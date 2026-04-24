World Tour Mutua Madrid Open Results

Friday
At Caja Magica
Madrid
Purse: €8,235,540
Surface: Red clay
MADRID (AP) _ Results Friday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 64
Alex Michelsen (33), United States, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-2, 6-1.
Tallon Griekspoor (29), Netherlands, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-3, 6-4.
Lorenzo Musetti (6), Italy, def. Hubert Hurkacz, Poland, 6-4, 7-6 (4).
Arthur Rinderknech (22), France, def. Dusan Lajovic, Serbia, 6-3, 6-2.
Emilio Nava, United States, def. Valentin Vacherot (14), Monaco, 6-7 (5), 7-6 (1), 6-3.
Elmer Moller, Denmark, def. Gabriel Diallo (32), Canada, 7-5, 3-3, ret.
Dino Prizmic, Croatia, def. Ben Shelton (4), United States, 6-4, 6-7 (4), 7-6 (5).
Jiri Lehecka (11), Czechia, def. Alejandro Tabilo, Chile, 3-6, 7-6 (3), 6-4.
Arthur Fils (21), France, def. Ignacio Buse, Peru, 6-7 (4), 7-6 (3), 7-5.
Tomas Martin Etcheverry (25), Argentina, def. Sebastian Ofner, Austria, 6-4, 6-4.
Jannik Sinner (1), Italy, def. Benjamin Bonzi, France, 6-7 (6), 6-1, 6-4.
Joao Fonseca (27), Brazil, def. Marin Cilic, Croatia, walkover.
Vit Kopriva, Czechia, def. Andrey Rublev (9), Russia, 6-3, 6-4.
Rafael Jodar, Spain, def. Alex de Minaur (5), Australia, 6-3, 6-1.
Cameron Norrie (19), Britain, def. Tomas Machac, Czechia, 6-2, 6-7 (6), 7-6 (5).
Thiago Agustin Tirante, Argentina, def. Tommy Paul (15), United States, 7-5, 6-4.
Women’s Singles
Round of 64
Anastasia Potapova, Russia, def. Zhang Shuai, China, 6-3, 6-1.
Solana Sierra, Argentina, def. Magdalena Frech (34), Poland, 6-2, 6-4.
Karolina Pliskova, Czechia, def. Maria Sakkari (33), Greece, 6-4, 7-6 (6).
Zheng Qinwen (32), China, def. Sofia Kenin, United States, 1-6, 6-3, 6-3.
Liudmila Samsonova (20), Russia, def. Janice Tjen, Indonesia, 6-2, 6-1.
Elise Mertens (19), Belgium, def. Alexandra Eala, Philippines, 6-2, 6-1.
Zeynep Sonmez, Turkiye, def. Cristina Bucsa (27), Spain, 6-1, 6-7 (4), 6-2.
Sorana Cirstea (25), Romania, def. Tyra Caterina Grant, Italy, 6-2, 7-6 (5).
Jelena Ostapenko (21), Latvia, def. Simona Waltert, Switzerland, 6-2, 7-5.
Elena Rybakina (2), Kazakhstan, def. Elena-Gabriela Ruse, Romania, 4-6, 6-3, 7-5.
Linda Noskova (13), Czechia, def. Emiliana Arango, Colombia, 6-3, 6-2.
Marta Kostyuk (26), Ukraine, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-1, 6-3.
Katerina Siniakova, Czechia, def. Anna Blinkova, Russia, 6-2, 6-2.
Coco Gauff (3), United States, def. Leolia Jeanjean, France, 6-3, 6-0.
Caty McNally, United States, def. Victoria Mboko (10), Canada, 6-4, 6-1.
Jessica Pegula (5), United States, def. Katie Boulter, Britain, 6-4, 6-4.
Women’s Doubles
Round of 32
Diana Shnaider and Mirra Andreeva, Russia, def. Katarzyna Piter, Poland, and Anastasia Detiuc, Czechia, 6-4, 6-0.
Demi Schuurs, Netherlands, and Ellen Perez (8), Australia, def. Alexandra Panova, Russia, and Zhaoxuan Yang, China, 6-2, 7-6 (8).
Sara Errani and Jasmine Paolini (1), Italy, def. Nadiia Kichenok, Ukraine, and Makoto Ninomiya, Japan, 7-5, 7-6 (2).
Kristina Mladenovic, France, and Aleksandra Krunic, Serbia, def. Anna Siskova, Czechia, and Kamilla Rakhimova, Russia, 6-2, 6-3.
