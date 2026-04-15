Sports on TV for April 20 – 26

The Associated Press

April 15, 2026, 10:07 AM

Adv18-19

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, April 20

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

SECN — Texas at Georgia

MARATHON

9 a.m.

ESPN2 — The 130th Boston Marathon: From Boston

MLB BASEBALL

11 a.m.

MLBN — Detroit at Boston

7:30 p.m.

FS1 — Baltimore at Kansas City

6:30 p.m.

MLBN — Cincinnati at Tampa Bay

9:30 p.m.

MLBN — Toronto at L.A. Angels

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — First Round Playoff: TBD, Game 2

7:30 p.m.

ESPN2 — First Round Playoff: TBD, Game 2

9:30 p.m.

ESPN — First Round Playoff: TBD, Game 2

10 p.m.

ESPN2 — First Round Playoff: TBD, Game 1

_____

Tuesday, April 21

COLLEGE BASEBALL

6 p.m.

BTN — St. John’s at Rutgers

7 p.m.

ACCN — Kentucky at Louisville

SECN — SIU-Edwardsville at Missouri

9 p.m.

BTN — Hawaii at UCLA

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

TBS — N.Y. Yankees at Boston

9:30 p.m.

MLBN — Athletics at Seattle

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — First Round Playoff: TBD, Game 2

8 p.m.

ESPN2 — First Round Playoff: TBD, Game 2

9:30 p.m.

ESPN — First Round Playoff: TBD, Game 2

10:30 p.m.

ESPN2 — First Round Playoff: TBD, Game 2

SOCCER (MEN’S)

2:30 p.m.

ESPNU — German Cup: TBD

_____

Wednesday, April 22

COLLEGE BASEBALL

6 p.m.

BTN — Notre Dame at Michigan St.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

11 a.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.

2 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.

5 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.

8 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ESPN2 — Florida at Florida St.

8 p.m.

ESPN2 — Oklahoma St. at Texas

GOLF

12:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Volvo China Open, First Round, Enhance Anting GC, Shanghai

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Houston at Cleveland

6:45 p.m.

PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Boston

10:30 p.m.

MLBN — L.A. Dodgers at San Francisco

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — NBA Playoff: TBA

10 p.m.

ESPN — NBA Playoff: TBA

SOCCER (MEN’S)

2:30 p.m.

ESPNU — Bayern Munich at Bayern Leverkusen, Semifinal

_____

Thursday, April 23

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN — North Carolina at Duke

ESPN2 — Alabama at Tennessee

8 p.m.

SECN — Arkansas at Missouri

GOLF

11 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The Chevron Championship, First Round, Memorial Park Golf Course, Houston

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, First Round, TPC Louisiana, Avondale, La.

12:30 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: Volvo China Open, Second Round, Enhance Anting GC, Shanghai

MLB BASEBALL

2 p.m.

MLBN — Philadelphia at Chicago Cubs

6 p.m.

FOX — N.Y. Yankees at Boston

NFL FOOTBALL

8 p.m.

ABC — 2026 NFL Draft: Round 1, Pittsburgh

ESPN — 2026 NFL Draft: Round 1, Pittsburgh

NFLN — 2026 NFL Draft: Round 1, Pittsburgh

_____

Friday, April 24

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ESPNU — UTSA at Tulane

SECN — Arkansas at Missouri

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

3 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Ann Arbor, Mich.

5 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.

6 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Ann Arbor, Mich.

8 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

SECN — Texas at Kentucky

7 p.m.

ESPN2 — Texas A&M at South Carolina

9 p.m.

ESPN2 — Texas Tech at Arizona St.

GOLF

11 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The Chevron Championship, Second Round, Memorial Park Golf Course, Houston

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, Second Round, TPC Louisiana, Avondale, La.

9 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Mitsubishi Electric Classic, First Round, TPC Sugarloaf, Duluth, Ga. (Taped)

12:30 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: Volvo China Open, Third Round, Enhance Anting GC, Shanghai

MLB BASEBALL

7:15 p.m.

APPLE TV — Philadelphia at Atlanta

8 p.m.

MLBN — N.Y. Yankees at Houston

10:10 p.m.

APPLE TV — Chicago Cubs at L.A. Dodgers

NFL FOOTBALL

7 p.m.

ABC — 2026 NFL Draft: Rounds 2-3, Pittsburgh

ESPN — 2026 NFL Draft: Rounds 2-3, Pittsburgh

NFLN — 2026 NFL Draft: Rounds 2-3, Pittsburgh

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FOX — DC at Birmingham

_____

Saturday, April 25

AUTO RACING

4 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: NASCAR O’Reilly Auto Parts Series Race at Talladega, Talladega Superspeedway, Talladega, Ala.

COLLEGE BASEBALL

Noon

ACCN — Wake Forest at Georgia Tech

2 p.m.

SECN — Georgia at Mississippi

5 p.m.

SECN — Texas A&M at Florida

7 p.m.

ACCN — Clemson at Louisville

7:30 p.m.

ESPN2 — LSU at Mississippi St.

8 p.m.

SECN — Texas at Vanderbilt

COLLEGE FOOTBALL

Noon

BTN — Minnesota Spring Game: From Minneapolis

4 p.m.

BTN — Oregon Spring Game: From Eugene, Ore.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ESPNU — Duke at North Carolina

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN2 — Clemson at Duke

SECN — Missouri at Arkansas

2 p.m.

BTN — Penn St. at Illinois

2:30 p.m.

ESPN2 — Georgia at Oklahoma

3 p.m.

ACCN — North Carolina at Virginia Tech

4 p.m.

ESPNU — Long Beach St. at Cal. St.-Fullerton

5 p.m.

ACCN — Florida St. at Georgia Tech

ESPN2 — Texas Tech at Arizona St.

6 p.m.

BTN — UCLA at Washington

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, Third Round, TPC Louisiana, Avondale, La.

NBC — LPGA Tour: The Chevron Championship, Third Round, Memorial Park Golf Course, Houston

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, Third Round, TPC Louisiana, Avondale, La.

GOLF — LPGA Tour: The Chevron Championship, Third Round, Memorial Park Golf Course, Houston

9 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Mitsubishi Electric Classic, First Round, TPC Sugarloaf, Duluth, Ga. (Taped)

Midnight

GOLF — DP World Tour: Volvo China Open, Final Round, Enhance Anting GC, Shanghai

MLB BASEBALL

3 p.m.

FS1 — Cleveland at Toronto

6 p.m.

MLBN — San Diego at Arizona

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Chicago Cubs at L.A. Dodgers OR Detroit at Cincinnati

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

ABC — NBA Playoffs: TBD

NFL FOOTBALL

Noon

ABC — 2026 NFL Draft: Rounds 4-7, Pittsburgh

ESPN — 2026 NFL Draft: Rounds 4-7, Pittsburgh

NFLN — 2026 NFL Draft: Rounds 4-7, Pittsburgh

SOCCER (MEN’S)

4:30 p.m.

FOX — MLS: LAFC at Minnesota United FC

SOCCER (WOMEN’S)

1 p.m.

CBSN — NWSL: Bay FC at NJ/NY Gotham FC

UFL FOOTBALL

7 p.m.

ESPN — St. Louis at Orlando

_____

Sunday, April 26

AUTO RACING

3 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: Jack Link’s 500, Talladega Superspeedway, Talladega, Ala.

COLLEGE BASEBALL

1 p.m.

ESPN2 — Texas at Vanderbilt

2 p.m.

ACCN — Clemson at Louisville

3 p.m.

SECN — Kentucky at South Carolina

4 p.m.

ESPNU — Murray St. at S. Illinois

COLLEGE GOLF (MEN’S)

7:30 a.m.

SECN — Southeastern Tournament: Championship, St. Simons Island, Ga.

COLLEGE GOLF (WOMEN’S)

3:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Championship, Glendale, Calif.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Ann Arbor, Mich.

COLLEGE SOFTBALL

1 p.m.

SECN — Mississippi at Auburn

4 p.m.

ESPN2 — Alabama at Tennessee

5 p.m.

ACCN — Clemson at Duke

7 p.m.

ACCN — North Carolina at Virginia Tech

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, Final Round, TPC Louisiana, Avondale, La.

NBC — LPGA Tour: The Chevron Championship, Final Round, Memorial Park Golf Course, Houston

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, Final Round, TPC Louisiana, Avondale, La.

GOLF — PGA Tour Champions: Mitsubishi Electric Classic, Final Round, TPC Sugarloaf, Duluth, Ga. (Taped)

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Boston at Baltimore

4:30 p.m.

MLBN — Chicago Cubs at L.A. Dodgers (joined in progress)

7 p.m.

NBCSN — L.A. Angels at Kansas City (7:20 p.m.)

PEACOCK — L.A. Angels at Kansas City (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

1 p.m.

ESPN — NBA Playoffs: TBD

3:30 p.m.

ESPN — NBA Playoffs: TBD

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — First Round Playoff: TBD, Game 4

9:30 p.m.

ESPN — First Round Playoff: TBD, Game 4

SOCCER (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPN2 — NWSL: Portland at Angel City

UFL FOOTBALL

Noon

ABC — Columbus at Houston

3 p.m.

ABC — Louisville at Dallas

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

