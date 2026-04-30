Riviera Maya Open at Mayakoba Par Scores

Thursday
At El Camaleon Golf Club
Playa del Carmen, Mexico
Purse: $2.5 million
Yardage: 6,583; Par: 72
First Round
|Brianna Do
|33-33—66
|-6
|Melanie Green
|36-30—66
|-6
|Carlota Ciganda
|34-33—67
|-5
|Erika Hara
|35-33—68
|-4
|Soo Bin Joo
|34-34—68
|-4
|Nelly Korda
|35-33—68
|-4
|Gaby Lopez
|37-31—68
|-4
|Kokona Sakurai
|36-32—68
|-4
|Suvichaya Vinijchaitham
|35-33—68
|-4
|Robyn Choi
|34-35—69
|-3
|Nataliya Guseva
|35-34—69
|-3
|Minami Katsu
|35-34—69
|-3
|Carolina Melgrati
|34-35—69
|-3
|Natasha Andrea Oon
|34-35—69
|-3
|Lizette Salas
|34-35—69
|-3
|Weiwei Zhang
|34-35—69
|-3
|Chella Choi
|37-33—70
|-2
|Sofia Garcia
|37-33—70
|-2
|Jin Hee Im
|35-35—70
|-2
|Danielle Kang
|35-35—70
|-2
|Mina Kreiter
|37-33—70
|-2
|Brooke Matthews
|34-36—70
|-2
|Katherine Perry-Hamski
|35-35—70
|-2
|Gabriela Ruffels
|36-34—70
|-2
|Sophia Schubert
|36-34—70
|-2
|Arpichaya Yubol
|37-33—70
|-2
|Laetitia Beck
|35-36—71
|-1
|Peiyun Chien
|34-37—71
|-1
|Olivia Cowan
|37-34—71
|-1
|Amanda Doherty
|35-36—71
|-1
|Jodi Ewart Shadoff
|37-34—71
|-1
|Laney Frye
|34-37—71
|-1
|Linn Grant
|35-36—71
|-1
|Dani Holmqvist
|36-35—71
|-1
|Maude-Aimee Leblanc
|36-35—71
|-1
|Maria Marin
|37-34—71
|-1
|Benedetta Moresco
|36-35—71
|-1
|Nastasia Nadaud
|37-34—71
|-1
|Yuna Nishimura
|36-35—71
|-1
|Jennifer Song
|38-33—71
|-1
|Jasmine Suwannapura
|36-35—71
|-1
|Carla Tejedo
|36-35—71
|-1
|Pajaree Anannarukarn
|37-35—72
|E
|Celine Borge
|39-33—72
|E
|Hailee Cooper
|37-35—72
|E
|Isi Gabsa
|37-35—72
|E
|Akie Iwai
|36-36—72
|E
|Jiwon Jeon
|34-38—72
|E
|Ana Jimenez
|36-36—72
|E
|Aline Krauter
|35-37—72
|E
|Lucy Li
|37-35—72
|E
|Yu Liu
|36-36—72
|E
|Emma McMyler
|37-35—72
|E
|Azahara Munoz
|36-36—72
|E
|Jessica Porvasnik
|36-36—72
|E
|Paula Reto
|37-35—72
|E
|Linnea Strom
|38-34—72
|E
|Lauren Walsh
|36-36—72
|E
|Yuri Yoshida
|38-34—72
|E
|Michelle Zhang
|35-37—72
|E
|Mariel Galdiano
|37-36—73
|+1
|You Min Hwang
|38-35—73
|+1
|Juniper Jang
|36-37—73
|+1
|Haeji Kang
|39-34—73
|+1
|Alejandra Llaneza
|35-38—73
|+1
|Bianca Pagdanganan
|40-33—73
|+1
|Chiara Tamburlini
|36-37—73
|+1
|Bailey Tardy
|37-36—73
|+1
|Madison Young
|38-35—73
|+1
|Yahui Zhang
|37-36—73
|+1
|Ana Belac
|38-36—74
|+2
|Camille Boyd
|40-34—74
|+2
|Celine Herbin
|37-37—74
|+2
|Leah John
|37-37—74
|+2
|MinJi Kang
|39-35—74
|+2
|Gina Kim
|39-35—74
|+2
|Frida Kinhult
|36-38—74
|+2
|Dongeun Lee
|40-34—74
|+2
|Jeong Eun Lee5
|34-40—74
|+2
|Jeongeun Lee6
|35-39—74
|+2
|Morgane Metraux
|38-36—74
|+2
|Hira Naveed
|40-34—74
|+2
|Alexa Pano
|37-37—74
|+2
|Alana Uriell
|38-36—74
|+2
|Adela Cernousek
|39-36—75
|+3
|Anne Chen
|39-36—75
|+3
|Daniela Darquea
|37-38—75
|+3
|Maria Fassi
|38-37—75
|+3
|Chisato Iwai
|37-38—75
|+3
|Sarah Kemp
|39-36—75
|+3
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|39-36—75
|+3
|Stephanie Meadow
|38-37—75
|+3
|Yuka Saso
|39-36—75
|+3
|Riley Smyth
|38-37—75
|+3
|Gigi Stoll
|38-37—75
|+3
|Dewi Weber
|36-39—75
|+3
|Savannah Grewal
|40-36—76
|+4
|Christina Kim
|38-38—76
|+4
|Caley McGinty
|37-39—76
|+4
|Hinako Shibuno
|39-37—76
|+4
|Clarisa Temelo
|38-38—76
|+4
|Albane Valenzuela
|40-36—76
|+4
|Xiaowen Yin
|36-40—76
|+4
|Jaravee Boonchant
|41-36—77
|+5
|Isabella Fierro
|38-39—77
|+5
|Jing Yan
|42-35—77
|+5
|Heather Young
|39-38—77
|+5
|Sung Hyun Park
|37-41—78
|+6
|Tiffany Chan
|41-38—79
|+7
|Lauren Hartlage
|39-40—79
|+7
|Min Lee
|41-38—79
|+7
|Polly Mack
|43-36—79
|+7
|Maria Balcazar
|41-39—80
|+8
|Ssu-Chia Cheng
|44-36—80
|+8
|Andrea Ostos Mendoza
|38-42—80
|+8
|Kate Smith-Stroh
|40-40—80
|+8
|Su-Hyun Oh
|43-38—81
|+9
|Matilda Castren
|39-43—82
|+10
|Natalie Gulbis
|43-39—82
|+10
|Briana Chacon
|43-40—83
|+11
|Carolina Rotzinger
|43-40—83
|+11
|Alena Sharp
|41-42—83
|+11
|Maria Torres
|46-38—84
|+12
|Perrine Delacour
|WD
|Amelia Lewis
|WD
