Live Radio
Home » Sports » UFL Glance

UFL Glance

The Associated Press

April 9, 2026, 10:08 AM

All Times EDT

UFL CONFERENCE

W L T Pct PF PA
Arlington 2 0 0 1.000 67 32
Orlando 2 0 0 1.000 42 25
St. Louis 1 1 0 .500 31 41
Houston 1 1 0 .500 39 56
DC 1 1 0 .500 54 42
Birmingham 1 1 0 .500 35 35
Columbus 0 2 0 .000 42 67
Louisville 0 2 0 .000 22 34

Tuesday, April 7

Arlington 31, St. Louis 15

Thursday, April 9

No games scheduled.

Friday, April 10

Orlando at Louisville, 8 p.m.

Saturday, April 11

Houston at DC, 12 p.m.

Sunday, April 12

Columbus at Arlington, 12 p.m.

Birmingham at St. Louis, 3 p.m.

Thursday, April 16

Louisville at Houston, 8 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up