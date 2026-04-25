The Chevron Championship Par Scores

The Associated Press

April 25, 2026, 6:09 PM

Saturday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9 million

Yardage: 6,811; Par: 72

Third Round

Nelly Korda 65-65-70—200 -16
Patty Tavatanakit 67-69-69—205 -11
Pauline Roussin 68-71-67—206 -10
Ruoning Yin 71-69-66—206 -10
Ina Yoon 69-68-71—208 -8
Yan Liu 68-70-71—209 -7
Gaby Lopez 74-69-66—209 -7
Yealimi Noh 72-68-69—209 -7
Farah O’Keefe 68-69-72—209 -7
Jin Hee Im 69-72-69—210 -6
Lexi Thompson 72-72-66—210 -6
Charley Hull 72-70-69—211 -5
Akie Iwai 73-72-66—211 -5
Ryann O’Toole 69-68-74—211 -5
Miyu Yamashita 72-72-67—211 -5
Megan Khang 72-67-73—212 -4
Hyo Joo Kim 70-74-68—212 -4
Lottie Woad 73-72-67—212 -4
Yunseo Yang 69-71-72—212 -4
Hye Jin Choi 71-73-69—213 -3
Sora Kamiya 69-71-73—213 -3
Jennifer Kupcho 74-72-67—213 -3
Somi Lee 67-74-72—213 -3
Cassie Porter 70-72-71—213 -3
Yuka Saso 74-67-72—213 -3
Jasmine Suwannapura 72-67-74—213 -3
Rio Takeda 73-68-72—213 -3
Chiara Tamburlini 73-69-71—213 -3
Lauren Coughlin 73-72-69—214 -2
Perrine Delacour 73-72-69—214 -2
Hannah Green 73-71-70—214 -2
Erika Hara 73-69-72—214 -2
You Min Hwang 72-69-73—214 -2
Minami Katsu 71-71-72—214 -2
Auston Kim 71-72-71—214 -2
Maja Stark 69-70-75—214 -2
Jing Yan 71-73-70—214 -2
Angel Yin 77-69-68—214 -2
Carlota Ciganda 71-73-71—215 -1
Ayaka Furue 74-72-69—215 -1
Melanie Green 73-71-71—215 -1
Mary Liu 72-71-72—215 -1
Julia Lopez Ramirez 71-72-72—215 -1
Saki Baba 70-72-74—216 E
Jenny Bae 75-70-71—216 E
Celine Boutier 71-74-71—216 E
Nanna Koerstz Madsen 69-73-74—216 E
Ingrid Lindblad 72-74-70—216 E
Paula Martin Sampedro 74-72-70—216 E
Hae-Ran Ryu 72-70-74—216 E
Asterisk Talley 70-71-75—216 E
Shannon Tan 72-73-71—216 E
Yuri Yoshida 68-72-76—216 E
Karis Davidson 71-72-74—217 +1
Manon De Roey 77-69-71—217 +1
Brooke Henderson 74-71-72—217 +1
Minjee Lee 74-72-71—217 +1
Linnea Strom 69-74-74—217 +1
Yana Wilson 76-70-71—217 +1
Weiwei Zhang 73-71-73—217 +1
Allisen Corpuz 70-75-73—218 +2
Wei-Ling Hsu 72-73-73—218 +2
Andrea Revuelta 76-70-72—218 +2
Mao Saigo 73-71-74—218 +2
Suvichaya Vinijchaitham 71-74-73—218 +2
Nastasia Nadaud 69-75-75—219 +3
Paula Reto 70-74-75—219 +3
Albane Valenzuela 74-71-74—219 +3
Peiyun Chien 71-73-76—220 +4
Jessica Porvasnik 72-74-74—220 +4
Jenny Shin 74-71-75—220 +4
Amy Yang 73-73-75—221 +5

