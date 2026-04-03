The Associated Press

April 3, 2026, 11:41 AM

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CHARLOTTE 15½ (235½) Indiana
at PHILADELPHIA (233½) Minnesota
Atlanta 16½ (225½) at BROOKLYN
at NEW YORK 15½ (237½) Chicago
Toronto 13½ (233½) at MEMPHIS
Boston 17½ (217½) at MILWAUKEE
at HOUSTON 17½ (233½) Utah
Orlando (238½) at DALLAS
New Orleans (234½) at SACRAMENTO

MLB

Friday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Toronto -210 at CHICAGO WHITE SOX +173
Tampa Bay -111 at MINNESOTA -108
Seattle -163 at LA ANGELS +136
Houston -111 at ATHLETICS -108

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
LA Dodgers -283 at WASHINGTON +228
Philadelphia -205 at COLORADO +169
Atlanta -115 at ARIZONA -104
N.Y Mets -133 at SAN FRANCISCO +113

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT -178 St. Louis +148
at N.Y YANKEES -174 Miami +145
at BOSTON -124 San Diego +104
at TEXAS -173 Cincinnati +145
Chicago Cubs -119 at CLEVELAND -100
Baltimore -125 at PITTSBURGH +105
Milwaukee -110 at KANSAS CITY -109

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y ISLANDERS -146 Philadelphia +121
at ANAHEIM -142 St. Louis +119

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

