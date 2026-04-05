Sports on TV for Monday, April 6

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, April 6
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
8:50 p.m.
TBS — NCAA Tournament: UConn vs. Michigan, National Championship, Indianapolis
TNT — NCAA Tournament: UConn vs. Michigan, , National Championship, Indianapolis
TRUTV — NCAA Tournament: UConn vs. Michigan, , National Championship, Indianapolis
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
SECN — Auburn at Arkansas
MLB BASEBALL
7 p.m.
FS1 — L.A. Dodgers at Toronto (7:07 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Philadelphia at San Francisco (9:45 p.m.)
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBCSN — New York at Atlanta
PEACOCK — New York at Atlanta
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Tampa Bay at Buffalo
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds
5 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds
