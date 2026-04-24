Volvo China Open Par Scores

The Associated Press

April 24, 2026, 11:10 PM

Friday

At Shanghai Enhance Anting Golf Club

Shanghai

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,188; Par: 71

Second Round

Shaun Norris, South Africa 63-67—130 -12
Bernd Wiesberger, Austria 64-66—130 -12
Bowen Chai, China 65-66—131 -11
Yanhan Zhou, China 62-69—131 -11
Alejandro Del Rey, Spain 61-71—132 -10
Kuangyu Chen, Australia 66-67—133 -9
Tom Vaillant, France 68-65—133 -9
Darius Van Driel, Netherlands 68-65—133 -9
Zihao Jin, China 68-66—134 -8
Kota Kaneko, Japan 67-67—134 -8
Anthony Quayle, Australia 70-64—134 -8
Daniel Rodrigues, Portugal 67-67—134 -8
Angel Ayora Fanegas, Spain 67-68—135 -7
Gregorio De Leo, Italy 68-67—135 -7
Andrew Johnston, England 66-69—135 -7
David Law, Scotland 68-67—135 -7
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 66-69—135 -7
Sam Bairstow, England 70-66—136 -6
Quim Vidal, Spain 67-69—136 -6
Ashun Wu, China 69-67—136 -6
Oihan Guillamoundeguy, France 69-68—137 -5
Yang Kuang, China 70-67—137 -5
Bo Peng, China 71-66—137 -5
Hugo Townsend, Sweden 73-64—137 -5
Mikael Lindberg, Sweden 68-70—138 -4
Guido Migliozzi, Italy 72-66—138 -4
Nathan Kimsey, England 69-69—138 -4
Kevin Na, United States 69-69—138 -4
Antoine Rozner, France 70-68—138 -4
Motin Yeung, Hong Kong 69-69—138 -4
Senshou Cao, China 68-70—138 -4
Angel Hidalgo, Spain 69-69—138 -4
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-69—138 -4
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-66—138 -4
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 69-69—138 -4
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-69—138 -4
Davis Bryant, United States 67-72—139 -3
Wenyi Ding, China 68-71—139 -3
Freddy Schott, Germany 71-68—139 -3
Marcus Kinhult, Sweden 72-67—139 -3
Romain Langasque, France 69-70—139 -3
Alexander Levy, France 70-69—139 -3
Zander Lombard, South Africa 67-72—139 -3
Sampson-yunhe Zheng, China 69-70—139 -3
Joshua Berry, England 70-69—139 -3
Yue Liu, China 67-72—139 -3
Bowen Xiao, China 68-71—139 -3
Rikuya Hoshino, Japan 70-69—139 -3
Kazuma Kobori, New Zealand 69-70—139 -3
Oliver Lindell, Finland 73-66—139 -3
Jeff Winther, Denmark 73-66—139 -3
Daniel Young, Scotland 71-68—139 -3
Lloyd Jefferson Go, Philippines 72-67—139 -3
Xue-Wen Luo, China 74-65—139 -3
Dylan Naidoo, South Africa 70-70—140 -2
Ross Fisher, England 71-69—140 -2
Yuto Katsuragawa, Japan 71-69—140 -2
Isaac Lam, Hong Kong 70-70—140 -2
Cameron Adam, Scotland 70-70—140 -2
Maximilian Steinlechner, Austria 69-71—140 -2
Matthew Baldwin, England 68-72—140 -2
Aaron Cockerill, Canada 66-74—140 -2
Jacques Kruyswijk, South Africa 67-73—140 -2
Joakim Lagergren, Sweden 74-66—140 -2
David Ravetto, France 74-66—140 -2
Marcel Schneider, Germany 67-73—140 -2
Guxin Chen, China 75-WD
Yuvraj Sandhu, India 80-WD
Connor Syme, Scotland 81-WD
Linqiang Li, China WD-WD
Yang Tong, China 78-WD
Marcel Siem, Germany 79-WD

Missed Cut

Adri Arnaus, Spain 71-70—141 -1
Albin Bergstrom, Sweden 70-71—141 -1
Todd Clements, England 71-70—141 -1
Jens Dantorp, Sweden 72-69—141 -1
Nacho Elvira, Spain 73-68—141 -1
Daniel Hillier, New Zealand 68-73—141 -1
Tobias Jonsson, Sweden 73-68—141 -1
Thriston Lawrence, South Africa 71-70—141 -1
Rocco Repetto Taylor, Spain 68-73—141 -1
Jason Scrivener, Australia 68-73—141 -1
Shubhankar Sharma, India 70-71—141 -1
Zi-han She, China 68-73—141 -1
Sebastian Soderberg, Sweden 74-67—141 -1
Charles Wang, China 70-71—141 -1
Filippo Celli, Italy 70-72—142 E
Scott Jamieson, Scotland 71-71—142 E
Matteo Manassero, Italy 71-71—142 E
Jan Schneider, Germany 68-74—142 E
Justin Sui, United States 71-71—142 E
MJ Daffue, South Africa 75-68—143 +1
Ewen Ferguson, Scotland 72-71—143 +1
Takumi Hayashi, Japan 78-65—143 +1
Enhua Liu, China 73-70—143 +1
Shinichi Mizuno, Hong Kong 74-69—143 +1
Felix Mory, France 71-72—143 +1
Renato Paratore, Italy 75-68—143 +1
Ryan Peake, Australia 70-73—143 +1
Benjamin Schmidt, England 72-71—143 +1
Wang Ngai Shen, Hong Kong 74-69—143 +1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-72—143 +1
Euan Walker, Scotland 71-72—143 +1
Di Wu, China 73-70—143 +1
Zhengkai Bai, China 72-72—144 +2
Quentin Debove, France 75-69—144 +2
Manuel Elvira, Spain 70-74—144 +2
Zijie Huang, China 76-68—144 +2
Kakeru Ozeki, Japan 77-67—144 +2
Xirong Cheng, China 74-71—145 +3
Tao Deng, China 72-73—145 +3
Yu Fang, China 72-73—145 +3
Ricardo Gouveia, Portugal 75-70—145 +3
Michael Hollick, South Africa 74-71—145 +3
Stefano Mazzoli, Italy 74-71—145 +3
JungHyun Um, South Korea 70-75—145 +3
Johannes Veerman, United States 71-74—145 +3
Zihao Chen, China 69-77—146 +4
Shunyat Hak, Hong Kong 73-73—146 +4
Jeong-Weon Ko, France 74-72—146 +4
Frederic Lacroix, France 72-74—146 +4
Shawn Lu, United States 76-70—146 +4
Jack Senior, England 73-73—146 +4
Andy Sullivan, England 71-75—146 +4
Joel Girrbach, Switzerland 75-72—147 +5
Bo Jin, China 74-73—147 +5
Richie Ramsay, Scotland 75-72—147 +5
Richard Sterne, South Africa 74-73—147 +5
Haoyi Wang, China 71-76—147 +5
Hongfu Wu, China 76-71—147 +5
Jicheng Fan, China 73-75—148 +6
David Micheluzzi, Australia 75-73—148 +6
Daniel Van Tonder, South Africa 75-73—148 +6
Zi Wang, China 73-75—148 +6
Wo-cheng Ye, China 76-72—148 +6
Jeffrey Burton, United States 75-75—150 +8
Jordan Gumberg, United States 76-74—150 +8
Jin Han, China 73-77—150 +8
Mengyang Li, China 76-74—150 +8
Jorge Campillo, Spain 76-75—151 +9
Ryggs Johnston, United States 74-77—151 +9
Jake Vincent, United States 74-77—151 +9
Han Xue, China 76-75—151 +9
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 77-75—152 +10
Junseo Lee, South Korea 73-79—152 +10
Connor McKinney, Australia 74-78—152 +10
Tu-Xuan Wu, China 77-75—152 +10
Felix Jordansson, Sweden 77-76—153 +11
Niklas Norgaard Moller, Denmark 76-77—153 +11
Lawrence Ting, Chinese Taipei 79-74—153 +11
Jui-Shen Lee, Chinese Taipei 74-80—154 +12
Yan-Wei Liu, China 71-83—154 +12
Yuze Zhang, China 74-82—156 +14
Malcolm Ting, Malaysia 78-79—157 +15
Haizhao Tang, China 78-82—160 +18
Xinjun Zhang, China 83-80—163 +21

