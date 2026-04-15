Sports on TV for Thursday, April 16

The Associated Press

April 15, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, April 16

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:30 a.m.

FS2 — AFL: Collingwood at Carlton

5:05 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: Western at Geelong

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN — Clemson at Virginia

SECN — Auburn at Florida

8 p.m.

ESPNU — Georgia at Arkansas

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Semifinal, Fort Worth, Texas

9 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Semifinal, Fort Worth, Texas

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

5 p.m.

ACCN — North Carolina at Duke

5:30 p.m.

ESPNU — Syracuse at Boston College

6 p.m.

BTN — Johns Hopkins at Penn St.

8 p.m.

BTN — Maryland at Michigan

GOLF

10 a.m.

GOLF — PGA Tour Champions: 2026 Senior PGA Championship, First Round, The Concession Golf Club, Bradenton, Fla.

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: RBC Heritage, First Round, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, S.C.

6 p.m.

FS1 — LIV Golf League: First Round, Club de Golf Chapultepec, Mexico City

GOLF — LPGA Tour: JM Eagle LA Championship presented by Plastpro, First Round, El Caballero Country Club, Los Angeles

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MIXED MARTIAL ARTS

7 p.m.

ESPN2 — PFL: Main Card, Belfast, Ireland

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Toronto at Milwaukee (1:40 p.m.)

4:30 p.m.

MLBN — Texas at Athletics (joined in progress) (3:05 p.m.)

8:30 p.m.

MLBN — Seattle at San Diego (8:40 p.m.)

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

ESPN — St. Louis at Utah

10 p.m.

ESPN — Seattle at Colorado

SOCCER (MEN’S)

12:40 p.m.

CBSSN — UEFA Europa League: Freiburg at Celta de Vigo, Quarterfinal – Leg 2

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Europa League: Bologna at Aston Villa, Quarterfinal – Leg 2

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds

5 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Quarterfinals

6 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Quarterfinals

UFL FOOTBALL

8 p.m.

NFLN — Louisville at Houston

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball Playoff: Salt Lake vs. Austin, Championship – Match 1, Long Beach, Calif.

