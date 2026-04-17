Live Radio
UFL Glance

UFL Glance

The Associated Press

April 17, 2026, 11:23 PM

All Times EDT

UFL CONFERENCE

W L T Pct PF PA
Orlando 3 0 0 1.000 71 52
Arlington 3 1 0 .750 109 83
St. Louis 2 1 0 .667 65 71
DC 2 1 0 .667 99 49
Birmingham 1 2 0 .333 65 69
Louisville 1 3 0 .250 73 85
Columbus 1 3 0 .250 93 109
Houston 1 3 0 .250 68 125

Thursday, April 16

Louisville 24, Houston 22, OT

Friday, April 17

Columbus 28, Arlington 14

Saturday, April 18

St. Louis at DC, 12:30 p.m.

Orlando at Birmingham, 4 p.m.

Friday, April 24

DC at Birmingham, 8 p.m.

Saturday, April 25

St. Louis at Orlando, 7 p.m.

Sunday, April 26

Columbus at Houston, 12 p.m.

Louisville at Arlington, 3 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up