2026 United States World Cup Roster

NEW YORK (AP) — The 2026 U.S. World Cup roster announced Tuesday:
Goalkeepers: Chris Brady (Chicago), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England)
Defenders: Max Arfsten (Columbus), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
Midfielders: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
Forwards: Brenden Aaronson (Leeds), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Marseille), Haji Wright (Coventry), Alejandro Zendejas (América)
___
AP World Cup coverage: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.