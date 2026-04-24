The Chevron Championship Scores

Friday
At Memorial Park Golf Course
Houston
Purse: $9 million
Yardage: 6,811; Par: 72
Second Round
|Nelly Korda
|65-65—130
|Patty Tavatanakit
|67-69—136
|Farah O’Keefe
|68-69—137
|Ryann O’Toole
|69-68—137
|Ina Yoon
|69-68—137
|Yan Liu
|68-70—138
|Megan Khang
|72-67—139
|Pauline Roussin
|68-71—139
|Maja Stark
|69-70—139
|Jasmine Suwannapura
|72-67—139
|Sora Kamiya
|69-71—140
|Yealimi Noh
|72-68—140
|Yunseo Yang
|69-71—140
|Ruoning Yin
|71-69—140
|Yuri Yoshida
|68-72—140
|You Min Hwang
|72-69—141
|Jin Hee Im
|69-72—141
|Somi Lee
|67-74—141
|Yuka Saso
|74-67—141
|Rio Takeda
|73-68—141
|Asterisk Talley
|70-71—141
|Saki Baba
|70-72—142
|Erika Hara
|73-69—142
|Charley Hull
|72-70—142
|Minami Katsu
|71-71—142
|Nanna Koerstz Madsen
|69-73—142
|Cassie Porter
|70-72—142
|Hae-Ran Ryu
|72-70—142
|Chiara Tamburlini
|73-69—142
|Karis Davidson
|71-72—143
|Auston Kim
|71-72—143
|Mary Liu
|72-71—143
|Gaby Lopez
|74-69—143
|Julia Lopez Ramirez
|71-72—143
|Linnea Strom
|69-74—143
|Peiyun Chien
|71-73—144
|Hye Jin Choi
|71-73—144
|Carlota Ciganda
|71-73—144
|Melanie Green
|73-71—144
|Hannah Green
|73-71—144
|Hyo Joo Kim
|70-74—144
|Nastasia Nadaud
|69-75—144
|Paula Reto
|70-74—144
|Mao Saigo
|73-71—144
|Lexi Thompson
|72-72—144
|Miyu Yamashita
|72-72—144
|Jing Yan
|71-73—144
|Weiwei Zhang
|73-71—144
|Jenny Bae
|75-70—145
|Celine Boutier
|71-74—145
|Allisen Corpuz
|70-75—145
|Lauren Coughlin
|73-72—145
|Perrine Delacour
|73-72—145
|Brooke Henderson
|74-71—145
|Wei-Ling Hsu
|72-73—145
|Akie Iwai
|73-72—145
|Jenny Shin
|74-71—145
|Shannon Tan
|72-73—145
|Albane Valenzuela
|74-71—145
|Suvichaya Vinijchaitham
|71-74—145
|Lottie Woad
|73-72—145
|Manon De Roey
|77-69—146
|Ayaka Furue
|74-72—146
|Jennifer Kupcho
|74-72—146
|Minjee Lee
|74-72—146
|Ingrid Lindblad
|72-74—146
|Paula Martin Sampedro
|74-72—146
|Jessica Porvasnik
|72-74—146
|Andrea Revuelta
|76-70—146
|Yana Wilson
|76-70—146
|Amy Yang
|73-73—146
|Angel Yin
|77-69—146
|Austin Ernst
|76-71—147
|Nataliya Guseva
|72-75—147
|Moriya Jutanugarn
|75-72—147
|A Lim Kim
|78-69—147
|Lydia Ko
|72-75—147
|Jin Young Ko
|74-73—147
|Andrea Lee
|73-74—147
|Ruixin Liu
|72-75—147
|Mimi Rhodes
|69-78—147
|Sophia Schubert
|75-72—147
|Jeeno Thitikul
|74-73—147
|Rose Zhang
|73-74—147
|Robyn Choi
|73-75—148
|Lindy Duncan
|72-76—148
|Nasa Hataoka
|74-74—148
|Esther Henseleit
|74-74—148
|Ariya Jutanugarn
|72-76—148
|Sei Young Kim
|73-75—148
|Lucy Li
|72-76—148
|Yu Liu
|71-77—148
|Yuna Nishimura
|72-76—148
|Alexa Pano
|73-75—148
|Pornanong Phatlum
|72-76—148
|Madelene Sagstrom
|76-72—148
|Chanettee Wannasaen
|75-73—148
|Aditi Ashok
|74-75—149
|Gemma Dryburgh
|74-75—149
|Jodi Ewart Shadoff
|75-74—149
|Linn Grant
|70-79—149
|Alison Lee
|78-71—149
|Mi Hyang Lee
|74-75—149
|Brooke Matthews
|75-74—149
|Kiara Romero
|71-78—149
|Shuri Sakuma
|76-73—149
|In Gee Chun
|74-76—150
|Jung Min Hong
|74-76—150
|Ilhee Lee
|78-72—150
|Shauna Liu
|73-77—150
|Pajaree Anannarukarn
|75-76—151
|Laney Frye
|73-78—151
|Chisato Iwai
|77-74—151
|Anna Nordqvist
|78-73—151
|Miranda Wang
|76-75—151
|Gurleen Kaur
|73-79—152
|Grace Kim
|75-77—152
|Leona Maguire
|76-76—152
|Gabriela Ruffels
|78-74—152
|Carla Tejedo
|79-73—152
|Ashleigh Buhai
|80-73—153
|Frida Kinhult
|76-77—153
|Brittany Lincicome
|78-75—153
|Bailey Tardy
|77-76—153
|Lilia Vu
|76-77—153
|Dewi Weber
|80-73—153
|Na Rin An
|77-77—154
|Stephanie Kyriacou
|73-81—154
|Megha Ganne
|77-78—155
|Stacy Lewis
|79-77—156
|Benedetta Moresco
|81-78—159
|Yani Tseng
|77-WD
