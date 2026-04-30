Riviera Maya Open at Mayakoba Par Scores

The Associated Press

April 30, 2026, 8:02 PM

Thursday

At El Camaleon Golf Club

Playa del Carmen, Mexico

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,583; Par: 72

First Round

Brianna Do 33-33—66 -6
Melanie Green 36-30—66 -6
Carlota Ciganda 34-33—67 -5
Erika Hara 35-33—68 -4
Soo Bin Joo 34-34—68 -4
Nelly Korda 35-33—68 -4
Gaby Lopez 37-31—68 -4
Kokona Sakurai 36-32—68 -4
Suvichaya Vinijchaitham 35-33—68 -4
Robyn Choi 34-35—69 -3
Nataliya Guseva 35-34—69 -3
Minami Katsu 35-34—69 -3
Carolina Melgrati 34-35—69 -3
Natasha Andrea Oon 34-35—69 -3
Lizette Salas 34-35—69 -3
Weiwei Zhang 34-35—69 -3
Chella Choi 37-33—70 -2
Sofia Garcia 37-33—70 -2
Jin Hee Im 35-35—70 -2
Danielle Kang 35-35—70 -2
Mina Kreiter 37-33—70 -2
Brooke Matthews 34-36—70 -2
Katherine Perry-Hamski 35-35—70 -2
Gabriela Ruffels 36-34—70 -2
Sophia Schubert 36-34—70 -2
Arpichaya Yubol 37-33—70 -2
Laetitia Beck 35-36—71 -1
Peiyun Chien 34-37—71 -1
Olivia Cowan 37-34—71 -1
Amanda Doherty 35-36—71 -1
Jodi Ewart Shadoff 37-34—71 -1
Laney Frye 34-37—71 -1
Linn Grant 35-36—71 -1
Dani Holmqvist 36-35—71 -1
Maude-Aimee Leblanc 36-35—71 -1
Maria Marin 37-34—71 -1
Benedetta Moresco 36-35—71 -1
Nastasia Nadaud 37-34—71 -1
Yuna Nishimura 36-35—71 -1
Jennifer Song 38-33—71 -1
Jasmine Suwannapura 36-35—71 -1
Carla Tejedo 36-35—71 -1
Pajaree Anannarukarn 37-35—72 E
Celine Borge 39-33—72 E
Hailee Cooper 37-35—72 E
Isi Gabsa 37-35—72 E
Akie Iwai 36-36—72 E
Jiwon Jeon 34-38—72 E
Ana Jimenez 36-36—72 E
Aline Krauter 35-37—72 E
Lucy Li 37-35—72 E
Yu Liu 36-36—72 E
Emma McMyler 37-35—72 E
Azahara Munoz 36-36—72 E
Jessica Porvasnik 36-36—72 E
Paula Reto 37-35—72 E
Linnea Strom 38-34—72 E
Lauren Walsh 36-36—72 E
Yuri Yoshida 38-34—72 E
Michelle Zhang 35-37—72 E
Mariel Galdiano 37-36—73 +1
You Min Hwang 38-35—73 +1
Juniper Jang 36-37—73 +1
Haeji Kang 39-34—73 +1
Alejandra Llaneza 35-38—73 +1
Bianca Pagdanganan 40-33—73 +1
Chiara Tamburlini 36-37—73 +1
Bailey Tardy 37-36—73 +1
Madison Young 38-35—73 +1
Yahui Zhang 37-36—73 +1
Ana Belac 38-36—74 +2
Camille Boyd 40-34—74 +2
Celine Herbin 37-37—74 +2
Leah John 37-37—74 +2
MinJi Kang 39-35—74 +2
Gina Kim 39-35—74 +2
Frida Kinhult 36-38—74 +2
Dongeun Lee 40-34—74 +2
Jeong Eun Lee5 34-40—74 +2
Jeongeun Lee6 35-39—74 +2
Morgane Metraux 38-36—74 +2
Hira Naveed 40-34—74 +2
Alexa Pano 37-37—74 +2
Alana Uriell 38-36—74 +2
Adela Cernousek 39-36—75 +3
Anne Chen 39-36—75 +3
Daniela Darquea 37-38—75 +3
Maria Fassi 38-37—75 +3
Chisato Iwai 37-38—75 +3
Sarah Kemp 39-36—75 +3
Carolina Lopez-Chacarra Coto 39-36—75 +3
Stephanie Meadow 38-37—75 +3
Yuka Saso 39-36—75 +3
Riley Smyth 38-37—75 +3
Gigi Stoll 38-37—75 +3
Dewi Weber 36-39—75 +3
Savannah Grewal 40-36—76 +4
Christina Kim 38-38—76 +4
Caley McGinty 37-39—76 +4
Hinako Shibuno 39-37—76 +4
Clarisa Temelo 38-38—76 +4
Albane Valenzuela 40-36—76 +4
Xiaowen Yin 36-40—76 +4
Jaravee Boonchant 41-36—77 +5
Isabella Fierro 38-39—77 +5
Jing Yan 42-35—77 +5
Heather Young 39-38—77 +5
Sung Hyun Park 37-41—78 +6
Tiffany Chan 41-38—79 +7
Lauren Hartlage 39-40—79 +7
Min Lee 41-38—79 +7
Polly Mack 43-36—79 +7
Maria Balcazar 41-39—80 +8
Ssu-Chia Cheng 44-36—80 +8
Andrea Ostos Mendoza 38-42—80 +8
Kate Smith-Stroh 40-40—80 +8
Su-Hyun Oh 43-38—81 +9
Matilda Castren 39-43—82 +10
Natalie Gulbis 43-39—82 +10
Briana Chacon 43-40—83 +11
Carolina Rotzinger 43-40—83 +11
Alena Sharp 41-42—83 +11
Maria Torres 46-38—84 +12
Perrine Delacour WD
Amelia Lewis WD

