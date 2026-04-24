The Chevron Championship Scores

The Associated Press

April 24, 2026, 8:22 PM

Friday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9 million

Yardage: 6,811; Par: 72

Second Round

Nelly Korda 65-65—130
Patty Tavatanakit 67-69—136
Farah O’Keefe 68-69—137
Ryann O’Toole 69-68—137
Ina Yoon 69-68—137
Yan Liu 68-70—138
Megan Khang 72-67—139
Pauline Roussin 68-71—139
Maja Stark 69-70—139
Jasmine Suwannapura 72-67—139
Sora Kamiya 69-71—140
Yealimi Noh 72-68—140
Yunseo Yang 69-71—140
Ruoning Yin 71-69—140
Yuri Yoshida 68-72—140
You Min Hwang 72-69—141
Jin Hee Im 69-72—141
Somi Lee 67-74—141
Yuka Saso 74-67—141
Rio Takeda 73-68—141
Asterisk Talley 70-71—141
Saki Baba 70-72—142
Erika Hara 73-69—142
Charley Hull 72-70—142
Minami Katsu 71-71—142
Nanna Koerstz Madsen 69-73—142
Cassie Porter 70-72—142
Hae-Ran Ryu 72-70—142
Chiara Tamburlini 73-69—142
Karis Davidson 71-72—143
Auston Kim 71-72—143
Mary Liu 72-71—143
Gaby Lopez 74-69—143
Julia Lopez Ramirez 71-72—143
Linnea Strom 69-74—143
Peiyun Chien 71-73—144
Hye Jin Choi 71-73—144
Carlota Ciganda 71-73—144
Melanie Green 73-71—144
Hannah Green 73-71—144
Hyo Joo Kim 70-74—144
Nastasia Nadaud 69-75—144
Paula Reto 70-74—144
Mao Saigo 73-71—144
Lexi Thompson 72-72—144
Miyu Yamashita 72-72—144
Jing Yan 71-73—144
Weiwei Zhang 73-71—144
Jenny Bae 75-70—145
Celine Boutier 71-74—145
Allisen Corpuz 70-75—145
Lauren Coughlin 73-72—145
Perrine Delacour 73-72—145
Brooke Henderson 74-71—145
Wei-Ling Hsu 72-73—145
Akie Iwai 73-72—145
Jenny Shin 74-71—145
Shannon Tan 72-73—145
Albane Valenzuela 74-71—145
Suvichaya Vinijchaitham 71-74—145
Lottie Woad 73-72—145
Manon De Roey 77-69—146
Ayaka Furue 74-72—146
Jennifer Kupcho 74-72—146
Minjee Lee 74-72—146
Ingrid Lindblad 72-74—146
Paula Martin Sampedro 74-72—146
Jessica Porvasnik 72-74—146
Andrea Revuelta 76-70—146
Yana Wilson 76-70—146
Amy Yang 73-73—146
Angel Yin 77-69—146
Austin Ernst 76-71—147
Nataliya Guseva 72-75—147
Moriya Jutanugarn 75-72—147
A Lim Kim 78-69—147
Lydia Ko 72-75—147
Jin Young Ko 74-73—147
Andrea Lee 73-74—147
Ruixin Liu 72-75—147
Mimi Rhodes 69-78—147
Sophia Schubert 75-72—147
Jeeno Thitikul 74-73—147
Rose Zhang 73-74—147
Robyn Choi 73-75—148
Lindy Duncan 72-76—148
Nasa Hataoka 74-74—148
Esther Henseleit 74-74—148
Ariya Jutanugarn 72-76—148
Sei Young Kim 73-75—148
Lucy Li 72-76—148
Yu Liu 71-77—148
Yuna Nishimura 72-76—148
Alexa Pano 73-75—148
Pornanong Phatlum 72-76—148
Madelene Sagstrom 76-72—148
Chanettee Wannasaen 75-73—148
Aditi Ashok 74-75—149
Gemma Dryburgh 74-75—149
Jodi Ewart Shadoff 75-74—149
Linn Grant 70-79—149
Alison Lee 78-71—149
Mi Hyang Lee 74-75—149
Brooke Matthews 75-74—149
Kiara Romero 71-78—149
Shuri Sakuma 76-73—149
In Gee Chun 74-76—150
Jung Min Hong 74-76—150
Ilhee Lee 78-72—150
Shauna Liu 73-77—150
Pajaree Anannarukarn 75-76—151
Laney Frye 73-78—151
Chisato Iwai 77-74—151
Anna Nordqvist 78-73—151
Miranda Wang 76-75—151
Gurleen Kaur 73-79—152
Grace Kim 75-77—152
Leona Maguire 76-76—152
Gabriela Ruffels 78-74—152
Carla Tejedo 79-73—152
Ashleigh Buhai 80-73—153
Frida Kinhult 76-77—153
Brittany Lincicome 78-75—153
Bailey Tardy 77-76—153
Lilia Vu 76-77—153
Dewi Weber 80-73—153
Na Rin An 77-77—154
Stephanie Kyriacou 73-81—154
Megha Ganne 77-78—155
Stacy Lewis 79-77—156
Benedetta Moresco 81-78—159
Yani Tseng 77-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

