean Crocker, United States
|65-70—135
|Wenyi Ding, China
|69-66—135
|Ewen Ferguson, Scotland
|67-68—135
|Andreas Halvorsen, Norway
|65-70—135
|Matthew Jordan, England
|66-69—135
|Nathan Kimsey, England
|66-69—135
|Kevin Na, United States
|67-68—135
|JC Ritchie, South Africa
|68-67—135
|Bernd Wiesberger, Austria
|66-69—135
|Marcus Armitage, England
|70-66—136
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|64-72—136
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|68-68—136
|Hennie Du Plessis, South Africa
|69-67—136
|Ross Fisher, England
|72-64—136
|Joel Girrbach, Switzerland
|70-66—136
|Daniel Hillier, New Zealand
|69-67—136
|Rikuya Hoshino, Japan
|70-66—136
|Oliver Lindell, Finland
|66-70—136
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|67-69—136
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|69-67—136
|David Ravetto, France
|69-67—136
|Antoine Rozner, France
|69-67—136
|Marc Warren, Scotland
|72-64—136
|Cameron Adam, Scotland
|69-68—137
|MJ Daffue, South Africa
|67-70—137
|Simon Forsstrom, Sweden
|72-65—137
|Ryggs Johnston, United States
|70-67—137
|Yuto Katsuragawa, Japan
|68-69—137
|Francesco Laporta, Italy
|67-70—137
|Edoardo Molinari, Italy
|68-69—137
|Renato Paratore, Italy
|69-68—137
|Anthony Quayle, Australia
|70-67—137
|Brandon Stone, South Africa
|69-68—137
|Hugo Townsend, Sweden
|70-67—137
|Joshua Berry, England
|68-70—138
|Julien Guerrier, France
|67-71—138
|Marcus Helligkilde, Denmark
|70-68—138
|Michael Hollick, South Africa
|73-65—138
|Casey Jarvis, South Africa
|70-68—138
|Pablo Larrazabal, Spain
|70-68—138
|Thriston Lawrence, South Africa
|68-70—138
|Matteo Manassero, Italy
|72-66—138
|Stefano Mazzoli, Italy
|68-70—138
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|71-67—138
|Ryan Peake, Australia
|71-67—138
|Eddie Pepperell, England
|71-67—138
|Richie Ramsay, Scotland
|67-71—138
|Matthias Schwab, Austria
|68-70—138
|Jason Scrivener, Australia
|66-72—138
|Robin Williams, South Africa
|68-70—138
|Fred Biondi, Brazil
|65-74—139
|Adam Blomme, Sweden
|72-67—139
|Lukas Boandl, Austria
|75-64—139
|Dylan Frittelli, South Africa
|70-69—139
|Marcus Kinhult, Sweden
|72-67—139
|Mikael Lindberg, Sweden
|68-71—139
|Yannik Paul, Germany
|70-69—139
|Euan Walker, Scotland
|69-70—139
|Ashun Wu, China
|70-69—139
|Daniel Young, Scotland
|68-71—139
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|68-72—140
|Adri Arnaus, Spain
|71-69—140
|Austin Bautista, Australia
|69-71—140
|Todd Clements, England
|75-65—140
|Quentin Debove, France
|72-68—140
|Nacho Elvira, Spain
|70-70—140
|Kazuma Kobori, New Zealand
|69-71—140
|Joakim Lagergren, Sweden
|69-71—140
|Zander Lombard, South Africa
|72-68—140
|Lukas Nemecz, Austria
|72-68—140
|Benjamin Schmidt, England
|69-71—140
|Tom De Herrypon, France
|69-72—141
|Jordan Gumberg, United States
|71-70—141
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|69-72—141
|Jeong-Weon Ko, France
|69-72—141
|Alexander Kopp, Austria
|69-72—141
|Junghwan Lee, South Korea
|71-70—141
|Niklas Lemke, Sweden
|72-69—141
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|72-69—141
|Sebastian Soderberg, Sweden
|68-73—141
|Johannes Veerman, United States
|66-75—141
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|71-70—141
|Jonathan Broomhead, South Africa
|69-73—142
|Alejandro Del Rey, Spain
|74-68—142
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|73-69—142
|David Micheluzzi, Australia
|70-72—142
|Daniel Rodrigues, Portugal
|73-69—142
|Connor Syme, Scotland
|72-70—142
|Quim Vidal, Spain
|71-71—142
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|70-72—142
|Sam Bairstow, England
|70-73—143
|Matthew Baldwin, England
|75-68—143
|Daniel Gavins, England
|75-68—143
|Angel Hidalgo, Spain
|72-71—143
|Freddy Schott, Germany
|73-70—143
|John Catlin, United States
|71-73—144
|Andres Gallegos, Argentina
|73-71—144
|Hunter Logan, United States
|71-73—144
|Guido Migliozzi, Italy
|72-72—144
|Dylan Naidoo, South Africa
|69-75—144
|Kipp Popert, England
|75-69—144
|Jack Buchanan, Australia
|74-71—145
|Clement Charmasson, France
|69-76—145
|Jens Dantorp, Sweden
|70-75—145
|Scott Jamieson, Scotland
|73-72—145
|Jakob Lotschak, Austria
|72-73—145
|Callum Tarren, England
|70-75—145
|Jack Yule, England
|71-74—145
|Yuvraj Sandhu, India
|71-75—146
|Gavin Green, Malaysia
|73-74—147
|Tim Hofmann, Austria
|72-75—147
|David Law, Scotland
|72-75—147
|Niklas Regner, Austria
|74-73—147
|Richard Sarkozi, Hungary
|75-72—147
|Mike Toorop, Netherlands
|81-66—147
|Christoph Bleier, Austria
|73-75—148
|Connor McKinney, Australia
|75-73—148
|Jack Senior, England
|72-76—148
|Timon Baltl, Austria
|74-75—149
|Per Langfors, Sweden
|74-75—149
|Florian Schweighofer, Austria
|73-76—149
|Marcel Siem, Germany
|75-76—151
|David Ennsmann, Austria
|74-80—154
|Jeff Winther, Denmark
|73-WD
