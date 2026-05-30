NBA Western Conference Champions

The Associated Press

May 30, 2026, 10:56 PM

2025-26 — San Antonio Spurs

2024-25 — Oklahoma City Thunder

2023-24 — Dallas Mavericks

2022-23 — Denver Nuggets

2021-22 — Golden State Warriors

2020-21 — Portland Trail Blazers

2019-20 — Los Angeles Lakers

2018-19 — Golden State Warriors

2017-18 — Golden State Warriors

2016-17 — Golden State Warriors

2015-16 — Golden State Warriors

2014-15 — Golden State Warriors

2013-14 — San Antonio Spurs

2012-13 — San Antonio Spurs

2011-12 — Oklahoma City Thunder

2010-11 — Dallas Mavericks

2009-10 — Los Angeles Lakers

2008-09 — Los Angeles Lakers

2007-08 — Los Angeles Lakers

2006-07 — San Antonio Spurs

2005-06 — Dallas Mavericks

2004-05 — San Antonio Spurs

2003-04 — Los Angeles Lakers

2002-03 — San Antonio Spurs

2001-02 — Los Angeles Lakers

2000-01 — Los Angeles Lakers

1999-00 — Los Angeles Lakers

1998-99 — San Antonio Spurs

1997-98 — Utah Jazz

1996-97 — Utah Jazz

1995-96 — Seattle SuperSonics

1994-95 — Houston Rockets

1993-94 — Houston Rockets

1992-93 — Phoenix Suns

1991-92 — Portland Trail Blazers

1990-91 — Los Angeles Lakers

1989-90 — Portland Trail Blazers

1988-89 — Los Angeles Lakers

1987-88 — Los Angeles Lakers

1986-87 — Los Angeles Lakers

1985-86 — Houston Rockets

1984-85 — Los Angeles Lakers

1983-84 — Los Angeles Lakers

1982-83 — Los Angeles Lakers

1981-82 — Los Angeles Lakers

1980-81 — Houston Rockets

1979-80 — Los Angeles Lakers

1978-79 — Seattle SuperSonics

1977-78 — Seattle SuperSonics

1976-77 — Portland Trail Blazers

1975-76 — Phoenix Suns

1974-75 — Golden State Warriors

1973-74 — Milwaukee Bucks

1972-73 — Los Angeles Lakers

1971-72 — Los Angeles Lakers

1970-71 — Milwaukee Bucks

1969-70 — Los Angeles Lakers

1968-69 — Los Angeles Lakers

1967-68 — Los Angeles Lakers

1966-67 — San Francisco Warriors

1965-66 — Los Angeles Lakers

1964-65 — Los Angeles Lakers

1963-64 — San Francisco Warriors

1962-63 — Los Angeles Lakers

1961-62 — Los Angeles Lakers

1960-61 — St. Louis Hawks

1959-60 — St. Louis Hawks

1958-59 — Minneapolis Lakers

1957-58 — St. Louis Hawks

1956-57 — St. Louis Hawks

1955-56 — Fort Wayne Pistons

1954-55 — Fort Wayne Pistons

1953-54 — Minneapolis Lakers

1952-53 — Minneapolis Lakers

1951-52 — Minneapolis Lakers

1950-51 — Rochester Royals

1949-50 — Minneapolis Lakers

1948-49 — Minneapolis Lakers

1947-48 — Baltimore Bullets

1946-47 — Chicago Stags

