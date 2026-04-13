WNBA Draft No. 1 Selections

2026 — Azzi Fudd, Dallas, G, UConn
2025 — Paige Bueckers, Dallas, G, UConn
2024 — Caitlin Clark, Indiana, G, Iowa
2023 — Aliyah Boston, Indiana, F, South Carolina
2022 — Rhyne Howard, Atlanta, G, Kentucky
2021 — Charli Collier, Dallas, C, Texas
2020 — Sabrina Ionescu, New York, G, Oregon
2019 — Jackie Young, Las Vegas, G, Notre Dame
2018 — A’Ja Wilson, Las Vegas, C, South Carolina
2017 — Kelsey Plum, San Antonio, G, Washington
2016 — Breanna Stewart, Seattle, F, UConn
2015 — Jewell Loyd, Seattle, G, Notre Dame
2014 — Chiney Ogwumike, UConn, F, Stanford
2013 — Brittney Griner, Phoenix, C, Baylor
2012 — Nnemkadi Ogwumike, Los Angeles, F, Stanford
2011 — Maya Moore, Minnesota, F, UConn
2010 — Tina Charles, Connecticut, C, UConn
2009 — Angel McCoughtry, Atlanta, F, Louisville
2008 — Candace Parker, Los Angeles, F, Tennessee
2007 — Lindsey Harding, Phoenix, G, Duke
2006 — Seimone Augustus, Minnesota, G, LSU
2005 — Janel McCarville, Charlotte, C, Minnesota
2004 — Diana Taurasi, Phoenix, G, UConn
2003 — LaToya Thomas, Cleveland, F, Mississippi St.
2002 — Sue Bird, Seattle, G, UConn
2001 — Lauren Jackson, Seattle, F-C, Australia
2000 — Ann Wauters, Cleveland, C, Oost Vlaanderedn/VSV Orchies
1999 — Chamique Holdsclaw, Washington, G-F, Tennessee
1998 — Malgorzata Dydek, Utah, C, Poland
1997 — Dena Head, Utah, G, Tennessee
