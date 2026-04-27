UFL Glance

The Associated Press

April 27, 2026, 10:09 AM

All Times EDT

UFL CONFERENCE

W L T Pct PF PA
DC 4 1 0 .800 172 99
Orlando 4 1 0 .800 104 77
Arlington 3 2 0 .600 134 130
St. Louis 3 2 0 .600 112 116
Louisville 2 3 0 .400 120 110
Houston 2 3 0 .400 85 138
Columbus 1 4 0 .200 106 126
Birmingham 1 4 0 .200 93 130

Sunday, April 26

Houston 17, Columbus 13

Louisville 47, Arlington 25

Monday, April 27

No games scheduled.

Thursday, April 30

St. Louis at Louisville, 8 p.m.

Friday, May 1

Houston at Columbus, 8 p.m.

Saturday, May 2

Arlington at DC, 12 p.m.

Sunday, May 3

Birmingham at Orlando, 4 p.m.

