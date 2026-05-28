Austrian Alpine Open presented by Kitzbuhel Tirol Par Scores

Thursday
At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith
Kitzbuhel, Austria
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,822; Par: 70
First Round
|Yanhan Zhou, China
|30-32—62
|-8
|Ricardo Gouveia, Portugal
|33-30—63
|-7
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|29-35—64
|-6
|Davis Bryant, United States
|32-32—64
|-6
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|31-33—64
|-6
|Tobias Jonsson, Sweden
|33-31—64
|-6
|Brandon Robinson-Thompson, England
|33-31—64
|-6
|Marcel Schneider, Germany
|33-31—64
|-6
|Fred Biondi, Brazil
|33-32—65
|-5
|Sean Crocker, United States
|34-31—65
|-5
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|32-33—65
|-5
|Andreas Halvorsen, Norway
|34-31—65
|-5
|Calum Hill, Scotland
|31-34—65
|-5
|Kota Kaneko, Japan
|33-32—65
|-5
|Alexander Levy, France
|30-35—65
|-5
|Maximilian Steinlechner, Austria
|33-32—65
|-5
|Matthew Jordan, England
|36-30—66
|-4
|Nathan Kimsey, England
|33-33—66
|-4
|Oliver Lindell, Finland
|33-33—66
|-4
|James Morrison, England
|34-32—66
|-4
|Yurav Premlall, South Africa
|33-33—66
|-4
|Jason Scrivener, Australia
|32-34—66
|-4
|Johannes Veerman, United States
|33-33—66
|-4
|Bernd Wiesberger, Austria
|33-33—66
|-4
|Filippo Celli, Italy
|35-32—67
|-3
|MJ Daffue, South Africa
|35-32—67
|-3
|Ewen Ferguson, Scotland
|34-33—67
|-3
|Julien Guerrier, France
|32-35—67
|-3
|Andrew Johnston, England
|33-34—67
|-3
|Francesco Laporta, Italy
|32-35—67
|-3
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|34-33—67
|-3
|Felix Mory, France
|36-31—67
|-3
|Kevin Na, United States
|32-35—67
|-3
|Richie Ramsay, Scotland
|33-34—67
|-3
|Sepp Straka, Austria
|33-34—67
|-3
|Tom Vaillant, France
|33-34—67
|-3
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|35-33—68
|-2
|Joshua Berry, England
|36-32—68
|-2
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|33-35—68
|-2
|Martin Couvra, France
|36-32—68
|-2
|Gregorio De Leo, Italy
|33-35—68
|-2
|Manuel Elvira, Spain
|34-34—68
|-2
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|34-34—68
|-2
|Oihan Guillamoundeguy, France
|35-33—68
|-2
|Yuto Katsuragawa, Japan
|34-34—68
|-2
|Thriston Lawrence, South Africa
|34-34—68
|-2
|Mikael Lindberg, Sweden
|33-35—68
|-2
|Stefano Mazzoli, Italy
|31-37—68
|-2
|Edoardo Molinari, Italy
|35-33—68
|-2
|JC Ritchie, South Africa
|33-35—68
|-2
|Matthias Schwab, Austria
|33-35—68
|-2
|Sebastian Soderberg, Sweden
|35-33—68
|-2
|Richard Sterne, South Africa
|33-35—68
|-2
|Darius Van Driel, Netherlands
|35-33—68
|-2
|Robin Williams, South Africa
|35-33—68
|-2
|Daniel Young, Scotland
|36-32—68
|-2
|Cameron Adam, Scotland
|36-33—69
|-1
|Austin Bautista, Australia
|35-34—69
|-1
|Albin Bergstrom, Sweden
|36-33—69
|-1
|Jonathan Broomhead, South Africa
|36-33—69
|-1
|Clement Charmasson, France
|36-33—69
|-1
|Tom De Herrypon, France
|33-36—69
|-1
|Joe Dean, England
|35-34—69
|-1
|Wenyi Ding, China
|34-35—69
|-1
|Hennie Du Plessis, South Africa
|34-35—69
|-1
|Grant Forrest, Scotland
|34-35—69
|-1
|Daniel Hillier, New Zealand
|34-35—69
|-1
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|34-35—69
|-1
|Jeong-Weon Ko, France
|34-35—69
|-1
|Kazuma Kobori, New Zealand
|35-34—69
|-1
|Alexander Kopp, Austria
|35-34—69
|-1
|Joakim Lagergren, Sweden
|35-34—69
|-1
|Romain Langasque, France
|33-36—69
|-1
|Joost Luiten, Netherlands
|36-33—69
|-1
|Dylan Naidoo, South Africa
|33-36—69
|-1
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|35-34—69
|-1
|Renato Paratore, Italy
|32-37—69
|-1
|David Ravetto, France
|35-34—69
|-1
|Antoine Rozner, France
|35-34—69
|-1
|Benjamin Schmidt, England
|37-32—69
|-1
|Brandon Stone, South Africa
|38-31—69
|-1
|Euan Walker, Scotland
|38-31—69
|-1
|Marcus Armitage, England
|38-32—70
|E
|Sam Bairstow, England
|35-35—70
|E
|Jens Dantorp, Sweden
|35-35—70
|E
|Nacho Elvira, Spain
|37-33—70
|E
|Dylan Frittelli, South Africa
|38-32—70
|E
|Joel Girrbach, Switzerland
|37-33—70
|E
|Marcus Helligkilde, Denmark
|37-33—70
|E
|Rikuya Hoshino, Japan
|35-35—70
|E
|Casey Jarvis, South Africa
|36-34—70
|E
|Ryggs Johnston, United States
|36-34—70
|E
|Pablo Larrazabal, Spain
|36-34—70
|E
|David Micheluzzi, Australia
|37-33—70
|E
|Yannik Paul, Germany
|36-34—70
|E
|Anthony Quayle, Australia
|40-30—70
|E
|Callum Tarren, England
|35-35—70
|E
|Hugo Townsend, Sweden
|35-35—70
|E
|Ashun Wu, China
|34-36—70
|E
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|36-34—70
|E
|Adri Arnaus, Spain
|37-34—71
|+1
|John Catlin, United States
|37-34—71
|+1
|Ugo Coussaud, France
|36-35—71
|+1
|Jordan Gumberg, United States
|35-36—71
|+1
|Junghwan Lee, South Korea
|35-36—71
|+1
|Hunter Logan, United States
|37-34—71
|+1
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|36-35—71
|+1
|Ryan Peake, Australia
|35-36—71
|+1
|Eddie Pepperell, England
|35-36—71
|+1
|Yuvraj Sandhu, India
|38-33—71
|+1
|Quim Vidal, Spain
|35-36—71
|+1
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|36-35—71
|+1
|Jack Yule, England
|38-33—71
|+1
|Adam Blomme, Sweden
|37-35—72
|+2
|Quentin Debove, France
|37-35—72
|+2
|Ross Fisher, England
|37-35—72
|+2
|Simon Forsstrom, Sweden
|36-36—72
|+2
|Angel Hidalgo, Spain
|36-36—72
|+2
|Tim Hofmann, Austria
|36-36—72
|+2
|Marcus Kinhult, Sweden
|36-36—72
|+2
|David Law, Scotland
|37-35—72
|+2
|Niklas Lemke, Sweden
|37-35—72
|+2
|Zander Lombard, South Africa
|38-34—72
|+2
|Jakob Lotschak, Austria
|36-36—72
|+2
|Matteo Manassero, Italy
|37-35—72
|+2
|Guido Migliozzi, Italy
|38-34—72
|+2
|Lukas Nemecz, Austria
|35-37—72
|+2
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|39-33—72
|+2
|Jack Senior, England
|38-34—72
|+2
|Connor Syme, Scotland
|36-36—72
|+2
|Marc Warren, Scotland
|37-35—72
|+2
|Christoph Bleier, Austria
|39-34—73
|+3
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|36-37—73
|+3
|Andres Gallegos, Argentina
|36-37—73
|+3
|Gavin Green, Malaysia
|34-39—73
|+3
|Michael Hollick, South Africa
|37-36—73
|+3
|Scott Jamieson, Scotland
|36-37—73
|+3
|Daniel Rodrigues, Portugal
|37-36—73
|+3
|Freddy Schott, Germany
|36-37—73
|+3
|Florian Schweighofer, Austria
|36-37—73
|+3
|Jeff Winther, Denmark
|37-36—73
|+3
|Timon Baltl, Austria
|36-38—74
|+4
|Jack Buchanan, Australia
|39-35—74
|+4
|Alejandro Del Rey, Spain
|36-38—74
|+4
|David Ennsmann, Austria
|39-35—74
|+4
|Per Langfors, Sweden
|35-39—74
|+4
|Niklas Regner, Austria
|36-38—74
|+4
|Matthew Baldwin, England
|39-36—75
|+5
|Lukas Boandl, Austria
|39-36—75
|+5
|Todd Clements, England
|39-36—75
|+5
|Daniel Gavins, England
|36-39—75
|+5
|Connor McKinney, Australia
|37-38—75
|+5
|Kipp Popert, England
|39-36—75
|+5
|Richard Sarkozi, Hungary
|37-38—75
|+5
|Marcel Siem, Germany
|38-37—75
|+5
|Mike Toorop, Netherlands
|46-35—81
|+11
