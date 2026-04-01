Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for April 6 – 12

The Associated Press

April 1, 2026, 10:08 AM

Adv04-05

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, April 6

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

8:30 p.m.

TBS — NCAA Tournament: TBD, Championship, Indianapolis

TNT — NCAA Tournament: TBD, Championship, Indianapolis

TRUTV — NCAA Tournament: TBD, Championship, Indianapolis

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

ACCN — Notre Dame at Florida St.

SECN — Auburn at Arkansas

9 p.m.

ACCN — Clemson at Virginia Tech

MLB BASEBALL

7 p.m.

FS1 — L.A. Dodgers at Toronto

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBCSN — New York at Atlanta

PEACOCK — New York at Atlanta

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Tampa Bay at Buffalo

_____

Tuesday, April 7

COLLEGE BASEBALL

5:30 p.m.

SECN — Louisville at Kentucky

7 p.m.

ACCN — Charlotte at North Carolina

ESPN2 — Florida at Florida St.

COLLEGE SOFTBALL

8:30 p.m.

SECN — Samford at Mississippi

MLB BASEBALL

7 p.m.

TBS — L.A. Dodgers at Toronto

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Charlotte at Boston

PEACOCK — Charlotte at Boston

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Houston at Phoenix

PEACOCK — Houston at Phoenix

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Philadelphia at New Jersey

9:30 p.m.

ESPN — Edmonton at Utah

SOCCER (MEN’S)

1:45 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Kholood at Al-Hilal FC

7:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Club América at Nashville SC, Quarterfinal – Leg 1

9:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Cruz Azul at LAFC, Quarterfinal – Leg 1

_____

Wednesday, April 8

COLLEGE BASEBALL

5 p.m.

ACCN — Michigan St. at Notre Dame

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPNU — Penn at Princeton

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

BTN — Iowa St. at Iowa

SECN — Morehead St. at Kentucky

7 p.m.

ESPN2 — South Florida at Florida

8 p.m.

ACCN — Queens (NC) at North Carolina

GOLF

2 p.m.

ESPN — PGA Tour: 2026 Masters Par 3 Contest, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

MLB BASEBALL

7:05 p.m.

PRIME VIDEO — Athletics at N.Y. Yankees

7:30 p.m.

FS1 — Detroit at Minnesota

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Atlanta at Cleveland

9:35 p.m.

ESPN — Portland at San Antonio

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Buffalo at N.Y. Rangers

TRUTV — Buffalo at N.Y. Rangers

10 p.m.

TNT — Edmonton at San Jose

TRUTV — Edmonton at San Jose

RUGBY (MEN’S)

5:45 a.m. (Thursday)

FS2 — NRL: TBA

SOCCER (MEN’S)

8:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions Cup: Seattle at Tigres de la UANL, Quarterfinal – Leg 1

11 p.m.

FS1 — CONCACAF Champions Cup: L.A. Galaxy at Toluca, Quarterfinal – Leg 1

_____

Thursday, April 9

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:25 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: TBA

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN — Florida St. at Georgia Tech

8 p.m.

SECN — South Carolina at Missouri

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

5 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Las Vegas

8:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Las Vegas

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

6 p.m.

BTN — Northwestern at Maryland

8 p.m.

BTN — Oregon at Penn St.

GOLF

3 p.m.

ESPN — PGA Tour: Masters Tournament, First Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

7 p.m.

MLBN — Arizona at N.Y. Mets

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Boston at New York

10 p.m.

PRIME VIDEO — L.A. Lakers at Golden State

RUGBY (MEN’S)

5:45 a.m.

FS2 — NRL: TBA

_____

Friday, April 10

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:25 a.m.

FS2 — AFL: TBA

AUTO RACING

7:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Tennessee Army National Guard 250, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ACCN — Florida St. at Georgia Tech

SECN — Texas at Texas A&M

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPNU — Stanford at North Carolina

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Clemson at Pittsburgh

BTN — Oregon at Maryland

SECN — Florida at South Carolina

7 p.m.

ESPN2 — Oklahoma at Texas

8 p.m.

BTN — Nebraska at Wisconsin

9 p.m.

ESPN2 — Florida St. at Stanford

10 p.m.

BTN — Minnesota at Washington

GOLF

3 p.m.

ESPN — PGA Tour: Masters Tournament, Second Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

6:40 p.m.

APPLE TV — L.A. Angels at Cincinnati

7:05 p.m.

APPLE TV — San Francisco at Baltimore

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Cleveland at Atlanta

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Minnesota at Houston

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Wolverhampton at West Ham United

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FOX — Orlando at Louisville

_____

Saturday, April 11

AUTO RACING

3 p.m.

NBC — AMA Supercross Championship: Round 13, Nashville, Tenn.

7:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Suburban Propane 300, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPN2 — Florida at Georgia

2 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Boston College

3 p.m.

ESPN2 — Texas at Texas A&M

5 p.m.

SECN — Arkansas at Alabama

8 p.m.

SECN — Kentucky at Auburn

COLLEGE BOWLING

6 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Championship, Parma Heights, Ohio

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

5:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Las Vegas

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

5 p.m.

ACCN — North Carolina at Notre Dame

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Duke at Clemson

1 p.m.

ESPNU — Boston College at Virginia

6 p.m.

BTN — Rutgers at Maryland

COLLEGE SOFTBALL

1 p.m.

SECN — Alabama at Auburn

3 p.m.

SECN — Florida at South Carolina

7 p.m.

ACCN — Clemson at Pittsburgh

8 p.m.

BTN — Minnesota at Washington

ESPN — Oklahoma at Texas

10 p.m.

ESPN — Florida St. at Stanford

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

2 p.m.

BTN — Iowa St. at Nebraska

4 p.m.

BTN — Villanova at Penn St.

GOLF

2 p.m.

CBS — PGA Tour: Masters Tournament, Third Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

LACROSSE (MEN’S)

9 p.m.

ESPNU — NLL: Colorado at Saskatchewan

MIXED MARTIAL ARTS

8 p.m.

CBS — UFC 327: Prelims, Miami

9 p.m.

CBS — UFC 327: Main Card, Miami

ESPN2 — PFL: Main Card, Chicago

MLB BASEBALL

1 p.m.

FS1 — Arizona at Philadelphia

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Boston at St. Louis OR San Francisco at Baltimore

NHL HOCKEY

12:30 p.m.

ABC — Tampa Bay at Boston

3 p.m.

ABC — Washington at Pittsburgh

8 p.m.

ABC — Vegas at Colorado

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Arsenal

10 a.m.

USA — English Premier League: Everton at Brentford

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Fulham at Liverpool

2:30 p.m.

FOX — MLS: L.A. Galaxy at Austin

4:30 p.m.

FOX — MLS: LAFC at Portland

UFL FOOTBALL

Noon

ESPN — Houston at DC

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPN2 — League One Volleyball: TBA

_____

Sunday, April 12

AUTO RACING

3 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Food City 500, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.

COLLEGE BASEBALL

Noon

BTN — Indiana at Maryland

SECN — Florida at Georgia

1 p.m.

ACCN — Stanford at Louisville

12:30 p.m.

ESPN2 — North Carolina at Clemson

3 p.m.

ESPNU — Radford at High Point

SECN — Kentucky at Auburn

3:30 p.m.

ESPN2 — Arizona at TCU

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ESPNU — Michigan at Johns Hopkins

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN — Arizona at LSU

2 p.m.

ESPN — Oklahoma at Texas

3 p.m.

BTN — Ohio St. at Michigan

4 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Virginia

5 p.m.

BTN — Purdue at Indiana

6 p.m.

ACCN — California at NC State

SECN — Tennessee at Kentucky

GOLF

2 p.m.

CBS — PGA Tour: Masters Tournament, Final Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

LACROSSE (MEN’S)

9 p.m.

ESPN2 — MLR: California Legion at Chicago

MLB BASEBALL

7 p.m.

NBC — Cleveland at Atlanta

PEACOCK — Cleveland at Atlanta

NBA BASKETBALL

6:10 p.m.

ESPN — TBA

8:35 p.m.

ESPN — TBA

NHL HOCKEY

3 p.m.

TNT — Pittsburgh at Washington

TRUTV — Pittsburgh at Washington

6 p.m.

NHLN — Boston at Columbus

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Sunderland

11:30 a.m.

USA — English Premier League: Manchester City at Chelsea

UFL FOOTBALL

Noon

ABC — Columbus at Arlington

3 p.m.

ABC — Birmingham at St. Louis

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

2 p.m.

USA — League One Volleyball: TBA

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up