Sports on TV for April 20 – 26

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, April 20
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
SECN — Texas at Georgia
MARATHON
9 a.m.
ESPN2 — The 130th Boston Marathon: From Boston
MLB BASEBALL
11 a.m.
MLBN — Detroit at Boston
7:30 p.m.
FS1 — Baltimore at Kansas City
6:30 p.m.
MLBN — Cincinnati at Tampa Bay
9:30 p.m.
MLBN — Toronto at L.A. Angels
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — First Round Playoff: TBD, Game 2
7:30 p.m.
ESPN2 — First Round Playoff: TBD, Game 2
9:30 p.m.
ESPN — First Round Playoff: TBD, Game 2
10 p.m.
ESPN2 — First Round Playoff: TBD, Game 1
Tuesday, April 21
COLLEGE BASEBALL
6 p.m.
BTN — St. John’s at Rutgers
7 p.m.
ACCN — Kentucky at Louisville
SECN — SIU-Edwardsville at Missouri
9 p.m.
BTN — Hawaii at UCLA
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
TBS — N.Y. Yankees at Boston
9:30 p.m.
MLBN — Athletics at Seattle
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — First Round Playoff: TBD, Game 2
8 p.m.
ESPN2 — First Round Playoff: TBD, Game 2
9:30 p.m.
ESPN — First Round Playoff: TBD, Game 2
10:30 p.m.
ESPN2 — First Round Playoff: TBD, Game 2
SOCCER (MEN’S)
2:30 p.m.
ESPNU — German Cup: TBD
Wednesday, April 22
COLLEGE BASEBALL
6 p.m.
BTN — Notre Dame at Michigan St.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
11 a.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.
2 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.
5 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.
8 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ESPN2 — Florida at Florida St.
8 p.m.
ESPN2 — Oklahoma St. at Texas
GOLF
12:30 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: Volvo China Open, First Round, Enhance Anting GC, Shanghai
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Houston at Cleveland
6:45 p.m.
PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Boston
10:30 p.m.
MLBN — L.A. Dodgers at San Francisco
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — NBA Playoff: TBA
10 p.m.
ESPN — NBA Playoff: TBA
SOCCER (MEN’S)
2:30 p.m.
ESPNU — Bayern Munich at Bayern Leverkusen, Semifinal
Thursday, April 23
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ACCN — North Carolina at Duke
ESPN2 — Alabama at Tennessee
8 p.m.
SECN — Arkansas at Missouri
GOLF
11 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The Chevron Championship, First Round, Memorial Park Golf Course, Houston
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, First Round, TPC Louisiana, Avondale, La.
12:30 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: Volvo China Open, Second Round, Enhance Anting GC, Shanghai
MLB BASEBALL
2 p.m.
MLBN — Philadelphia at Chicago Cubs
6 p.m.
FOX — N.Y. Yankees at Boston
NFL FOOTBALL
8 p.m.
ABC — 2026 NFL Draft: Round 1, Pittsburgh
ESPN — 2026 NFL Draft: Round 1, Pittsburgh
NFLN — 2026 NFL Draft: Round 1, Pittsburgh
Friday, April 24
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ESPNU — UTSA at Tulane
SECN — Arkansas at Missouri
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
3 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Ann Arbor, Mich.
5 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.
6 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Ann Arbor, Mich.
8 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
SECN — Texas at Kentucky
7 p.m.
ESPN2 — Texas A&M at South Carolina
9 p.m.
ESPN2 — Texas Tech at Arizona St.
GOLF
11 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The Chevron Championship, Second Round, Memorial Park Golf Course, Houston
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, Second Round, TPC Louisiana, Avondale, La.
9 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Mitsubishi Electric Classic, First Round, TPC Sugarloaf, Duluth, Ga. (Taped)
12:30 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: Volvo China Open, Third Round, Enhance Anting GC, Shanghai
MLB BASEBALL
7:15 p.m.
APPLE TV — Philadelphia at Atlanta
8 p.m.
MLBN — N.Y. Yankees at Houston
10:10 p.m.
APPLE TV — Chicago Cubs at L.A. Dodgers
NFL FOOTBALL
7 p.m.
ABC — 2026 NFL Draft: Rounds 2-3, Pittsburgh
ESPN — 2026 NFL Draft: Rounds 2-3, Pittsburgh
NFLN — 2026 NFL Draft: Rounds 2-3, Pittsburgh
UFL FOOTBALL
8 p.m.
FOX — DC at Birmingham
Saturday, April 25
AUTO RACING
4 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: NASCAR O’Reilly Auto Parts Series Race at Talladega, Talladega Superspeedway, Talladega, Ala.
COLLEGE BASEBALL
Noon
ACCN — Wake Forest at Georgia Tech
2 p.m.
SECN — Georgia at Mississippi
5 p.m.
SECN — Texas A&M at Florida
7 p.m.
ACCN — Clemson at Louisville
7:30 p.m.
ESPN2 — LSU at Mississippi St.
8 p.m.
SECN — Texas at Vanderbilt
COLLEGE FOOTBALL
Noon
BTN — Minnesota Spring Game: From Minneapolis
4 p.m.
BTN — Oregon Spring Game: From Eugene, Ore.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPNU — Duke at North Carolina
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ESPN2 — Clemson at Duke
SECN — Missouri at Arkansas
2 p.m.
BTN — Penn St. at Illinois
2:30 p.m.
ESPN2 — Georgia at Oklahoma
3 p.m.
ACCN — North Carolina at Virginia Tech
4 p.m.
ESPNU — Long Beach St. at Cal. St.-Fullerton
5 p.m.
ACCN — Florida St. at Georgia Tech
ESPN2 — Texas Tech at Arizona St.
6 p.m.
BTN — UCLA at Washington
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, Third Round, TPC Louisiana, Avondale, La.
NBC — LPGA Tour: The Chevron Championship, Third Round, Memorial Park Golf Course, Houston
3 p.m.
CBS — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, Third Round, TPC Louisiana, Avondale, La.
GOLF — LPGA Tour: The Chevron Championship, Third Round, Memorial Park Golf Course, Houston
9 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Mitsubishi Electric Classic, First Round, TPC Sugarloaf, Duluth, Ga. (Taped)
Midnight
GOLF — DP World Tour: Volvo China Open, Final Round, Enhance Anting GC, Shanghai
MLB BASEBALL
3 p.m.
FS1 — Cleveland at Toronto
6 p.m.
MLBN — San Diego at Arizona
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Chicago Cubs at L.A. Dodgers OR Detroit at Cincinnati
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
ABC — NBA Playoffs: TBD
NFL FOOTBALL
Noon
ABC — 2026 NFL Draft: Rounds 4-7, Pittsburgh
ESPN — 2026 NFL Draft: Rounds 4-7, Pittsburgh
NFLN — 2026 NFL Draft: Rounds 4-7, Pittsburgh
SOCCER (MEN’S)
4:30 p.m.
FOX — MLS: LAFC at Minnesota United FC
SOCCER (WOMEN’S)
1 p.m.
CBSN — NWSL: Bay FC at NJ/NY Gotham FC
UFL FOOTBALL
7 p.m.
ESPN — St. Louis at Orlando
Sunday, April 26
AUTO RACING
3 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: Jack Link’s 500, Talladega Superspeedway, Talladega, Ala.
COLLEGE BASEBALL
1 p.m.
ESPN2 — Texas at Vanderbilt
2 p.m.
ACCN — Clemson at Louisville
3 p.m.
SECN — Kentucky at South Carolina
4 p.m.
ESPNU — Murray St. at S. Illinois
COLLEGE GOLF (MEN’S)
7:30 a.m.
SECN — Southeastern Tournament: Championship, St. Simons Island, Ga.
COLLEGE GOLF (WOMEN’S)
3:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Championship, Glendale, Calif.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Ann Arbor, Mich.
COLLEGE SOFTBALL
1 p.m.
SECN — Mississippi at Auburn
4 p.m.
ESPN2 — Alabama at Tennessee
5 p.m.
ACCN — Clemson at Duke
7 p.m.
ACCN — North Carolina at Virginia Tech
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, Final Round, TPC Louisiana, Avondale, La.
NBC — LPGA Tour: The Chevron Championship, Final Round, Memorial Park Golf Course, Houston
3 p.m.
CBS — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, Final Round, TPC Louisiana, Avondale, La.
GOLF — PGA Tour Champions: Mitsubishi Electric Classic, Final Round, TPC Sugarloaf, Duluth, Ga. (Taped)
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Boston at Baltimore
4:30 p.m.
MLBN — Chicago Cubs at L.A. Dodgers (joined in progress)
7 p.m.
NBCSN — L.A. Angels at Kansas City (7:20 p.m.)
PEACOCK — L.A. Angels at Kansas City (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
1 p.m.
ESPN — NBA Playoffs: TBD
3:30 p.m.
ESPN — NBA Playoffs: TBD
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — First Round Playoff: TBD, Game 4
9:30 p.m.
ESPN — First Round Playoff: TBD, Game 4
SOCCER (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPN2 — NWSL: Portland at Angel City
UFL FOOTBALL
Noon
ABC — Columbus at Houston
3 p.m.
ABC — Louisville at Dallas
