Austrian Alpine Open presented by Kitzbuhel Tirol Scores

The Associated Press

May 29, 2026, 1:54 PM

Friday

At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith

Kitzbuhel, Austria

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,822; Par: 70

Second Round

Andrew Johnston, England 67-62—129
Rafa Cabrera Bello, Spain 64-66—130
Calum Hill, Scotland 65-65—130
Kota Kaneko, Japan 65-65—130
Tobias Jonsson, Sweden 64-68—132
Alexander Levy, France 65-67—132
Brandon Robinson-Thompson, England 64-68—132
Marcel Schneider, Germany 64-68—132
Tom Vaillant, France 67-65—132
Yanhan Zhou, China 62-70—132
Joe Dean, England 69-64—133
Manuel Elvira, Spain 68-65—133
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-65—133
Ricardo Gouveia, Portugal 63-70—133
Joost Luiten, Netherlands 69-64—133
James Morrison, England 66-67—133
Felix Mory, France 67-66—133
Maximilian Steinlechner, Austria 65-68—133
Richard Sterne, South Africa 68-65—133
Sepp Straka, Austria 67-66—133
Darius Van Driel, Netherlands 68-65—133
Albin Bergstrom, Sweden 69-65—134
Davis Bryant, United States 64-70—134
Gregorio De Leo, Italy 68-66—134
Grant Forrest, Scotland 69-65—134
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 65-69—134
Oihan Guillamoundeguy, France 68-66—134
Romain Langasque, France 69-65—134
Yurav Premlall, South Africa 66-68—134
Filippo Celli, Italy 67-68—135
Ugo Coussaud, France 71-64—135
Martin Couvra, France 68-67—135
Sean Crocker, United States 65-70—135
Wenyi Ding, China 69-66—135
Ewen Ferguson, Scotland 67-68—135
Andreas Halvorsen, Norway 65-70—135
Matthew Jordan, England 66-69—135
Nathan Kimsey, England 66-69—135
Kevin Na, United States 67-68—135
JC Ritchie, South Africa 68-67—135
Bernd Wiesberger, Austria 66-69—135
Marcus Armitage, England 70-66—136
Lucas Bjerregaard, Denmark 64-72—136
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 68-68—136
Hennie Du Plessis, South Africa 69-67—136
Ross Fisher, England 72-64—136
Joel Girrbach, Switzerland 70-66—136
Daniel Hillier, New Zealand 69-67—136
Rikuya Hoshino, Japan 70-66—136
Oliver Lindell, Finland 66-70—136
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 67-69—136
Jacob Skov Olesen, Denmark 69-67—136
David Ravetto, France 69-67—136
Antoine Rozner, France 69-67—136
Marc Warren, Scotland 72-64—136
Cameron Adam, Scotland 69-68—137
MJ Daffue, South Africa 67-70—137
Simon Forsstrom, Sweden 72-65—137
Ryggs Johnston, United States 70-67—137
Yuto Katsuragawa, Japan 68-69—137
Francesco Laporta, Italy 67-70—137
Edoardo Molinari, Italy 68-69—137
Renato Paratore, Italy 69-68—137
Anthony Quayle, Australia 70-67—137
Brandon Stone, South Africa 69-68—137
Hugo Townsend, Sweden 70-67—137
Joshua Berry, England 68-70—138
Julien Guerrier, France 67-71—138
Marcus Helligkilde, Denmark 70-68—138
Michael Hollick, South Africa 73-65—138
Casey Jarvis, South Africa 70-68—138
Pablo Larrazabal, Spain 70-68—138
Thriston Lawrence, South Africa 68-70—138
Matteo Manassero, Italy 72-66—138
Stefano Mazzoli, Italy 68-70—138
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 71-67—138
Ryan Peake, Australia 71-67—138
Eddie Pepperell, England 71-67—138
Richie Ramsay, Scotland 67-71—138
Matthias Schwab, Austria 68-70—138
Jason Scrivener, Australia 66-72—138
Robin Williams, South Africa 68-70—138
Fred Biondi, Brazil 65-74—139
Adam Blomme, Sweden 72-67—139
Lukas Boandl, Austria 75-64—139
Dylan Frittelli, South Africa 70-69—139
Marcus Kinhult, Sweden 72-67—139
Mikael Lindberg, Sweden 68-71—139
Yannik Paul, Germany 70-69—139
Euan Walker, Scotland 69-70—139
Ashun Wu, China 70-69—139
Daniel Young, Scotland 68-71—139
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 68-72—140
Adri Arnaus, Spain 71-69—140
Austin Bautista, Australia 69-71—140
Todd Clements, England 75-65—140
Quentin Debove, France 72-68—140
Nacho Elvira, Spain 70-70—140
Kazuma Kobori, New Zealand 69-71—140
Joakim Lagergren, Sweden 69-71—140
Zander Lombard, South Africa 72-68—140
Lukas Nemecz, Austria 72-68—140
Benjamin Schmidt, England 69-71—140
Tom De Herrypon, France 69-72—141
Jordan Gumberg, United States 71-70—141
Sadom Kaewkanjana, Thailand 69-72—141
Jeong-Weon Ko, France 69-72—141
Alexander Kopp, Austria 69-72—141
Junghwan Lee, South Korea 71-70—141
Niklas Lemke, Sweden 72-69—141
Rocco Repetto Taylor, Spain 72-69—141
Sebastian Soderberg, Sweden 68-73—141
Johannes Veerman, United States 66-75—141
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-70—141
Jonathan Broomhead, South Africa 69-73—142
Alejandro Del Rey, Spain 74-68—142
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 73-69—142
David Micheluzzi, Australia 70-72—142
Daniel Rodrigues, Portugal 73-69—142
Connor Syme, Scotland 72-70—142
Quim Vidal, Spain 71-71—142
Fabrizio Zanotti, Paraguay 70-72—142
Sam Bairstow, England 70-73—143
Matthew Baldwin, England 75-68—143
Daniel Gavins, England 75-68—143
Angel Hidalgo, Spain 72-71—143
Freddy Schott, Germany 73-70—143
John Catlin, United States 71-73—144
Andres Gallegos, Argentina 73-71—144
Hunter Logan, United States 71-73—144
Guido Migliozzi, Italy 72-72—144
Dylan Naidoo, South Africa 69-75—144
Kipp Popert, England 75-69—144
Jack Buchanan, Australia 74-71—145
Clement Charmasson, France 69-76—145
Jens Dantorp, Sweden 70-75—145
Scott Jamieson, Scotland 73-72—145
Jakob Lotschak, Austria 72-73—145
Callum Tarren, England 70-75—145
Jack Yule, England 71-74—145
Yuvraj Sandhu, India 71-75—146
Gavin Green, Malaysia 73-74—147
Tim Hofmann, Austria 72-75—147
David Law, Scotland 72-75—147
Niklas Regner, Austria 74-73—147
Richard Sarkozi, Hungary 75-72—147
Mike Toorop, Netherlands 81-66—147
Christoph Bleier, Austria 73-75—148
Connor McKinney, Australia 75-73—148
Jack Senior, England 72-76—148
Timon Baltl, Austria 74-75—149
Per Langfors, Sweden 74-75—149
Florian Schweighofer, Austria 73-76—149
Marcel Siem, Germany 75-76—151
David Ennsmann, Austria 74-80—154
Jeff Winther, Denmark 73-WD

