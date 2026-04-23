Live Radio
Home » Sports » The Chevron Championship Scores

The Chevron Championship Scores

The Associated Press

April 23, 2026, 8:36 PM

Thursday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9 million

Yardage: 6,811; Par: 72

First Round

Nelly Korda 31-34—65
Somi Lee 34-33—67
Patty Tavatanakit 33-34—67
Yan Liu 34-34—68
Farah O’Keefe 35-33—68
Pauline Roussin 33-35—68
Yuri Yoshida 34-34—68
Jin Hee Im 35-34—69
Sora Kamiya 33-36—69
Nanna Koerstz Madsen 34-35—69
Nastasia Nadaud 36-33—69
Ryann O’Toole 35-34—69
Mimi Rhodes 32-37—69
Maja Stark 33-36—69
Linnea Strom 33-36—69
Yunseo Yang 35-34—69
Ina Yoon 37-32—69
Saki Baba 37-33—70
Allisen Corpuz 35-35—70
Linn Grant 37-33—70
Hyo Joo Kim 33-37—70
Cassie Porter 34-36—70
Paula Reto 35-35—70
Asterisk Talley 33-37—70
Celine Boutier 35-36—71
Peiyun Chien 36-35—71
Hye Jin Choi 37-34—71
Carlota Ciganda 36-35—71
Karis Davidson 35-36—71
Minami Katsu 35-36—71
Auston Kim 36-35—71
Yu Liu 35-36—71
Julia Lopez Ramirez 33-38—71
Kiara Romero 33-38—71
Suvichaya Vinijchaitham 34-37—71
Jing Yan 35-36—71
Ruoning Yin 36-35—71
Lindy Duncan 36-36—72
Nataliya Guseva 36-36—72
Wei-Ling Hsu 37-35—72
Charley Hull 35-37—72
You Min Hwang 37-35—72
Ariya Jutanugarn 35-37—72
Megan Khang 36-36—72
Lydia Ko 36-36—72
Lucy Li 36-36—72
Ingrid Lindblad 37-35—72
Mary Liu 33-39—72
Ruixin Liu 36-36—72
Yuna Nishimura 36-36—72
Yealimi Noh 36-36—72
Pornanong Phatlum 34-38—72
Jessica Porvasnik 35-37—72
Hae-Ran Ryu 34-38—72
Jasmine Suwannapura 35-37—72
Shannon Tan 35-37—72
Lexi Thompson 35-37—72
Miyu Yamashita 35-37—72
Robyn Choi 36-37—73
Lauren Coughlin 35-38—73
Perrine Delacour 33-40—73
Laney Frye 35-38—73
Melanie Green 36-37—73
Hannah Green 35-38—73
Erika Hara 33-40—73
Akie Iwai 34-39—73
Gurleen Kaur 37-36—73
Sei Young Kim 33-40—73
Stephanie Kyriacou 34-39—73
Andrea Lee 37-36—73
Shauna Liu 36-37—73
Alexa Pano 36-37—73
Mao Saigo 33-40—73
Rio Takeda 35-38—73
Chiara Tamburlini 33-40—73
Lottie Woad 35-38—73
Amy Yang 37-36—73
Weiwei Zhang 37-36—73
Rose Zhang 37-36—73
Aditi Ashok 38-36—74
In Gee Chun 37-37—74
Gemma Dryburgh 37-37—74
Ayaka Furue 36-38—74
Nasa Hataoka 37-37—74
Brooke Henderson 37-37—74
Esther Henseleit 38-36—74
Jung Min Hong 35-39—74
Jin Young Ko 35-39—74
Jennifer Kupcho 37-37—74
Minjee Lee 36-38—74
Mi Hyang Lee 37-37—74
Gaby Lopez 37-37—74
Paula Martin Sampedro 38-36—74
Yuka Saso 36-38—74
Jenny Shin 35-39—74
Jeeno Thitikul 39-35—74
Albane Valenzuela 35-39—74
Pajaree Anannarukarn 37-38—75
Jenny Bae 35-40—75
Jodi Ewart Shadoff 36-39—75
Moriya Jutanugarn 34-41—75
Grace Kim 36-39—75
Brooke Matthews 35-40—75
Sophia Schubert 38-37—75
Chanettee Wannasaen 37-38—75
Austin Ernst 38-38—76
Frida Kinhult 38-38—76
Leona Maguire 36-40—76
Andrea Revuelta 39-37—76
Madelene Sagstrom 37-39—76
Shuri Sakuma 35-41—76
Lilia Vu 37-39—76
Miranda Wang 38-38—76
Yana Wilson 37-39—76
Na Rin An 38-39—77
Manon De Roey 38-39—77
Megha Ganne 39-38—77
Chisato Iwai 39-38—77
Bailey Tardy 40-37—77
Yani Tseng 37-40—77
Angel Yin 37-40—77
A Lim Kim 39-39—78
Ilhee Lee 39-39—78
Alison Lee 37-41—78
Brittany Lincicome 40-38—78
Anna Nordqvist 38-40—78
Gabriela Ruffels 39-39—78
Stacy Lewis 39-40—79
Carla Tejedo 41-38—79
Ashleigh Buhai 41-39—80
Dewi Weber 41-39—80
Benedetta Moresco 40-41—81

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up