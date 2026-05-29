Austrian Alpine Open presented by Kitzbuhel Tirol Par Scores

The Associated Press

May 29, 2026, 1:54 PM

Friday

At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith

Kitzbuhel, Austria

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,822; Par: 70

Second Round

Andrew Johnston, England 67-62—129 -11
Rafa Cabrera Bello, Spain 64-66—130 -10
Calum Hill, Scotland 65-65—130 -10
Kota Kaneko, Japan 65-65—130 -10
Tobias Jonsson, Sweden 64-68—132 -8
Alexander Levy, France 65-67—132 -8
Brandon Robinson-Thompson, England 64-68—132 -8
Marcel Schneider, Germany 64-68—132 -8
Tom Vaillant, France 67-65—132 -8
Yanhan Zhou, China 62-70—132 -8
Joe Dean, England 69-64—133 -7
Manuel Elvira, Spain 68-65—133 -7
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-65—133 -7
Ricardo Gouveia, Portugal 63-70—133 -7
Joost Luiten, Netherlands 69-64—133 -7
James Morrison, England 66-67—133 -7
Felix Mory, France 67-66—133 -7
Maximilian Steinlechner, Austria 65-68—133 -7
Richard Sterne, South Africa 68-65—133 -7
Sepp Straka, Austria 67-66—133 -7
Darius Van Driel, Netherlands 68-65—133 -7
Albin Bergstrom, Sweden 69-65—134 -6
Davis Bryant, United States 64-70—134 -6
Gregorio De Leo, Italy 68-66—134 -6
Grant Forrest, Scotland 69-65—134 -6
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 65-69—134 -6
Oihan Guillamoundeguy, France 68-66—134 -6
Romain Langasque, France 69-65—134 -6
Yurav Premlall, South Africa 66-68—134 -6
Filippo Celli, Italy 67-68—135 -5
Ugo Coussaud, France 71-64—135 -5
Martin Couvra, France 68-67—135 -5
Sean Crocker, United States 65-70—135 -5
Wenyi Ding, China 69-66—135 -5
Ewen Ferguson, Scotland 67-68—135 -5
Andreas Halvorsen, Norway 65-70—135 -5
Matthew Jordan, England 66-69—135 -5
Nathan Kimsey, England 66-69—135 -5
Kevin Na, United States 67-68—135 -5
JC Ritchie, South Africa 68-67—135 -5
Bernd Wiesberger, Austria 66-69—135 -5
Marcus Armitage, England 70-66—136 -4
Lucas Bjerregaard, Denmark 64-72—136 -4
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 68-68—136 -4
Hennie Du Plessis, South Africa 69-67—136 -4
Ross Fisher, England 72-64—136 -4
Joel Girrbach, Switzerland 70-66—136 -4
Daniel Hillier, New Zealand 69-67—136 -4
Rikuya Hoshino, Japan 70-66—136 -4
Oliver Lindell, Finland 66-70—136 -4
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 67-69—136 -4
Jacob Skov Olesen, Denmark 69-67—136 -4
David Ravetto, France 69-67—136 -4
Antoine Rozner, France 69-67—136 -4
Marc Warren, Scotland 72-64—136 -4
Cameron Adam, Scotland 69-68—137 -3
MJ Daffue, South Africa 67-70—137 -3
Simon Forsstrom, Sweden 72-65—137 -3
Ryggs Johnston, United States 70-67—137 -3
Yuto Katsuragawa, Japan 68-69—137 -3
Francesco Laporta, Italy 67-70—137 -3
Edoardo Molinari, Italy 68-69—137 -3
Renato Paratore, Italy 69-68—137 -3
Anthony Quayle, Australia 70-67—137 -3
Brandon Stone, South Africa 69-68—137 -3
Hugo Townsend, Sweden 70-67—137 -3
Joshua Berry, England 68-70—138 -2
Julien Guerrier, France 67-71—138 -2
Marcus Helligkilde, Denmark 70-68—138 -2
Michael Hollick, South Africa 73-65—138 -2
Casey Jarvis, South Africa 70-68—138 -2
Pablo Larrazabal, Spain 70-68—138 -2
Thriston Lawrence, South Africa 68-70—138 -2
Matteo Manassero, Italy 72-66—138 -2
Stefano Mazzoli, Italy 68-70—138 -2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 71-67—138 -2
Ryan Peake, Australia 71-67—138 -2
Eddie Pepperell, England 71-67—138 -2
Richie Ramsay, Scotland 67-71—138 -2
Matthias Schwab, Austria 68-70—138 -2
Jason Scrivener, Australia 66-72—138 -2
Robin Williams, South Africa 68-70—138 -2
Fred Biondi, Brazil 65-74—139 -1
Adam Blomme, Sweden 72-67—139 -1
Lukas Boandl, Austria 75-64—139 -1
Dylan Frittelli, South Africa 70-69—139 -1
Marcus Kinhult, Sweden 72-67—139 -1
Mikael Lindberg, Sweden 68-71—139 -1
Yannik Paul, Germany 70-69—139 -1
Euan Walker, Scotland 69-70—139 -1
Ashun Wu, China 70-69—139 -1
Daniel Young, Scotland 68-71—139 -1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 68-72—140 E
Adri Arnaus, Spain 71-69—140 E
Austin Bautista, Australia 69-71—140 E
Todd Clements, England 75-65—140 E
Quentin Debove, France 72-68—140 E
Nacho Elvira, Spain 70-70—140 E
Kazuma Kobori, New Zealand 69-71—140 E
Joakim Lagergren, Sweden 69-71—140 E
Zander Lombard, South Africa 72-68—140 E
Lukas Nemecz, Austria 72-68—140 E
Benjamin Schmidt, England 69-71—140 E
Tom De Herrypon, France 69-72—141 +1
Jordan Gumberg, United States 71-70—141 +1
Sadom Kaewkanjana, Thailand 69-72—141 +1
Jeong-Weon Ko, France 69-72—141 +1
Alexander Kopp, Austria 69-72—141 +1
Junghwan Lee, South Korea 71-70—141 +1
Niklas Lemke, Sweden 72-69—141 +1
Rocco Repetto Taylor, Spain 72-69—141 +1
Sebastian Soderberg, Sweden 68-73—141 +1
Johannes Veerman, United States 66-75—141 +1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-70—141 +1
Jonathan Broomhead, South Africa 69-73—142 +2
Alejandro Del Rey, Spain 74-68—142 +2
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 73-69—142 +2
David Micheluzzi, Australia 70-72—142 +2
Daniel Rodrigues, Portugal 73-69—142 +2
Connor Syme, Scotland 72-70—142 +2
Quim Vidal, Spain 71-71—142 +2
Fabrizio Zanotti, Paraguay 70-72—142 +2
Sam Bairstow, England 70-73—143 +3
Matthew Baldwin, England 75-68—143 +3
Daniel Gavins, England 75-68—143 +3
Angel Hidalgo, Spain 72-71—143 +3
Freddy Schott, Germany 73-70—143 +3
John Catlin, United States 71-73—144 +4
Andres Gallegos, Argentina 73-71—144 +4
Hunter Logan, United States 71-73—144 +4
Guido Migliozzi, Italy 72-72—144 +4
Dylan Naidoo, South Africa 69-75—144 +4
Kipp Popert, England 75-69—144 +4
Jack Buchanan, Australia 74-71—145 +5
Clement Charmasson, France 69-76—145 +5
Jens Dantorp, Sweden 70-75—145 +5
Scott Jamieson, Scotland 73-72—145 +5
Jakob Lotschak, Austria 72-73—145 +5
Callum Tarren, England 70-75—145 +5
Jack Yule, England 71-74—145 +5
Yuvraj Sandhu, India 71-75—146 +6
Gavin Green, Malaysia 73-74—147 +7
Tim Hofmann, Austria 72-75—147 +7
David Law, Scotland 72-75—147 +7
Niklas Regner, Austria 74-73—147 +7
Richard Sarkozi, Hungary 75-72—147 +7
Mike Toorop, Netherlands 81-66—147 +7
Christoph Bleier, Austria 73-75—148 +8
Connor McKinney, Australia 75-73—148 +8
Jack Senior, England 72-76—148 +8
Timon Baltl, Austria 74-75—149 +9
Per Langfors, Sweden 74-75—149 +9
Florian Schweighofer, Austria 73-76—149 +9
Marcel Siem, Germany 75-76—151 +11
David Ennsmann, Austria 74-80—154 +14
Jeff Winther, Denmark 73-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

