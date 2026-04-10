UFL Glance

The Associated Press

April 10, 2026, 11:55 PM

All Times EDT

UFL CONFERENCE

W L T Pct PF PA
Orlando 3 0 0 1.000 71 52
Arlington 2 0 0 1.000 67 32
St. Louis 1 1 0 .500 31 41
Houston 1 1 0 .500 39 56
DC 1 1 0 .500 54 42
Birmingham 1 1 0 .500 35 35
Columbus 0 2 0 .000 42 67
Louisville 0 3 0 .000 49 63

Tuesday, April 7

Arlington 31, St. Louis 15

Friday, April 10

Orlando 29, Louisville 27, OT

Saturday, April 11

Houston at DC, 12 p.m.

Sunday, April 12

Columbus at Arlington, 12 p.m.

Birmingham at St. Louis, 3 p.m.

Thursday, April 16

Louisville at Houston, 8 p.m.

Friday, April 17

Arlington at Columbus, 8 p.m.

