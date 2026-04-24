Sports on TV for April 27 – May 3

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, April 27
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
SECN — Alabama at Tennessee
MLB BASEBALL
7:30 p.m.
FS1 — Seattle at Minnesota
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Eastern Conference First Round: Detroit at Orlando, Game 4
PEACOCK — Eastern Conference First Round: Detroit at Orlando, Game 4
9:30 p.m.
NBCSN — Western Conference First Round: Phoenix at Oklahoma City, Game 4
PEACOCK — Western Conference First Round: Phoenix at Oklahoma City, Game 4
10:30 p.m.
NBC — Western Conference First Round: Minnesota at Denver, Game 5
PEACOCK — Western Conference First Round: Minnesota at Denver, Game 5
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Conference First Round: TBD, Game 5 (If Necessary)
9 p.m.
ESPN2 — Conference First Round: TBD, Game 5 (If Necessary)
9:30 p.m.
ESPN — Conference First Round: TBD, Game 4
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Brentford at Manchester United
_____
Tuesday, April 28
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ACCN — Coastal Carolina at North Carolina
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
SECN — Florida St. at Florida
MLB BASEBALL
7 p.m.
TBS — Detroit at Atlanta
8:05 p.m.
PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Texas
9:30 p.m.
MLBN — Chicago Cubs at San Diego
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Conference First Round: TBD
10 p.m.
ESPN — Conference First Round: TBD
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN2 — Conference First Round: TBD, Game 5 (If Necessary)
9:30 p.m.
ESPN2 — Conference First Round: TBD, Game 5 (If Necessary)
_____
Wednesday, April 29
COLLEGE BASEBALL
6 p.m.
BTN — West Virginia at Penn St.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — DePaul at Notre Dame
8 p.m.
SECN — Florida St. at Florida
GOLF
6 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, First Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Conference First Round: TBD
10 p.m.
ESPN — Conference First Round: TBD
_____
Thursday, April 30
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ACCN — Louisville at Wake Forest
ESPNU — Vanderbilt at Alabama
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
3 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. Johns Hopkins, Semifinal, Piscataway, N.J.
6 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. Penn St., Semifinal, Piscataway, N.J.
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
SECN — Arkansas at Texas
9 p.m.
SECN — Oklahoma at Texas A&M
GOLF
6 a.m.
GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, First Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey
10 a.m.
GOLF — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, First Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico
Noon
GOLF — PGA Tour Champions: Regions Tradition, First Round, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Ala.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: Cadillac Championship, First Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami
6 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Second Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Conference First Round: TBD
10 p.m.
ESPN — Conference First Round: TBD
UFL FOOTBALL
8 p.m.
FOX — St. Louis at Louisville
_____
Friday, May 1
AUTO RACING
12:30 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Miami International Autodrome, Miami
4:30 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Sprint Qualifying, Miami International Autodrome, Miami
8 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: SpeedyCash.com 250, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
SECN — Auburn at Texas A&M
COLLEGE BEACH VOLLEYBALL (WOMEN’S)
10 a.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 1, Gulf Shores, Ala.
11 a.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 2, Gulf Shores, Ala.
Noon
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 3, Gulf Shores, Ala.
1 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 4, Gulf Shores, Ala.
2 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 5, Gulf Shores, Ala.
3 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 6, Gulf Shores, Ala.
4 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 7, Gulf Shores, Ala.
5 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 8, Gulf Shores, Ala.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
4 p.m.
ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Semifinal
5 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.
6:30 p.m.
ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Semifinal
8 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
SECN — Oklahoma at Texas A&M
GOLF
6 a.m.
GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Second Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey
10 a.m.
GOLF — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, Second Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico
Noon
GOLF — PGA Tour Champions: Regions Tradition, Second Round, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Ala.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: Cadillac Championship, Second Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami
6:30 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Third Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey
LACROSSE (MEN’S)
9 p.m.
ESPNU — NLL: TBA
MLB BASEBALL
6:40 p.m.
APPLE TV — Cincinnati at Pittsburgh
9:40 p.m.
APPLE TV — Kansas City at Seattle
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Conference First Round: TBD, Game 6 (If Necessary)
7:30 p.m.
ESPN2 — Conference First Round: TBD, Game 6 (If Necessary)
9:30 p.m.
ESPN — Conference First Round: TBD, Game 6 (If Necessary)
10 p.m.
ESPN2 — Conference First Round: TBD, Game 6 (If Necessary)
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Burnley at Leeds United
UFL FOOTBALL
8 p.m.
FOX — Houston at Columbus
_____
Saturday, May 2
AUTO RACING
Noon
APPLE TV — Formula 1: Sprint Race, Miami International Autodrome, Miami
3:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Andy’s Frozen Custard 340, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas
4 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Miami International Autodrome, Miami
COLLEGE BASEBALL
4 p.m.
ACCN — TBA
7 p.m.
BTN — Nebraska at Ohio St.
SECN — Florida at Oklahoma
7:30 p.m.
ESPNU — Miami at NC State
10 p.m.
BTN — Oregon at Washington
COLLEGE BEACH VOLLEYBALL (WOMEN’S)
10 a.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.
11 a.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.
Noon
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.
1 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.
2 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Gulf Shores, Ala.
3:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Gulf Shores, Ala.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Piscataway, N.J.
ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Semifinal
2 p.m.
ESPNU — Big East Tournament: TBD, Championship, Providence, R.I.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
4 p.m.
ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Gainesville, Fla.
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ESPN — Florida at Georgia
1 p.m.
SECN — Tennessee at Missouri
2 p.m.
ACCN — TBA
2:30 p.m.
ESPN — Baylor at Texas Tech
3 p.m.
SECN — Mississippi St. at Mississippi
5 p.m.
ESPN2 — Oklahoma at Texas A&M
SECN — Auburn at LSU
GOLF
6:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Third Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey
Noon
GOLF — PGA Tour: Cadillac Championship, Third Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami
3 p.m.
CBS — PGA Tour: Cadillac Championship, Third Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami
GOLF — PGA Tour Champions: Regions Tradition, Third Round, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Ala.
5:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, Third Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico
6:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Third Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey
HORSE RACING
2:30 p.m.
NBC — 152nd Kentucky Derby: From Churchill Downs, Louisville, Ky.
MIXED MARTIAL ARTS
10 p.m.
ESPN2 — PFL: Main Card, Sioux Falls, S.D.
MLB BASEBALL
4 p.m.
FS1 — Cincinnati at Pittsburgh
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: L.A. Dodgers at St Louis OR Texas at Detroit
NHL HOCKEY
3 p.m.
ABC — Conference First Round: TBD, Game 7 (If Necessary)
7 p.m.
ESPN — Conference First Round: TBD, Game 7 (If Necessary)
8 p.m.
ABC — Conference First Round: TBD, Game 7 (If Necessary)
9:30 p.m.
ESPN — Conference First Round: TBD, Game 7 (If Necessary)
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Aston Villa
10 a.m.
USA — English Premier League: West Ham United at Brentford FC
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Fulham at Arsenal
2:30 p.m.
FOX — MLS: Seattle at Kansas City
4:30 p.m.
FOX — MLS: Portland at Salt Lake
UFL FOOTBALL
Noon
ABC — Dallas at DC
_____
Sunday, May 3
AUTO RACING
3 p.m.
NBC — AMA Supercross Championship: Round 16, Denver
3:30 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Würth 400 presented by LIQUI MOLY, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas
4 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Crypto.com Miami Grand Prix, Miami International Autodrome, Miami
COLLEGE BASEBALL
Noon
SECN — Missouri at Georgia
2 p.m.
ACCN — Duke at North Carolina
ESPN — Mississippi St. at Texas
3 p.m.
SECN — Mississippi at Arkansas
COLLEGE BEACH VOLLEYBALL (WOMEN’S)
12:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Gulf Shores, Ala.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.
9:30 p.m.
ESPNU — NCAA Men’s Lacrosse Selection Special
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
11 a.m.
ESPNU — Metro Atlantic Tournament: TBD, Championship
9 p.m.
ESPNU — NCAA Women’s Lacrosse Selection Special
COLLEGE SOFTBALL
5 p.m.
ACCN — Florida St. at Boston College
GOLF
6:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Final Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey
Noon
GOLF — PGA Tour: Cadillac Championship, Final Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami
1 p.m.
CBS — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, Final Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico
3 p.m.
CBS — PGA Tour: Cadillac Championship, Final Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami
GOLF — PGA Tour Champions: Regions Tradition, Final Round, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Ala.
5:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, Final Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico
MLB BASEBALL
12:35 p.m.
PEACOCK — Toronto at Minnesota
7:20 p.m.
PEACOCK — Texas at Detroit
NBA BASKETBALL
6 p.m.
ESPN — Conference First Round: TBD
SOCCER (WOMEN’S)
1 p.m.
ESPN2 — NWSL: Portland at Chicago
UFL FOOTBALL
4 p.m.
FOX — Birmingham at Orlando
_____
