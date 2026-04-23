The Chevron Championship Scores

Thursday
At Memorial Park Golf Course
Houston
Purse: $9 million
Yardage: 6,811; Par: 72
First Round
|Nelly Korda
|31-34—65
|Somi Lee
|34-33—67
|Patty Tavatanakit
|33-34—67
|Yan Liu
|34-34—68
|Farah O’Keefe
|35-33—68
|Pauline Roussin
|33-35—68
|Yuri Yoshida
|34-34—68
|Jin Hee Im
|35-34—69
|Sora Kamiya
|33-36—69
|Nanna Koerstz Madsen
|34-35—69
|Nastasia Nadaud
|36-33—69
|Ryann O’Toole
|35-34—69
|Mimi Rhodes
|32-37—69
|Maja Stark
|33-36—69
|Linnea Strom
|33-36—69
|Yunseo Yang
|35-34—69
|Ina Yoon
|37-32—69
|Saki Baba
|37-33—70
|Allisen Corpuz
|35-35—70
|Linn Grant
|37-33—70
|Hyo Joo Kim
|33-37—70
|Cassie Porter
|34-36—70
|Paula Reto
|35-35—70
|Asterisk Talley
|33-37—70
|Celine Boutier
|35-36—71
|Peiyun Chien
|36-35—71
|Hye Jin Choi
|37-34—71
|Carlota Ciganda
|36-35—71
|Karis Davidson
|35-36—71
|Minami Katsu
|35-36—71
|Auston Kim
|36-35—71
|Yu Liu
|35-36—71
|Julia Lopez Ramirez
|33-38—71
|Kiara Romero
|33-38—71
|Suvichaya Vinijchaitham
|34-37—71
|Jing Yan
|35-36—71
|Ruoning Yin
|36-35—71
|Lindy Duncan
|36-36—72
|Nataliya Guseva
|36-36—72
|Wei-Ling Hsu
|37-35—72
|Charley Hull
|35-37—72
|You Min Hwang
|37-35—72
|Ariya Jutanugarn
|35-37—72
|Megan Khang
|36-36—72
|Lydia Ko
|36-36—72
|Lucy Li
|36-36—72
|Ingrid Lindblad
|37-35—72
|Mary Liu
|33-39—72
|Ruixin Liu
|36-36—72
|Yuna Nishimura
|36-36—72
|Yealimi Noh
|36-36—72
|Pornanong Phatlum
|34-38—72
|Jessica Porvasnik
|35-37—72
|Hae-Ran Ryu
|34-38—72
|Jasmine Suwannapura
|35-37—72
|Shannon Tan
|35-37—72
|Lexi Thompson
|35-37—72
|Miyu Yamashita
|35-37—72
|Robyn Choi
|36-37—73
|Lauren Coughlin
|35-38—73
|Perrine Delacour
|33-40—73
|Laney Frye
|35-38—73
|Melanie Green
|36-37—73
|Hannah Green
|35-38—73
|Erika Hara
|33-40—73
|Akie Iwai
|34-39—73
|Gurleen Kaur
|37-36—73
|Sei Young Kim
|33-40—73
|Stephanie Kyriacou
|34-39—73
|Andrea Lee
|37-36—73
|Shauna Liu
|36-37—73
|Alexa Pano
|36-37—73
|Mao Saigo
|33-40—73
|Rio Takeda
|35-38—73
|Chiara Tamburlini
|33-40—73
|Lottie Woad
|35-38—73
|Amy Yang
|37-36—73
|Weiwei Zhang
|37-36—73
|Rose Zhang
|37-36—73
|Aditi Ashok
|38-36—74
|In Gee Chun
|37-37—74
|Gemma Dryburgh
|37-37—74
|Ayaka Furue
|36-38—74
|Nasa Hataoka
|37-37—74
|Brooke Henderson
|37-37—74
|Esther Henseleit
|38-36—74
|Jung Min Hong
|35-39—74
|Jin Young Ko
|35-39—74
|Jennifer Kupcho
|37-37—74
|Minjee Lee
|36-38—74
|Mi Hyang Lee
|37-37—74
|Gaby Lopez
|37-37—74
|Paula Martin Sampedro
|38-36—74
|Yuka Saso
|36-38—74
|Jenny Shin
|35-39—74
|Jeeno Thitikul
|39-35—74
|Albane Valenzuela
|35-39—74
|Pajaree Anannarukarn
|37-38—75
|Jenny Bae
|35-40—75
|Jodi Ewart Shadoff
|36-39—75
|Moriya Jutanugarn
|34-41—75
|Grace Kim
|36-39—75
|Brooke Matthews
|35-40—75
|Sophia Schubert
|38-37—75
|Chanettee Wannasaen
|37-38—75
|Austin Ernst
|38-38—76
|Frida Kinhult
|38-38—76
|Leona Maguire
|36-40—76
|Andrea Revuelta
|39-37—76
|Madelene Sagstrom
|37-39—76
|Shuri Sakuma
|35-41—76
|Lilia Vu
|37-39—76
|Miranda Wang
|38-38—76
|Yana Wilson
|37-39—76
|Na Rin An
|38-39—77
|Manon De Roey
|38-39—77
|Megha Ganne
|39-38—77
|Chisato Iwai
|39-38—77
|Bailey Tardy
|40-37—77
|Yani Tseng
|37-40—77
|Angel Yin
|37-40—77
|A Lim Kim
|39-39—78
|Ilhee Lee
|39-39—78
|Alison Lee
|37-41—78
|Brittany Lincicome
|40-38—78
|Anna Nordqvist
|38-40—78
|Gabriela Ruffels
|39-39—78
|Stacy Lewis
|39-40—79
|Carla Tejedo
|41-38—79
|Ashleigh Buhai
|41-39—80
|Dewi Weber
|41-39—80
|Benedetta Moresco
|40-41—81
