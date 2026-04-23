Sports Betting Line

The Associated Press

April 23, 2026, 11:41 AM

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
New York (216½) at ATLANTA
Cleveland (221½) at TORONTO
Denver (234½) at MINNESOTA

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
N.Y Yankees -153 at BOSTON +128

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Atlanta -135 at WASHINGTON +113
Philadelphia -122 at CHICAGO CUBS +102
San Diego -161 at COLORADO +135
LA Dodgers -207 at SAN FRANCISCO +171

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT -224 Milwaukee +184
at ARIZONA -152 Chicago White Sox +127
Minnesota -115 at N.Y METS -104
at TEXAS -161 Pittsburgh +135

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BOSTON OFF Buffalo OFF
at OTTAWA -122 Carolina +102
Colorado -167 at LOS ANGELES +139

Consensus odds provided by Sportradar

Related News

Recommended

