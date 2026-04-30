Regions Tradition Par Scores

Thursday
At Greystone GC
Birmingham, Ala.
Purse: $2.6 million
Yardage: 7,249; Par: 72
First Round
|Alex Cejka
|34-31—65
|-7
|Stewart Cink
|33-32—65
|-7
|Steven Alker
|32-34—66
|-6
|Scott Hend
|32-34—66
|-6
|Charlie Wi
|33-33—66
|-6
|Padraig Harrington
|34-33—67
|-5
|Thongchai Jaidee
|36-31—67
|-5
|Colin Montgomerie
|33-34—67
|-5
|Dicky Pride
|34-33—67
|-5
|Stephen Ames
|35-33—68
|-4
|Harrison Frazar
|35-33—68
|-4
|Retief Goosen
|34-34—68
|-4
|Soren Kjeldsen
|34-34—68
|-4
|Y.E. Yang
|37-31—68
|-4
|Doug Barron
|35-34—69
|-3
|Greg Chalmers
|35-34—69
|-3
|Fredrik Jacobson
|34-35—69
|-3
|Rocco Mediate
|36-33—69
|-3
|Rod Pampling
|34-35—69
|-3
|Shane Bertsch
|34-36—70
|-2
|Steve Flesch
|36-34—70
|-2
|Ricardo Gonzalez
|35-35—70
|-2
|Richard Green
|34-36—70
|-2
|Timothy O’Neal
|35-35—70
|-2
|Kenny Perry
|35-35—70
|-2
|Paul Stankowski
|36-34—70
|-2
|Kirk Triplett
|34-36—70
|-2
|K.J. Choi
|36-35—71
|-1
|Ken Duke
|36-35—71
|-1
|Ernie Els
|35-36—71
|-1
|Bob Estes
|35-36—71
|-1
|Tommy Gainey
|37-34—71
|-1
|Matt Gogel
|37-34—71
|-1
|Paul Goydos
|35-36—71
|-1
|Billy Mayfair
|35-36—71
|-1
|George McNeill
|34-37—71
|-1
|Brett Quigley
|35-36—71
|-1
|Rory Sabbatini
|36-35—71
|-1
|Vijay Singh
|33-38—71
|-1
|Mario Tiziani
|36-35—71
|-1
|Bo Van Pelt
|35-36—71
|-1
|Michael Wright
|37-34—71
|-1
|Michael Allen
|35-37—72
|E
|Stuart Appleby
|38-34—72
|E
|Woody Austin
|37-35—72
|E
|Angel Cabrera
|36-36—72
|E
|John Daly
|35-37—72
|E
|David Duval
|37-35—72
|E
|Robert Karlsson
|35-37—72
|E
|Tom Pernice
|35-37—72
|E
|Tag Ridings
|38-34—72
|E
|Gene Sauers
|34-38—72
|E
|Ken Tanigawa
|37-35—72
|E
|David Toms
|38-34—72
|E
|Jason Bohn
|35-38—73
|+1
|Ben Crane
|36-37—73
|+1
|Miguel Angel Jimenez
|39-34—73
|+1
|Jerry Kelly
|40-33—73
|+1
|Bernhard Langer
|36-37—73
|+1
|Justin Leonard
|38-35—73
|+1
|Cameron Percy
|34-39—73
|+1
|Tim Petrovic
|38-35—73
|+1
|Boo Weekley
|39-34—73
|+1
|Steve Allan
|39-35—74
|+2
|Darren Clarke
|37-37—74
|+2
|Stephen Dodd
|37-37—74
|+2
|Joe Durant
|36-38—74
|+2
|Jeff Maggert
|38-36—74
|+2
|Scott McCarron
|39-35—74
|+2
|Jose Maria Olazabal
|36-38—74
|+2
|Lee Janzen
|38-37—75
|+3
|Scott Parel
|37-38—75
|+3
|John Senden
|39-36—75
|+3
|Billy Andrade
|38-38—76
|+4
|Chris DiMarco
|42-34—76
|+4
|Heath Slocum
|36-40—76
|+4
|Mike Weir
|36-40—76
|+4
|Chad Campbell
|41-40—81
|+9
