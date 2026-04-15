UFL Glance

The Associated Press

April 15, 2026, 10:08 AM

All Times EDT

UFL CONFERENCE

W L T Pct PF PA
Arlington 3 0 0 1.000 95 55
Orlando 3 0 0 1.000 71 52
St. Louis 2 1 0 .667 65 71
DC 2 1 0 .667 99 49
Houston 1 2 0 .333 46 101
Birmingham 1 2 0 .333 65 69
Columbus 0 3 0 .000 65 95
Louisville 0 3 0 .000 49 63

Sunday, April 12

Arlington 28, Columbus 23

St. Louis 34, Birmingham 30

Wednesday, April 15

No games scheduled.

Thursday, April 16

Louisville at Houston, 8 p.m.

Friday, April 17

Arlington at Columbus, 8 p.m.

Saturday, April 18

St. Louis at DC, 12:30 p.m.

Orlando at Birmingham, 4 p.m.

Friday, April 24

DC at Birmingham, 8 p.m.

