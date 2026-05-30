NBA Western Conference Champions

2025-26 — San Antonio Spurs
2024-25 — Oklahoma City Thunder
2023-24 — Dallas Mavericks
2022-23 — Denver Nuggets
2021-22 — Golden State Warriors
2020-21 — Portland Trail Blazers
2019-20 — Los Angeles Lakers
2018-19 — Golden State Warriors
2017-18 — Golden State Warriors
2016-17 — Golden State Warriors
2015-16 — Golden State Warriors
2014-15 — Golden State Warriors
2013-14 — San Antonio Spurs
2012-13 — San Antonio Spurs
2011-12 — Oklahoma City Thunder
2010-11 — Dallas Mavericks
2009-10 — Los Angeles Lakers
2008-09 — Los Angeles Lakers
2007-08 — Los Angeles Lakers
2006-07 — San Antonio Spurs
2005-06 — Dallas Mavericks
2004-05 — San Antonio Spurs
2003-04 — Los Angeles Lakers
2002-03 — San Antonio Spurs
2001-02 — Los Angeles Lakers
2000-01 — Los Angeles Lakers
1999-00 — Los Angeles Lakers
1998-99 — San Antonio Spurs
1997-98 — Utah Jazz
1996-97 — Utah Jazz
1995-96 — Seattle SuperSonics
1994-95 — Houston Rockets
1993-94 — Houston Rockets
1992-93 — Phoenix Suns
1991-92 — Portland Trail Blazers
1990-91 — Los Angeles Lakers
1989-90 — Portland Trail Blazers
1988-89 — Los Angeles Lakers
1987-88 — Los Angeles Lakers
1986-87 — Los Angeles Lakers
1985-86 — Houston Rockets
1984-85 — Los Angeles Lakers
1983-84 — Los Angeles Lakers
1982-83 — Los Angeles Lakers
1981-82 — Los Angeles Lakers
1980-81 — Houston Rockets
1979-80 — Los Angeles Lakers
1978-79 — Seattle SuperSonics
1977-78 — Seattle SuperSonics
1976-77 — Portland Trail Blazers
1975-76 — Phoenix Suns
1974-75 — Golden State Warriors
1973-74 — Milwaukee Bucks
1972-73 — Los Angeles Lakers
1971-72 — Los Angeles Lakers
1970-71 — Milwaukee Bucks
1969-70 — Los Angeles Lakers
1968-69 — Los Angeles Lakers
1967-68 — Los Angeles Lakers
1966-67 — San Francisco Warriors
1965-66 — Los Angeles Lakers
1964-65 — Los Angeles Lakers
1963-64 — San Francisco Warriors
1962-63 — Los Angeles Lakers
1961-62 — Los Angeles Lakers
1960-61 — St. Louis Hawks
1959-60 — St. Louis Hawks
1958-59 — Minneapolis Lakers
1957-58 — St. Louis Hawks
1956-57 — St. Louis Hawks
1955-56 — Fort Wayne Pistons
1954-55 — Fort Wayne Pistons
1953-54 — Minneapolis Lakers
1952-53 — Minneapolis Lakers
1951-52 — Minneapolis Lakers
1950-51 — Rochester Royals
1949-50 — Minneapolis Lakers
1948-49 — Minneapolis Lakers
1947-48 — Baltimore Bullets
1946-47 — Chicago Stags
