Austrian Alpine Open presented by Kitzbuhel Tirol Par Scores

The Associated Press

May 28, 2026, 1:57 PM

Thursday

At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith

Kitzbuhel, Austria

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,822; Par: 70

First Round

Yanhan Zhou, China 30-32—62 -8
Ricardo Gouveia, Portugal 33-30—63 -7
Lucas Bjerregaard, Denmark 29-35—64 -6
Davis Bryant, United States 32-32—64 -6
Rafa Cabrera Bello, Spain 31-33—64 -6
Tobias Jonsson, Sweden 33-31—64 -6
Brandon Robinson-Thompson, England 33-31—64 -6
Marcel Schneider, Germany 33-31—64 -6
Fred Biondi, Brazil 33-32—65 -5
Sean Crocker, United States 34-31—65 -5
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 32-33—65 -5
Andreas Halvorsen, Norway 34-31—65 -5
Calum Hill, Scotland 31-34—65 -5
Kota Kaneko, Japan 33-32—65 -5
Alexander Levy, France 30-35—65 -5
Maximilian Steinlechner, Austria 33-32—65 -5
Matthew Jordan, England 36-30—66 -4
Nathan Kimsey, England 33-33—66 -4
Oliver Lindell, Finland 33-33—66 -4
James Morrison, England 34-32—66 -4
Yurav Premlall, South Africa 33-33—66 -4
Jason Scrivener, Australia 32-34—66 -4
Johannes Veerman, United States 33-33—66 -4
Bernd Wiesberger, Austria 33-33—66 -4
Filippo Celli, Italy 35-32—67 -3
MJ Daffue, South Africa 35-32—67 -3
Ewen Ferguson, Scotland 34-33—67 -3
Julien Guerrier, France 32-35—67 -3
Andrew Johnston, England 33-34—67 -3
Francesco Laporta, Italy 32-35—67 -3
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 34-33—67 -3
Felix Mory, France 36-31—67 -3
Kevin Na, United States 32-35—67 -3
Richie Ramsay, Scotland 33-34—67 -3
Sepp Straka, Austria 33-34—67 -3
Tom Vaillant, France 33-34—67 -3
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-33—68 -2
Joshua Berry, England 36-32—68 -2
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 33-35—68 -2
Martin Couvra, France 36-32—68 -2
Gregorio De Leo, Italy 33-35—68 -2
Manuel Elvira, Spain 34-34—68 -2
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 34-34—68 -2
Oihan Guillamoundeguy, France 35-33—68 -2
Yuto Katsuragawa, Japan 34-34—68 -2
Thriston Lawrence, South Africa 34-34—68 -2
Mikael Lindberg, Sweden 33-35—68 -2
Stefano Mazzoli, Italy 31-37—68 -2
Edoardo Molinari, Italy 35-33—68 -2
JC Ritchie, South Africa 33-35—68 -2
Matthias Schwab, Austria 33-35—68 -2
Sebastian Soderberg, Sweden 35-33—68 -2
Richard Sterne, South Africa 33-35—68 -2
Darius Van Driel, Netherlands 35-33—68 -2
Robin Williams, South Africa 35-33—68 -2
Daniel Young, Scotland 36-32—68 -2
Cameron Adam, Scotland 36-33—69 -1
Austin Bautista, Australia 35-34—69 -1
Albin Bergstrom, Sweden 36-33—69 -1
Jonathan Broomhead, South Africa 36-33—69 -1
Clement Charmasson, France 36-33—69 -1
Tom De Herrypon, France 33-36—69 -1
Joe Dean, England 35-34—69 -1
Wenyi Ding, China 34-35—69 -1
Hennie Du Plessis, South Africa 34-35—69 -1
Grant Forrest, Scotland 34-35—69 -1
Daniel Hillier, New Zealand 34-35—69 -1
Sadom Kaewkanjana, Thailand 34-35—69 -1
Jeong-Weon Ko, France 34-35—69 -1
Kazuma Kobori, New Zealand 35-34—69 -1
Alexander Kopp, Austria 35-34—69 -1
Joakim Lagergren, Sweden 35-34—69 -1
Romain Langasque, France 33-36—69 -1
Joost Luiten, Netherlands 36-33—69 -1
Dylan Naidoo, South Africa 33-36—69 -1
Jacob Skov Olesen, Denmark 35-34—69 -1
Renato Paratore, Italy 32-37—69 -1
David Ravetto, France 35-34—69 -1
Antoine Rozner, France 35-34—69 -1
Benjamin Schmidt, England 37-32—69 -1
Brandon Stone, South Africa 38-31—69 -1
Euan Walker, Scotland 38-31—69 -1
Marcus Armitage, England 38-32—70 E
Sam Bairstow, England 35-35—70 E
Jens Dantorp, Sweden 35-35—70 E
Nacho Elvira, Spain 37-33—70 E
Dylan Frittelli, South Africa 38-32—70 E
Joel Girrbach, Switzerland 37-33—70 E
Marcus Helligkilde, Denmark 37-33—70 E
Rikuya Hoshino, Japan 35-35—70 E
Casey Jarvis, South Africa 36-34—70 E
Ryggs Johnston, United States 36-34—70 E
Pablo Larrazabal, Spain 36-34—70 E
David Micheluzzi, Australia 37-33—70 E
Yannik Paul, Germany 36-34—70 E
Anthony Quayle, Australia 40-30—70 E
Callum Tarren, England 35-35—70 E
Hugo Townsend, Sweden 35-35—70 E
Ashun Wu, China 34-36—70 E
Fabrizio Zanotti, Paraguay 36-34—70 E
Adri Arnaus, Spain 37-34—71 +1
John Catlin, United States 37-34—71 +1
Ugo Coussaud, France 36-35—71 +1
Jordan Gumberg, United States 35-36—71 +1
Junghwan Lee, South Korea 35-36—71 +1
Hunter Logan, United States 37-34—71 +1
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-35—71 +1
Ryan Peake, Australia 35-36—71 +1
Eddie Pepperell, England 35-36—71 +1
Yuvraj Sandhu, India 38-33—71 +1
Quim Vidal, Spain 35-36—71 +1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 36-35—71 +1
Jack Yule, England 38-33—71 +1
Adam Blomme, Sweden 37-35—72 +2
Quentin Debove, France 37-35—72 +2
Ross Fisher, England 37-35—72 +2
Simon Forsstrom, Sweden 36-36—72 +2
Angel Hidalgo, Spain 36-36—72 +2
Tim Hofmann, Austria 36-36—72 +2
Marcus Kinhult, Sweden 36-36—72 +2
David Law, Scotland 37-35—72 +2
Niklas Lemke, Sweden 37-35—72 +2
Zander Lombard, South Africa 38-34—72 +2
Jakob Lotschak, Austria 36-36—72 +2
Matteo Manassero, Italy 37-35—72 +2
Guido Migliozzi, Italy 38-34—72 +2
Lukas Nemecz, Austria 35-37—72 +2
Rocco Repetto Taylor, Spain 39-33—72 +2
Jack Senior, England 38-34—72 +2
Connor Syme, Scotland 36-36—72 +2
Marc Warren, Scotland 37-35—72 +2
Christoph Bleier, Austria 39-34—73 +3
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 36-37—73 +3
Andres Gallegos, Argentina 36-37—73 +3
Gavin Green, Malaysia 34-39—73 +3
Michael Hollick, South Africa 37-36—73 +3
Scott Jamieson, Scotland 36-37—73 +3
Daniel Rodrigues, Portugal 37-36—73 +3
Freddy Schott, Germany 36-37—73 +3
Florian Schweighofer, Austria 36-37—73 +3
Jeff Winther, Denmark 37-36—73 +3
Timon Baltl, Austria 36-38—74 +4
Jack Buchanan, Australia 39-35—74 +4
Alejandro Del Rey, Spain 36-38—74 +4
David Ennsmann, Austria 39-35—74 +4
Per Langfors, Sweden 35-39—74 +4
Niklas Regner, Austria 36-38—74 +4
Matthew Baldwin, England 39-36—75 +5
Lukas Boandl, Austria 39-36—75 +5
Todd Clements, England 39-36—75 +5
Daniel Gavins, England 36-39—75 +5
Connor McKinney, Australia 37-38—75 +5
Kipp Popert, England 39-36—75 +5
Richard Sarkozi, Hungary 37-38—75 +5
Marcel Siem, Germany 38-37—75 +5
Mike Toorop, Netherlands 46-35—81 +11

