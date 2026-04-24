NBA Friday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG Boston 7½ (215½) at PHILADELPHIA at HOUSTON 8½ (206½) LA Lakers San Antonio 2½…
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Boston
|7½
|(215½)
|at PHILADELPHIA
|at HOUSTON
|8½
|(206½)
|LA Lakers
|San Antonio
|2½
|(219½)
|at PORTLAND
MLB
Friday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Boston
|-119
|at BALTIMORE
|-101
|Cleveland
|-128
|at TORONTO
|+108
|at TAMPA BAY
|-129
|Minnesota
|+109
|LA Angels
|-114
|at KANSAS CITY
|-105
|at TEXAS
|-149
|Athletics
|+125
|N.Y Yankees
|-149
|at HOUSTON
|+125
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y METS
|-222
|Colorado
|+182
|at ATLANTA
|-147
|Philadelphia
|+123
|Pittsburgh
|-132
|at MILWAUKEE
|+110
|at LA DODGERS
|-165
|Chicago Cubs
|+139
|Miami
|-115
|at SAN FRANCISCO
|-104
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Detroit
|-131
|at CINCINNATI
|+111
|at CHICAGO WHITE SOX
|-125
|Washington
|+105
|Seattle
|-152
|at ST. LOUIS
|+128
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Tampa Bay
|-121
|at MONTREAL
|+101
|Vegas
|-111
|at UTAH
|-109
|Edmonton
|-132
|at ANAHEIM
|+110
Consensus odds provided by Sportradar
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.