NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at BOSTON
|11½
|(213½)
|Philadelphia
|at NEW YORK
|6½
|(214½)
|Atlanta
|at SAN ANTONIO
|11½
|(216½)
|Portland
MLB
Tuesday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CLEVELAND
|-132
|Tampa Bay
|+111
|at BALTIMORE
|-137
|Houston
|+116
|at TORONTO
|-117
|Boston
|-103
|Seattle
|-125
|at MINNESOTA
|+105
|LA Angels
|-134
|at CHICAGO WHITE SOX
|+113
|N.Y Yankees
|-123
|at TEXAS
|+104
|Kansas City
|-119
|at ATHLETICS
|-101
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PITTSBURGH
|-155
|St. Louis
|+129
|at CINCINNATI
|-203
|Colorado
|+168
|at PHILADELPHIA
|-170
|San Francisco
|+142
|at N.Y METS
|-187
|Washington
|+155
|Arizona
|-116
|at MILWAUKEE
|-103
|Chicago Cubs
|-120
|at SAN DIEGO
|+100
|at LA DODGERS
|-299
|Miami
|+238
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at ATLANTA
|-123
|Detroit
|+104
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BUFFALO
|-169
|Boston
|+141
|at DALLAS
|-130
|Minnesota
|+108
|at EDMONTON
|-171
|Anaheim
|+143
Consensus odds provided by Sportradar
