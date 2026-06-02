French Open Results

The Associated Press

June 2, 2026, 6:24 AM

Tuesday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €61,723,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Tuesday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Women’s Singles

Quarterfinals

Mirra Andreeva (8), Russia, def. Sorana Cirstea (18), Romania, 6-0, 6-3.

Women’s Doubles

Quarterfinals

Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (1), Czechia, def. Andreja Klepac, Slovenia, and Magali Kempen, Belgium, 6-1, 6-3.

