Regions Tradition Par Scores

The Associated Press

April 30, 2026, 6:21 PM

Thursday

At Greystone GC

Birmingham, Ala.

Purse: $2.6 million

Yardage: 7,249; Par: 72

First Round

Alex Cejka 34-31—65 -7
Stewart Cink 33-32—65 -7
Steven Alker 32-34—66 -6
Scott Hend 32-34—66 -6
Charlie Wi 33-33—66 -6
Padraig Harrington 34-33—67 -5
Thongchai Jaidee 36-31—67 -5
Colin Montgomerie 33-34—67 -5
Dicky Pride 34-33—67 -5
Stephen Ames 35-33—68 -4
Harrison Frazar 35-33—68 -4
Retief Goosen 34-34—68 -4
Soren Kjeldsen 34-34—68 -4
Y.E. Yang 37-31—68 -4
Doug Barron 35-34—69 -3
Greg Chalmers 35-34—69 -3
Fredrik Jacobson 34-35—69 -3
Rocco Mediate 36-33—69 -3
Rod Pampling 34-35—69 -3
Shane Bertsch 34-36—70 -2
Steve Flesch 36-34—70 -2
Ricardo Gonzalez 35-35—70 -2
Richard Green 34-36—70 -2
Timothy O’Neal 35-35—70 -2
Kenny Perry 35-35—70 -2
Paul Stankowski 36-34—70 -2
Kirk Triplett 34-36—70 -2
K.J. Choi 36-35—71 -1
Ken Duke 36-35—71 -1
Ernie Els 35-36—71 -1
Bob Estes 35-36—71 -1
Tommy Gainey 37-34—71 -1
Matt Gogel 37-34—71 -1
Paul Goydos 35-36—71 -1
Billy Mayfair 35-36—71 -1
George McNeill 34-37—71 -1
Brett Quigley 35-36—71 -1
Rory Sabbatini 36-35—71 -1
Vijay Singh 33-38—71 -1
Mario Tiziani 36-35—71 -1
Bo Van Pelt 35-36—71 -1
Michael Wright 37-34—71 -1
Michael Allen 35-37—72 E
Stuart Appleby 38-34—72 E
Woody Austin 37-35—72 E
Angel Cabrera 36-36—72 E
John Daly 35-37—72 E
David Duval 37-35—72 E
Robert Karlsson 35-37—72 E
Tom Pernice 35-37—72 E
Tag Ridings 38-34—72 E
Gene Sauers 34-38—72 E
Ken Tanigawa 37-35—72 E
David Toms 38-34—72 E
Jason Bohn 35-38—73 +1
Ben Crane 36-37—73 +1
Miguel Angel Jimenez 39-34—73 +1
Jerry Kelly 40-33—73 +1
Bernhard Langer 36-37—73 +1
Justin Leonard 38-35—73 +1
Cameron Percy 34-39—73 +1
Tim Petrovic 38-35—73 +1
Boo Weekley 39-34—73 +1
Steve Allan 39-35—74 +2
Darren Clarke 37-37—74 +2
Stephen Dodd 37-37—74 +2
Joe Durant 36-38—74 +2
Jeff Maggert 38-36—74 +2
Scott McCarron 39-35—74 +2
Jose Maria Olazabal 36-38—74 +2
Lee Janzen 38-37—75 +3
Scott Parel 37-38—75 +3
John Senden 39-36—75 +3
Billy Andrade 38-38—76 +4
Chris DiMarco 42-34—76 +4
Heath Slocum 36-40—76 +4
Mike Weir 36-40—76 +4
Chad Campbell 41-40—81 +9

