UFL Glance

The Associated Press

April 11, 2026, 3:31 PM

All Times EDT

UFL CONFERENCE

W L T Pct PF PA
Orlando 3 0 0 1.000 71 52
Arlington 2 0 0 1.000 67 32
DC 2 1 0 .667 99 49
St. Louis 1 1 0 .500 31 41
Birmingham 1 1 0 .500 35 35
Houston 1 2 0 .333 46 101
Columbus 0 2 0 .000 42 67
Louisville 0 3 0 .000 49 63

Friday, April 10

Orlando 29, Louisville 27, OT

Saturday, April 11

DC 45, Houston 7

Sunday, April 12

Columbus at Arlington, 12 p.m.

Birmingham at St. Louis, 3 p.m.

Thursday, April 16

Louisville at Houston, 8 p.m.

Friday, April 17

Arlington at Columbus, 8 p.m.

Saturday, April 18

St. Louis at DC, 12:30 p.m.

Orlando at Birmingham, 4 p.m.

