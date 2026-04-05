Valero Texas Open Par Scores

Sunday
At AT&T Oaks Course
San Antonio
Purse: $9.8 million
Yardage: 7,438; Par: 72
Final Round
|J.J. Spaun (500), $1,764,000
|69-69-66-67—271
|-17
|Michael Kim (208), $741,533
|72-65-66-69—272
|-16
|Robert MacIntyre (208), $741,533
|66-64-72-70—272
|-16
|Matt Wallace (208), $741,533
|71-69-64-68—272
|-16
|Ludvig Aberg (105), $378,525
|67-67-69-70—273
|-15
|Andrew Putnam (105), $378,525
|66-70-67-70—273
|-15
|Kevin Yu (90), $330,750
|69-70-66-69—274
|-14
|Ryo Hisatsune (83), $296,450
|68-68-67-72—275
|-13
|Chandler Phillips (83), $296,450
|72-66-66-71—275
|-13
|Austin Eckroat (68), $237,650
|68-70-69-70—277
|-11
|Tommy Fleetwood (68), $237,650
|67-70-71-69—277
|-11
|Si Woo Kim (68), $237,650
|70-70-70-67—277
|-11
|Kristoffer Reitan (68), $237,650
|70-68-69-70—277
|-11
|Eric Cole (51), $159,250
|67-72-69-70—278
|-10
|Andrew Novak (51), $159,250
|68-70-71-69—278
|-10
|John Parry (51), $159,250
|66-70-73-69—278
|-10
|Alex Smalley (51), $159,250
|68-68-71-71—278
|-10
|Davis Thompson (51), $159,250
|66-73-68-71—278
|-10
|Sami Valimaki (51), $159,250
|69-70-69-70—278
|-10
|Sudarshan Yellamaraju (51), $159,250
|69-73-66-70—278
|-10
|Bud Cauley (37), $95,550
|69-66-72-72—279
|-9
|Seonghyeon Kim (37), $95,550
|68-73-68-70—279
|-9
|Hideki Matsuyama (37), $95,550
|70-69-70-70—279
|-9
|Maverick McNealy (37), $95,550
|67-74-67-71—279
|-9
|Marco Penge (37), $95,550
|68-72-66-73—279
|-9
|J.T. Poston (37), $95,550
|72-70-69-68—279
|-9
|Sam Ryder (37), $95,550
|67-69-69-74—279
|-9
|Zachary Bauchou (30), $71,540
|68-70-73-69—280
|-8
|Nick Taylor (30), $71,540
|70-72-69-69—280
|-8
|A.J. Ewart (24), $60,025
|70-70-69-72—281
|-7
|Doug Ghim (24), $60,025
|69-71-69-72—281
|-7
|Mac Meissner (24), $60,025
|71-70-68-72—281
|-7
|Alex Noren (24), $60,025
|70-69-70-72—281
|-7
|Kevin Roy (24), $60,025
|67-68-74-72—281
|-7
|Paul Waring (24), $60,025
|72-70-68-71—281
|-7
|Billy Horschel (19), $48,673
|71-68-73-70—282
|-6
|Chris Kirk (19), $48,673
|70-68-70-74—282
|-6
|Austin Smotherman (19), $48,673
|68-73-68-73—282
|-6
|Christiaan Bezuidenhout (13), $35,809
|71-70-69-73—283
|-5
|Brian Harman (13), $35,809
|72-69-71-71—283
|-5
|Rico Hoey (13), $35,809
|70-72-74-67—283
|-5
|Matthew McCarty (13), $35,809
|74-68-70-71—283
|-5
|Taylor Moore (13), $35,809
|69-71-71-72—283
|-5
|Chad Ramey (13), $35,809
|72-68-71-72—283
|-5
|Adam Schenk (13), $35,809
|68-72-69-74—283
|-5
|Brandt Snedeker (13), $35,809
|71-70-71-71—283
|-5
|Kevin Streelman (13), $35,809
|68-71-72-72—283
|-5
|Adam Svensson (13), $35,809
|68-71-70-74—283
|-5
|Adrien Dumont De Chassart (8), $24,676
|69-72-70-73—284
|-4
|Tony Finau (8), $24,676
|66-69-71-78—284
|-4
|Beau Hossler (8), $24,676
|71-70-70-73—284
|-4
|Christo Lamprecht (8), $24,676
|67-73-74-70—284
|-4
|Thorbjorn Olesen (8), $24,676
|69-66-75-74—284
|-4
|Steven Fisk (6), $22,834
|66-70-73-76—285
|-3
|Hank Lebioda (6), $22,834
|72-68-68-77—285
|-3
|Gordon Sargent (6), $22,834
|72-67-75-71—285
|-3
|Vince Whaley (6), $22,834
|71-70-73-71—285
|-3
|Bronson Burgoon (0), $22,834
|75-67-73-70—285
|-3
|David Ford (5), $22,050
|68-73-72-73—286
|-2
|Stephan Jaeger (5), $22,050
|72-69-67-78—286
|-2
|Erik Van Rooyen (5), $22,050
|72-69-71-74—286
|-2
|Takumi Kanaya (5), $21,658
|71-70-76-70—287
|-1
|Peter Malnati (4), $21,364
|69-73-75-71—288
|E
|Jordan Spieth (4), $21,364
|71-71-72-74—288
|E
|Mark Hubbard (4), $20,972
|65-77-75-72—289
|+1
|Jeffrey Kang (4), $20,972
|67-74-73-75—289
|+1
|Joe Highsmith (3), $20,482
|69-69-76-76—290
|+2
|Danny Walker (3), $20,482
|69-72-77-72—290
|+2
|Will Zalatoris (3), $20,482
|67-74-77-72—290
|+2
|Luke Clanton (3), $20,090
|72-69-76-74—291
|+3
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.