Sports Betting Line

The Associated Press

April 28, 2026, 11:41 AM

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at BOSTON 11½ (213½) Philadelphia
at NEW YORK (214½) Atlanta
at SAN ANTONIO 11½ (216½) Portland

MLB

Tuesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CLEVELAND -132 Tampa Bay +111
at BALTIMORE -137 Houston +116
at TORONTO -117 Boston -103
Seattle -125 at MINNESOTA +105
LA Angels -134 at CHICAGO WHITE SOX +113
N.Y Yankees -123 at TEXAS +104
Kansas City -119 at ATHLETICS -101

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -155 St. Louis +129
at CINCINNATI -203 Colorado +168
at PHILADELPHIA -170 San Francisco +142
at N.Y METS -187 Washington +155
Arizona -116 at MILWAUKEE -103
Chicago Cubs -120 at SAN DIEGO +100
at LA DODGERS -299 Miami +238

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at ATLANTA -123 Detroit +104

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BUFFALO -169 Boston +141
at DALLAS -130 Minnesota +108
at EDMONTON -171 Anaheim +143

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

