Sports on TV for Thursday, April 16

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, April 16
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:30 a.m.
FS2 — AFL: Collingwood at Carlton
5:05 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: Western at Geelong
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ACCN — Clemson at Virginia
SECN — Auburn at Florida
8 p.m.
ESPNU — Georgia at Arkansas
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Semifinal, Fort Worth, Texas
9 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Semifinal, Fort Worth, Texas
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
5 p.m.
ACCN — North Carolina at Duke
5:30 p.m.
ESPNU — Syracuse at Boston College
6 p.m.
BTN — Johns Hopkins at Penn St.
8 p.m.
BTN — Maryland at Michigan
GOLF
10 a.m.
GOLF — PGA Tour Champions: 2026 Senior PGA Championship, First Round, The Concession Golf Club, Bradenton, Fla.
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: RBC Heritage, First Round, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, S.C.
6 p.m.
FS1 — LIV Golf League: First Round, Club de Golf Chapultepec, Mexico City
GOLF — LPGA Tour: JM Eagle LA Championship presented by Plastpro, First Round, El Caballero Country Club, Los Angeles
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MIXED MARTIAL ARTS
7 p.m.
ESPN2 — PFL: Main Card, Belfast, Ireland
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Toronto at Milwaukee (1:40 p.m.)
4:30 p.m.
MLBN — Texas at Athletics (joined in progress) (3:05 p.m.)
8:30 p.m.
MLBN — Seattle at San Diego (8:40 p.m.)
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
ESPN — St. Louis at Utah
10 p.m.
ESPN — Seattle at Colorado
SOCCER (MEN’S)
12:40 p.m.
CBSSN — UEFA Europa League: Freiburg at Celta de Vigo, Quarterfinal – Leg 2
2:55 p.m.
CBSSN — UEFA Europa League: Bologna at Aston Villa, Quarterfinal – Leg 2
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds
5 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Quarterfinals
6 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Quarterfinals
UFL FOOTBALL
8 p.m.
NFLN — Louisville at Houston
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball Playoff: Salt Lake vs. Austin, Championship – Match 1, Long Beach, Calif.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.